  • STAR FM 88.8
  • 2661081888
  • info@star888.gr
Facebook Instagram Youtube X-twitter
MENU

LISTEN NOW

Η Becky Hill παρουσιάζει το “l0st the pl0t”, το τελευταίο δείγμα από το επερχόμενο τρίτο album της, “REBECCA”.

Η δύο φορές βραβευμένη με BRIT Award, Becky Hill, κυκλοφορεί το “l0st the pl0t”, ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του νέου της album “REBECCA”, το οποίο αναμένεται στις 13 Νοεμβρίου. Το τραγούδι αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές του κοινού της, καθώς είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της sold out περιοδείας της σε αρένες του Ηνωμένου Βασιλείου το 2024, προκαλώντας έκτοτε έντονο ενδιαφέρον για την επίσημη κυκλοφορία του.

Με τη χαρακτηριστική δυναμική της φωνή και μια παραγωγή που κορυφώνεται σταδιακά, προτού οδηγηθεί σε ένα εκρηκτικό beat drop, η Becky αποτυπώνει τη σκοτεινότερη πλευρά της επιτυχίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πίεση που δημιουργεί η σύνδεση της προσωπικής αξίας ενός καλλιτέχνη με αριθμούς streaming, πωλήσεις εισιτηρίων και θέσεις σε μεγάλα φεστιβάλ. Μέσα από στίχους με αυτοσαρκασμό και ειλικρίνεια, αναδεικνύει τις αντιφάσεις της ζωής ενός pop star.

Η κυκλοφορία έρχεται μετά από ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο καλοκαίρι, κατά το οποίο το “what do i have to do?” απέκτησε viral διαστάσεις. Η σατιρική περσόνα “BBL Becky”, που παρουσιάστηκε στο επίσημο video, μεταφέρθηκε και στις ζωντανές εμφανίσεις της, συγκεντρώνοντας 100 εκατομμύρια προβολές στο TikTok μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες. Παράλληλα, επέστρεψε στα charts με τη συνεργασία της με τον Sonny Fodera, “Say Something”.

Becky Hill – l0st the pl0t

Τίτλος τραγουδιού: “l0st the pl0t”

Καλλιτέχνης: Becky Hill

Μουσική / Στίχοι: Neave Applebaum, Rebecca Claire Hill, Charlie Boon

Εταιρεία: Polydor Records

Από το LP: “Rebecca”

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 30 Οκτωβρίου 2026

Art-Cover:

Η Becky Hill παρουσιάζει το “l0st the pl0t”, το τελευταίο δείγμα από το επερχόμενο τρίτο album της, “REBECCA”.
RELATED POSTS
MUSIC NEWS
ΟI U2 ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΜΕ ΝΕΟ STUDIO ALBUM. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 9 ΧΡΟΝΙΑ ‘CARNAVAL DE LUZ’ Με το νέο single που τιτλοφορείται ως “Silencio” και που είναι διαθέσιμο παγκοσμίως από σήμερα! ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΙΣ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026

Ανακοινώνεται σήμερα η κυκλοφορία του Carnaval De Luz, του 16ου studio album των U2 και του πρώτου album με νέο υλικό από το συγκρότημα εδώ

Περισσότερα»
HENRY G 24 Οκτωβρίου 2026
HOME PAGE
STAR PRODUCERS
BROADCASTS
STAR NEWS
STAR PROGRAM
TOP 40
ABOUT STAR
CONTACT