Η Rita Ora κυκλοφορεί το «The Current» για την ταινία «The ViQueens», στην οποία δανείζει επίσης τη φωνή της.

Η Rita Ora παρουσιάζει το νέο της single «The Current», το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 Νοεμβρίου 2026 και περιλαμβάνεται στο soundtrack της επερχόμενης νορβηγικής ταινίας κινουμένων σχεδίων «The ViQueens». Η Βρετανίδα τραγουδίστρια συμμετέχει και στο αγγλόφωνο καστ της παραγωγής, δανείζοντας τη φωνή της στη Hedvig, μία από τις δύο κεντρικές ηρωίδες της ιστορίας.

Το «The Current» δημιουργήθηκε ειδικά για τις ανάγκες της ταινίας, με τους Daniel Silberstein, Sophie Simmons και Grant Averill να υπογράφουν τη σύνθεση και τους στίχους. Οι τρεις δημιουργοί ανέλαβαν επίσης την παραγωγή του τραγουδιού, το οποίο αποτελεί μέρος της μουσικής ταυτότητας της νέας κινηματογραφικής περιπέτειας.

Η Rita Ora εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στην ταινία, αποκαλύπτοντας ότι αισθάνθηκε ιδιαίτερα κοντά στον χαρακτήρα που υποδύεται. «Πραγματικά διασκέδασα πολύ δημιουργώντας τη Hedvig, γιατί ένιωσα ότι ήταν σαν εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στη σύνδεσή της με την ηρωίδα.

Τη σκηνοθεσία του «The ViQueens» υπογράφει ο Harald Zwart, ενώ στο αγγλόφωνο καστ συμμετέχουν επίσης η Ella Purnell, η οποία δανείζει τη φωνή της στην Ingrid, καθώς και οι Alan Carr, Michele Moran, Anton Lesser και Steve Speirs.

Στην πρωτότυπη νορβηγική εκδοχή, τον ρόλο της Ingrid αναλαμβάνει η τραγουδίστρια Dagny, ενώ τη Hedvig υποδύεται η Isalill Kolpus.