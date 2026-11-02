Cloonee και Prospa ξανά μαζί στο εκρηκτικό house anthem “Good Girl”

Οι Cloonee και Prospa επανέρχονται για μία ακόμη πιο εκρηκτική συνεργασία: το ολοκαίνουργιο “Good Girl” ακούστηκε πρώτη φορά στη διάρκεια του Miami Music Week και μετά τη κυκλοφορία του έχει ξεπεράσει τα 40.000.000 streams, είναι στα 10 πρώτα στο UK Shazam και στην A-List του BBC1 και έχει ήδη σκαρφαλώσει στα dance charts Γερμανίας, Ιταλίας.

Βασισμένο στην ίδια χημεία που χάρισε τεράστια επιτυχία στην πρώτη τους συνεργασία, το “Good Girl” χάρη στην ευρηματική του παραγωγή, βρίσκει τους Cloonee και Prospa σε απίθανη φόρμα, να συνεχίζουν τη δημιουργική τους σύμπραξη. Όταν οι δυό τους ένωσαν τις δυνάμεις τους για το “Free Your Mind” τη περασμένη Άνοιξη, ελάχιστοι μπορούσαν να προβλέψουν τη τεράστια επιτυχία που θα ακολουθούσε. Το τραγούδι εξελίχθηκε γρήγορα σε μία τεράστια dance επιτυχία, μπήκε στα 10 πρώτα των UK Charts , έγινε Νο1 στο Beatport, μπήκε στη λίστα “songs of summer” στο Spotify και έγινε βασική επιλογή στα DJs sets σε όλο τον κόσμο.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch? v=wdTq2Aa8b4U

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