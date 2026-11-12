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Οι Shimza, Ayra Starr και Alok παρουσιάζουν το «All The People», συνδυάζοντας Afro House, Afrobeats και βραζιλιάνικους ηλεκτρονικούς ήχους.

Τρεις διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι συναντιούνται στο «All The People», το νέο single του Νοτιοαφρικανού DJ και παραγωγού Shimza, της Νιγηριανής τραγουδίστριας Ayra Starr και του Βραζιλιάνου superstar της ηλεκτρονικής μουσικής Alok, ο οποίος συμμετέχει με το πειραματικό του project SOMETHING ELSE. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 6 Νοεμβρίου 2026 μέσω της Helix Records, συνδυάζοντας Afro House, Afrobeats και σύγχρονους ηλεκτρονικούς ήχους.

Η νέα συνεργασία αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη επιρροή της αφρικανικής μουσικής στη διεθνή dance σκηνή. Ο Shimza, γνωστός για τον χαρακτηριστικό Afro House ήχο του και την έμφαση στις έντονες κρουστές δομές, δημιουργεί τη ρυθμική βάση της σύνθεσης. Η Ayra Starr προσθέτει τη μελωδική της ταυτότητα και τα εκφραστικά φωνητικά της, ενώ ο Alok εμπλουτίζει το αποτέλεσμα με ηλεκτρονικές επιρροές που παραπέμπουν τόσο στη βραζιλιάνικη dance κουλτούρα όσο και στη διεθνή club σκηνή.

Το «All The People» επιχειρεί να γεφυρώσει διαφορετικές μουσικές παραδόσεις, δημιουργώντας έναν ήχο που μπορεί να λειτουργήσει εξίσου αποτελεσματικά σε μεγάλα φεστιβάλ και σε πιο underground χώρους ηλεκτρονικής μουσικής. Η έντονη ρυθμική του ταυτότητα, οι μελωδικές εναλλαγές και η δυναμική παραγωγή αποτελούν τα βασικά στοιχεία μιας σύνθεσης που δίνει έμφαση στην ενέργεια και τη συλλογική εμπειρία του χορού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ομάδα παραγωγής που βρίσκεται πίσω από το single. Στο project συμμετέχει το νορβηγικό δίδυμο Stargate, το οποίο έχει υπογράψει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης pop και R&B μουσικής, όπως το «Diamonds» της Rihanna και το «Irreplaceable» της Beyoncé. Η εμπειρία τους στη δημιουργία διεθνών επιτυχιών προσθέτει μια περισσότερο μελωδική και προσιτή διάσταση στο τραγούδι.

Στην παραγωγή συμμετέχει επίσης ο Βρετανός μουσικός και παραγωγός Shift K3Y, ο οποίος έχει συνεργαστεί ξανά με τον Shimza στο «Fire Fire». Η παρουσία του ενισχύει την ηλεκτρονική ταυτότητα της κυκλοφορίας, συμβάλλοντας στη σύνδεση των αφρικανικών ρυθμών με τις σύγχρονες τάσεις της ευρωπαϊκής dance μουσικής.

Για τον Alok, η κυκλοφορία σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην ανάπτυξη του SOMETHING ELSE, ενός project μέσα από το οποίο εξερευνά πιο πειραματικές και underground κατευθύνσεις της ηλεκτρονικής μουσικής. Απομακρυνόμενος από ορισμένα από τα περισσότερο εμπορικά χαρακτηριστικά της προσωπικής του δισκογραφίας, ο Βραζιλιάνος παραγωγός αξιοποιεί τη συγκεκριμένη καλλιτεχνική ταυτότητα για να αναδείξει διαφορετικές πλευρές της δημιουργικότητάς του.

Η συμμετοχή της Ayra Starr προσδίδει στο «All The People» μια ξεχωριστή φωνητική διάσταση. Η Νιγηριανή καλλιτέχνιδα, που έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες παρουσίες της σύγχρονης Afrobeats σκηνής, μεταφέρει στο τραγούδι τη χαρακτηριστική της ερμηνευτική ευαισθησία, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με την έντονη ηλεκτρονική παραγωγή.

Από την πλευρά του, ο Shimza συνεχίζει να αναδεικνύει τη δυναμική της νοτιοαφρικανικής ηλεκτρονικής μουσικής, η οποία τα τελευταία χρόνια αποκτά ολοένα μεγαλύτερη διεθνή απήχηση. Μέσα από τις παραγωγές και τις συνεργασίες του, συμβάλλει στη διάδοση του Afro House, ενός είδους που συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική με ρυθμικά και πολιτιστικά στοιχεία της αφρικανικής ηπείρου.

Η συνάντηση καλλιτεχνών από τη Νότια Αφρική, τη Νιγηρία και τη Βραζιλία αντικατοπτρίζει την ολοένα στενότερη σχέση διαφορετικών μουσικών σκηνών, οι οποίες μοιράζονται κοινές ρυθμικές επιρροές και δημιουργικές αναζητήσεις. Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες τους, οι τρεις καλλιτέχνες διαμορφώνουν έναν κοινό ηχητικό χώρο, όπου η αφρικανική μουσική παράδοση συναντά τη σύγχρονη ηλεκτρονική παραγωγή.

Με το «All The People», οι Shimza, Ayra Starr και SOMETHING ELSE παρουσιάζουν μια συνεργασία που αποτυπώνει τη διεθνή εξέλιξη της dance μουσικής. Το νέο single συνδυάζει την ενέργεια του Afro House, τη μελωδικότητα των Afrobeats και τον δυναμισμό της βραζιλιάνικης ηλεκτρονικής σκηνής, δημιουργώντας μια κυκλοφορία με έντονο διαπολιτισμικό χαρακτήρα και ξεκάθαρο προσανατολισμό προς το dancefloor.

Shimza, Ayra Starr, Alok & Something Else – All The People

Τίτλος τραγουδιού: “All The People”

Καλλιτέχνης: Shimza, Ayra Starr, Alok & Something Else

Μουσική / Στίχοι: Shimza, Shift K3Y, Ashley Kholofelo, Lewis Jankel, Tor Hermansen, Mikkel Eriksen, Oyinkansola Sarah Aderibigbe, James Fauntelroy, Alok Achkar Peres Petrillo

Εταιρεία: Helix Records / Payday Records

Από το LP: Single

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 6 Νοεμβρίου 2026

Art-Cover:

Οι Shimza, Ayra Starr και Alok παρουσιάζουν το «All The People», συνδυάζοντας Afro House, Afrobeats και βραζιλιάνικους ηλεκτρονικούς ήχους.

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