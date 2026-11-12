Η Rita Ora κυκλοφορεί το «The Current» για την ταινία «The ViQueens», στην οποία δανείζει επίσης τη φωνή της.

Η Rita Ora παρουσιάζει το νέο της single «The Current», το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 Νοεμβρίου 2026 και περιλαμβάνεται στο soundtrack της επερχόμενης νορβηγικής ταινίας κινουμένων σχεδίων «The ViQueens». Η Βρετανίδα τραγουδίστρια συμμετέχει και στο αγγλόφωνο καστ της παραγωγής, δανείζοντας τη φωνή της στη Hedvig, μία από τις δύο κεντρικές ηρωίδες της ιστορίας.
Το «The Current» δημιουργήθηκε ειδικά για τις ανάγκες της ταινίας, με τους Daniel Silberstein, Sophie Simmons και Grant Averill να υπογράφουν τη σύνθεση και τους στίχους. Οι τρεις δημιουργοί ανέλαβαν επίσης την παραγωγή του τραγουδιού, το οποίο αποτελεί μέρος της μουσικής ταυτότητας της νέας κινηματογραφικής περιπέτειας.
Η Rita Ora εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στην ταινία, αποκαλύπτοντας ότι αισθάνθηκε ιδιαίτερα κοντά στον χαρακτήρα που υποδύεται. «Πραγματικά διασκέδασα πολύ δημιουργώντας τη Hedvig, γιατί ένιωσα ότι ήταν σαν εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στη σύνδεσή της με την ηρωίδα.
Τη σκηνοθεσία του «The ViQueens» υπογράφει ο Harald Zwart, ενώ στο αγγλόφωνο καστ συμμετέχουν επίσης η Ella Purnell, η οποία δανείζει τη φωνή της στην Ingrid, καθώς και οι Alan Carr, Michele Moran, Anton Lesser και Steve Speirs.
Στην πρωτότυπη νορβηγική εκδοχή, τον ρόλο της Ingrid αναλαμβάνει η τραγουδίστρια Dagny, ενώ τη Hedvig υποδύεται η Isalill Kolpus.
Το cast συμπληρώνουν οι Kristofer Hivju, Truls Svendsen, Snorre Monsson και Marit Adeleide Andreassen.
Μια ακόμη ενδιαφέρουσα συμμετοχή συνδέεται με τον Νορβηγό ποδοσφαιριστή Erling Haaland, ο οποίος εμφανίζεται στο trailer μέσα από έναν χαρακτήρα Βίκινγκ εμπνευσμένο από τον ίδιο.
Η ιστορία του «The ViQueens» εκτυλίσσεται στο βασίλειο των Βίκινγκς του Lofotr και ακολουθεί την Ingrid, κόρη του βασιλιά, και την ατρόμητη φίλη της, Hedvig. Οι δύο νεαρές ηρωίδες ξεκινούν ένα περιπετειώδες ταξίδι με σκοπό να βοηθήσουν έναν λαθρεπιβάτη να επιστρέψει στην πατρίδα του, στο αυτοκρατορικό παλάτι της Κίνας.
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους, ανακαλύπτουν έναν κόσμο πολύ μεγαλύτερο από εκείνον που γνώριζαν, ενώ έρχονται αντιμέτωπες με μια δυσάρεστη αλήθεια για τις οικογένειές τους. Οι γονείς τους δεν είναι οι ήρωες που πίστευαν, αλλά πολεμιστές που προκαλούν φόβο μέσα από τις επιδρομές τους.
Αποφασισμένες να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον, οι δύο φίλες αποκτούν νέες γνώσεις, αναπτύσσουν συμμαχίες και επιστρέφουν στην πατρίδα τους για να αντιμετωπίσουν τον θείο Lars, ο οποίος έχει καταλάβει την εξουσία. Χρησιμοποιώντας την ευρηματικότητα και τις εφευρέσεις τους, επιχειρούν να τον ξεγελάσουν και να ανακτήσουν το βασίλειο.
Η ταινία συνδυάζει την περιπέτεια με θεματικές που αφορούν τη φιλία, το θάρρος, την αναζήτηση της αλήθειας και την αμφισβήτηση των παραδοσιακών αντιλήψεων για τον ηρωισμό.
Το «The ViQueens» έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους της Νορβηγίας στις 25 Δεκεμβρίου 2026, ανήμερα των Χριστουγέννων.
Με το «The Current», η Rita Ora προσθέτει μία ακόμη κινηματογραφική συνεργασία στη μουσική της πορεία, συμμετέχοντας τόσο στο soundtrack όσο και στη φωνητική ερμηνεία ενός από τους βασικούς χαρακτήρες της ταινίας.
Rita Ora – The Current (from “The ViQueens”)
Τίτλος τραγουδιού: “The Current”
Καλλιτέχνης: Rita Ora
Μουσική/Στίχοι: Grant Averill, Daniel Silberstein, Sophie Simmons
Εταιρεία: Range Records
Από το OST: “The ViQueens”
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 9 Νοεμβρίου 2026
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