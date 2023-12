PEGGY GOU & LENNY KRAVITZ – I Believe in Love Again

H Peggy Gou, έπειτα από την τεράστια επιτυχία που γνώρισε το καλοκαίρι με το hit single “(It Goes Like) Nanana”, επιστρέφει με το πολυαναμενόμενο “I Believe In Love Again”. Μια πραγματικά μοναδική συνεργασία με τον θρυλικό Lenny Kravitz. Το “I Believe In Love Again” είναι ο ήχος μιας δημιουργού που συνεχίζει να αψηφά την κατηγοριοποίηση: ένας διαχρονικός R&B ύμνος που αντικατοπτρίζει το ποικίλο φάσμα επιρροών της Gou και την ανοιχτή μουσική φιλοσοφία της. Σε αυτό, ακούμε τον Kravitz όπως τον έχουμε ξανακούσει σπάνια.

“Τα 90’s έχουν επηρεάσει απίστευτα τη μουσική μου.» λέει η Gou, “Ο κόσμος γνωρίζει την αγάπη που έχω στην dance/house/rave σκηνή εκείνης της εποχής αλλά πάντα μου άρεσε πολύ η R&B και είμαι μεγάλη θαυμάστρια του Lenny. Έχω ακούσει αμέτρητες φορές το “5” που κυκλοφόρησε το 1998 – προσωπικά το αγαπημένο μου – αλλά ολόκληρη η δισκογραφία του είναι εξαιρετική και διαχρονική. Ήρθε στο studio και μετέτρεψε τη μελωδία σε κάτι μαγικό, γράφοντας νέους στίχους και δημιουργώντας αυτό το απίστευτο κιθαριστικό riff. Το “I Believe In Love Again” αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα θετικότητας και ελπίδας, και ελπίζουμε ότι όλοι το νιώθουν όταν ακούν το τραγούδι.”

Το “I Believe In Love Again” είναι το δεύτερο single μέσα από το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο album της Peggy Gou που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2024 από την XL Recordings. Το single έρχεται μετά την τεράστια επιτυχία του “(It Goes Like) Nanana”, που θεωρείται ευρέως ως το τραγούδι του καλοκαιριού παγκοσμίως. Το “(It Goes Like) Nanana” που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο έγινε γρήγορα παγκόσμιο φαινόμενο. Μαζί με τα pop up events στα οποία συμμετείχε η ίδια η Peggy Gou που έκλεισαν τους δρόμους του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης, το single έχει ήδη συγκεντρώσει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο streams, έχει φτάσει στην κορυφή των singles chart στην Ελλάδα (όπου έχει γίνει και διπλά πλατινένιο single), το Βέλγιο και την Ολλανδία και έχει περάσει μήνες στο top 10 των βρετανικών single charts και στο #1 του Global Shazam Chart. Το κομμάτι μπήκε επίσης στο top 40 του Billboard’s Global 200 και έφτασε στην κορυφή του Billboard Dance Airplay chart, σημειώνοντας το πρώτο #1 της Peggy Gou στο ραδιόφωνο των ΗΠΑ. Έχει γίνει ένα viral φαινόμενο των social media και συνεχίζει να ακούγεται ασταμάτητα σε όλο τον κόσμο.

Εν τω μεταξύ, η Peggy Gou πέρασε το 2023 εδραιώνοντας την ιδιότητά της ως μία από τις πιο περιζήτητες DJs στον κόσμο, κάποιας που μπορεί να είναι πρωτοπόρος οπουδήποτε, από τις μεγαλύτερες σκηνές φεστιβάλ στον κόσμο μέχρι τα πιο ιδιαίτερα underground events. Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις επικείμενες ημερομηνίες περιοδείας – συμπεριλαμβανομένης μιας εμφάνισης στο Ηνωμένο Βασίλειο επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://peggygou.com/tour