Η Cyndi Lauper, η Tones And I και ο CYRIL παρουσιάζουν ένα νέο dance remix του διαχρονικού «Time After Time».

Η ευκαιρία παρουσιάστηκε όταν η Tones And I της αποκάλυψε ότι εργαζόταν μαζί με τον CYRIL πάνω σε μια χορευτική επανεκτέλεση του «Time After Time». Η Lauper άκουσε το αποτέλεσμα και έδωσε αμέσως την έγκρισή της.

Για την Tones And I, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς συνδέεται με τις μουσικές αναμνήσεις της παιδικής της ηλικίας και τη σχέση της με τον πατέρα της.

«Η πρώτη μου επαφή με το “Time After Time” ήταν μάλλον όταν μεγάλωνα με τον πατέρα μου. Είχαμε πολλά κοινά μουσικά γούστα και πιστεύω ότι τα περισσότερα προέρχονταν από εκείνον», εξήγησε.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι το 2025 είχε την ευκαιρία να ερμηνεύσει το τραγούδι ζωντανά μαζί με τη Cyndi Lauper, μια εμπειρία που χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική. «Η Cyndi είναι ένα πραγματικό είδωλο και έχει γίνει κάτι σαν μέντορας για μένα», σημείωσε.

Η Tones And I, κατά κόσμον Toni Watson, έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2019 με το «Dance Monkey», το οποίο κατέκτησε την κορυφή των charts σε περισσότερες από 30 χώρες. Στην Αυστραλία παρέμεινε συνολικά 24 μη συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο. 1, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ. Στη δισκογραφική της πορεία μετρά επίσης δύο album που έφτασαν στην κορυφή των αυστραλιανών charts και πέντε βραβεία ARIA.

Από την άλλη πλευρά, ο CYRIL, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Cyril Riley, αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα ονόματα της αυστραλιανής ηλεκτρονικής μουσικής. Το 2024 γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το remix του «The Sound Of Silence» των Disturbed, ενώ είχε ήδη ξεχωρίσει με το «Stumblin’ In», μια σύγχρονη προσέγγιση της επιτυχίας των Suzi Quatro και Chris Norman από τα τέλη της δεκαετίας του ’70.

Το πρωτότυπο «Time After Time» περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο album της Cyndi Lauper, «She’s So Unusual», που κυκλοφόρησε το 1983. Το τραγούδι παρέμεινε για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100 και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μπαλάντες της εποχής.

Αναφερόμενη στη δημιουργία του, η Lauper θυμήθηκε τη στιγμή που ολοκλήρωνε τους στίχους του: «Το “Time After Time” είναι πολύ ξεχωριστό για μένα, γιατί ένιωσα σαν να υπήρχε ένα χέρι στον ώμο μου όταν άρχισα να ολοκληρώνω τους στίχους. Δεν ξέρω τίνος ήταν αυτό το χέρι. Πιστεύω όμως ότι η διαδικασία της δημιουργίας είναι κάτι πραγματικά σημαντικό».

Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το «Time After Time» αποκτά μια νέα μουσική διάσταση μέσα από τη συνεργασία τριών καλλιτεχνών διαφορετικών γενεών. Το remix της Cyndi Lauper, της Tones And I και του CYRIL διατηρεί τη νοσταλγία της πρωτότυπης σύνθεσης, μεταφέροντάς την παράλληλα στη σύγχρονη dance σκηνή.