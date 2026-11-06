Η Meghan Trainor υποδέχεται πρόωρα τα Χριστούγεννα με τη δική της εκδοχή του διαχρονικού τραγουδιού “Frosty the Snowman”.

Η Noemi Beza, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες της ελβετικής μουσικής σκηνής, παρουσιάζει το νέο της single, «Naked Truth», συνεχίζοντας τη δισκογραφική της πορεία με έμφαση στην προσωπική έκφραση και την αυθεντικότητα. Η νεαρή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός έχει ήδη ξεχωρίσει για την ικανότητά της να μετατρέπει προσωπικά βιώματα και συναισθήματα σε τραγούδια που αγγίζουν ένα ευρύτερο κοινό.

Γεννημένη στην Αιθιοπία και μεγαλωμένη στην Ελβετία, η Noemi Beza έχει διαμορφώσει μια καλλιτεχνική ταυτότητα που αντλεί έμπνευση από τις εμπειρίες της ζωής της. Μέσα από τη μουσική της εξερευνά ζητήματα όπως η υιοθεσία, η ταυτότητα, το άγχος, η αυτογνωσία και η ανάγκη του ανθρώπου να αισθάνεται ότι ανήκει κάπου. Η ειλικρίνεια με την οποία προσεγγίζει αυτές τις θεματικές αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της τραγουδοποιίας της.

Το «Naked Truth» αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στη δισκογραφία της, με την παραγωγή να υπογράφει ο BNJI. Τη μίξη του τραγουδιού επιμελήθηκε ο Tom Oehler, ενώ το mastering ανέλαβε ο Matt Polly. Τη μουσική και τους στίχους συνυπογράφουν οι Benjamin Schmid, Noemi Bezawit Schenk και Dana Burkhard, με την ίδια τη Noemi Beza να αναλαμβάνει την ερμηνεία.

Η πορεία της νεαρής καλλιτέχνιδας έχει ήδη σημαδευτεί από σημαντικές εμφανίσεις σε μουσικά φεστιβάλ και την επιτυχία των singles «Head Up High» και «Hear Me», τα οποία συνέβαλαν στην αναγνωρισιμότητά της.