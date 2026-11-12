Οι Shimza, Ayra Starr και Alok παρουσιάζουν το «All The People», συνδυάζοντας Afro House, Afrobeats και βραζιλιάνικους ηλεκτρονικούς ήχους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ομάδα παραγωγής που βρίσκεται πίσω από το single. Στο project συμμετέχει το νορβηγικό δίδυμο Stargate, το οποίο έχει υπογράψει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης pop και R&B μουσικής, όπως το «Diamonds» της Rihanna και το «Irreplaceable» της Beyoncé. Η εμπειρία τους στη δημιουργία διεθνών επιτυχιών προσθέτει μια περισσότερο μελωδική και προσιτή διάσταση στο τραγούδι.

Στην παραγωγή συμμετέχει επίσης ο Βρετανός μουσικός και παραγωγός Shift K3Y, ο οποίος έχει συνεργαστεί ξανά με τον Shimza στο «Fire Fire». Η παρουσία του ενισχύει την ηλεκτρονική ταυτότητα της κυκλοφορίας, συμβάλλοντας στη σύνδεση των αφρικανικών ρυθμών με τις σύγχρονες τάσεις της ευρωπαϊκής dance μουσικής.

Για τον Alok, η κυκλοφορία σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην ανάπτυξη του SOMETHING ELSE, ενός project μέσα από το οποίο εξερευνά πιο πειραματικές και underground κατευθύνσεις της ηλεκτρονικής μουσικής. Απομακρυνόμενος από ορισμένα από τα περισσότερο εμπορικά χαρακτηριστικά της προσωπικής του δισκογραφίας, ο Βραζιλιάνος παραγωγός αξιοποιεί τη συγκεκριμένη καλλιτεχνική ταυτότητα για να αναδείξει διαφορετικές πλευρές της δημιουργικότητάς του.

Η συμμετοχή της Ayra Starr προσδίδει στο «All The People» μια ξεχωριστή φωνητική διάσταση. Η Νιγηριανή καλλιτέχνιδα, που έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες παρουσίες της σύγχρονης Afrobeats σκηνής, μεταφέρει στο τραγούδι τη χαρακτηριστική της ερμηνευτική ευαισθησία, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με την έντονη ηλεκτρονική παραγωγή.

Από την πλευρά του, ο Shimza συνεχίζει να αναδεικνύει τη δυναμική της νοτιοαφρικανικής ηλεκτρονικής μουσικής, η οποία τα τελευταία χρόνια αποκτά ολοένα μεγαλύτερη διεθνή απήχηση. Μέσα από τις παραγωγές και τις συνεργασίες του, συμβάλλει στη διάδοση του Afro House, ενός είδους που συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική με ρυθμικά και πολιτιστικά στοιχεία της αφρικανικής ηπείρου.

Η συνάντηση καλλιτεχνών από τη Νότια Αφρική, τη Νιγηρία και τη Βραζιλία αντικατοπτρίζει την ολοένα στενότερη σχέση διαφορετικών μουσικών σκηνών, οι οποίες μοιράζονται κοινές ρυθμικές επιρροές και δημιουργικές αναζητήσεις. Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες τους, οι τρεις καλλιτέχνες διαμορφώνουν έναν κοινό ηχητικό χώρο, όπου η αφρικανική μουσική παράδοση συναντά τη σύγχρονη ηλεκτρονική παραγωγή.

Με το «All The People», οι Shimza, Ayra Starr και SOMETHING ELSE παρουσιάζουν μια συνεργασία που αποτυπώνει τη διεθνή εξέλιξη της dance μουσικής. Το νέο single συνδυάζει την ενέργεια του Afro House, τη μελωδικότητα των Afrobeats και τον δυναμισμό της βραζιλιάνικης ηλεκτρονικής σκηνής, δημιουργώντας μια κυκλοφορία με έντονο διαπολιτισμικό χαρακτήρα και ξεκάθαρο προσανατολισμό προς το dancefloor.