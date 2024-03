Jason Derulo και Meghan Trainor συνεργάζονται στο «Hands On Me»

Ο Jason Derulo συναντά τη Meghan Trainor.

Ο Jason Derulo ενώνει τις δυνάμεις του με την επίσης πολυπλατινένια Meghan Trainor στο δυναμικό νέο single «Hands On Me».

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν προαναγγείλει το «Hands On Me» μέσα από τα social media τις τελευταίες ημέρες και ο Jason Derulo το παρουσίασε σε μία εντυπωσιακή ζωντανή εμφάνιση στο «America’s Got Talent».

Το «Hands On Me» συνεχίζει την αδιάκοπη σειρά κυκλοφοριών του ακούραστου Jason Derulo.

Στα τελευταία singles του Jason Derulo περιλαμβάνονται το tempo-changing smash «Slow Low» (και το latin «Slow Low (Remix)» feat. Yng Lvcas), το «Running (All The Things You Said)», το σαγηνευτικό «Body Count» και το απαλό αλλά και δυναμικό «Glad U Came», το οποίο συνοδεύεται από ένα music video που γυρίστηκε στο πανέμορφο Μπαλί σε σκηνοθεσία του Derulo.

Επιπλέον, ο Jason Derulo δημιούργησε το ιδανικό ρομαντικό τραγούδι για τους καλοκαιρινούς γάμους με το «Glad U Came (Acoustic Wedding Version)»

Τον Νοέμβριο ο Jason Derulo θα ξεκινήσει την παγκόσμια περιοδεία «Nu King World Tour», η οποία θα κάνει στάσεις σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Καζακστάν, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Γαλλία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Τσεχία, Ιταλία και Ελβετία και θα διαρκέσει μέχρι τον Μάρτιο του 2024.

Ο πάντα δραστήριος Derulo θα συμπρωταγωνιστήσει επίσης μαζί με την Alexandra Shipp («Barbie», «X-Men: Apocalypse») στο «Underwater», ένα neo-noir ρομαντικό θρίλερ από την Interval Presents, το εσωτερικό δίκτυο podcast της Warner Music Group.

Το «Underwater» είναι μία ιστορία αγάπης με συναρπαστικές εναλλαγές που θα παρουσιαστεί με τη μορφή ενός αφηγηματικού άλμπουμ.

Η σειρά θα περιλαμβάνει ολοκαίνουργια, πρωτότυπα τραγούδια από τον Jason Derulo που θα είναι συνυφασμένα με την ιστορία και τη μουσική, δημιουργώντας μία καινοτόμο και καθηλωτική εμπειρία ακρόασης – ένα πρωτοποριακό γεγονός στην αιχμή της ηχητικής ψυχαγωγίας.

Τα δύο πρώτα επεισόδια του «Underwater» θα κάνουν πρεμιέρα στις 31 Οκτωβρίου σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες podcast. Στη συνέχεια, τα νέα επεισόδια θα κυκλοφορούν σε εβδομαδιαία βάση κάθε Τρίτη.

Ο Jason Derulo συμμετείχε επίσης για πρώτη φορά ως coach στο «The Voice Australia», το οποίο ολοκληρώθηκε στις 8 Οκτωβρίου. Ο Derulo βρήκε επίσης χρόνο για μία επίσκεψη στο «The Really Good Podcast» της Bobbi Althoff που είναι διαθέσιμο στο YouTube