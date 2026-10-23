Νέο The Rolling Stones single από την deluxe έκδοση του “Foreign Tongues”!

Σήμερα οι The Rolling Stones κυκλοφορούν το νέο τους single «Who You Callin’ Crazy», με τη συμμετοχή του καταξιωμένου jazz σαξοφωνίστα Courtney Pine. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο πρόσφατα ανακοινωθέν Foreign Tongues Loose Lips, τη deluxe έκδοση του πολυσυζητημένου studio album του συγκροτήματος Foreign Tongues, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου 2026.

Το «Who You Callin’ Crazy» περιλαμβάνεται στο Foreign Tongues Loose Lips, το οποίο συγκεντρώνει πέντε ηχογραφήσεις από τη δημιουργική περίοδο γύρω από το Foreign Tongues. Η διευρυμένη έκδοση περιλαμβάνει επίσης το «Where There’s A Will», με τη συμμετοχή του Steve Winwood στο όργανο, καθώς και τα «Human Tide», «Bad Luck Hideaway» και «She Still Comes Around».

Το Foreign Tongues, που κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου 2026, κατέκτησε την κορυφή των charts σε 14 χώρες παγκοσμίως και απέσπασε ευρεία αποδοχή από τους κριτικούς. Οι The Times το χαρακτήρισαν «κορυφαία στιγμή της καριέρας τους», απονέμοντάς του πέντε αστέρια, ενώ και η The Telegraph του χάρισε πέντε αστέρια, εξυμνώντας τη «ζωντάνια, το πνεύμα, τον πλούτο, την ενέργεια και τη χαρά» του album. Η συλλογή των 14 τραγουδιών διαδέχθηκε το πολυπλατινένιο και βραβευμένο με Grammy album του συγκροτήματος, Hackney Diamonds.

Το Foreign Tongues Loose Lips θα κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου σε βινύλιο, 2CD και ψηφιακές μορφές.

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Οι The Rolling Stones ανακοινώνουν το “Foreign Tongues, Loose Lips”.

Η deluxe έκδοση του Foreign Tongues.

Κυκλοφορεί στις 27 Νοεμβρίου 2026.

Σήμερα, οι The Rolling Stones ανακοινώνουν το Foreign Tongues, Loose Lips, τη deluxe έκδοση του πολυσυζητημένου νέου studio album τους, Foreign Tongues, που κυκλοφορεί στις 27 Νοεμβρίου 2026.

Η νέα συλλογή περιλαμβάνει πέντε νέες ηχογραφήσεις από τη δημιουργική περίοδο γύρω από το Foreign Tongues, ανάμεσά τους τα “Where There’s A Will”, “Who You Callin’ Crazy” με τη συμμετοχή του jazz σαξοφωνίστα Courtney Pine, “Human Tide”, “Bad Luck Hideaway”, ένα ντουέτο με φωνητικά από τους Mick Jagger και Keith Richards, με drums από τον Charlie Watts καθώς και το “She Still Comes Around”.

Μαζί, τα πέντε τραγούδια αποτυπώνουν την εξαιρετική δημιουργική ορμή των sessions του Foreign Tongues, αναδεικνύοντας τη διαχρονική χημεία των Stones και τη συνεχή τους διάθεση να δημιουργούν νέα μουσική, αντλώντας παράλληλα από τον αδιαμφισβήτητο ήχο που έχει καθορίσει το συγκρότημα για περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Οι πέντε ηχογραφήσεις που περιλαμβάνονται στο Foreign Tongues, Loose Lips είναι:

Where There’s A Will Who You Callin’ Crazy Human Tide Bad Luck Hideaway She Still Comes Around

***Το Foreign Tongues, Loose Lips θα είναι διαθέσιμο σε βινύλιο, ως deluxe έκδοση 2CD, καθώς και σε όλα τα ψηφιακά formats.

Η αυτόνομη έκδοση βινυλίου περιλαμβάνει και τις πέντε ηχογραφήσεις του Loose Lips σε LP, μαζί με ένα CD του αρχικού album Foreign Tongues.

Η έκδοση 2CD περιλαμβάνει το αρχικό album Foreign Tongues με 14 τραγούδια στο CD1 και τις πέντε ηχογραφήσεις του Loose Lips στο CD2.

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ROLLING STONES

‘FOREIGN TONGUES’

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΣΤΑ CHARTS

UK – #1

Germany – #1

France – #1

Netherlands – #1

Austria – #1

Belgium – #1

Finland #1

Switzerland – #1

Japan – #1 Intl Chart

Italy – #2

Australia – #2

New Zealand – #2

Ireland – #8

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Το πολυαναμενόμενο νέο στούντιο άλμπουμ των Rolling Stones, Foreign Tongues, κυκλοφορεί σήμερα και αποτελεί μια σπουδαία προσθήκη στην κληρονομιά του πιο θρυλικού rock συγκροτήματος στον κόσμο.

Βρείτε και ακούστε το “Foreign Tongues” ψηφιακά, εδώ:

Η εξαιρετικά δυναμική συλλογή των 14 τραγουδιών έρχεται λιγότερο από τρία χρόνια μετά το Hackney Diamonds, το άλμπουμ που απέσπασε καθολική αναγνώριση, βραβεύτηκε με Grammy, κατέκτησε τις κορυφές των charts παγκοσμίως και γνώρισε πολυπλατινένιες πωλήσεις.

Το νέο άλμπουμ περιλαμβάνει το γεμάτο συναίσθημα νέο single «Jealous Lover», το προηγούμενο, αισιόδοξο και άκρως εθιστικό «In the Stars», καθώς και το ιδιαίτερα blues και εκρηκτικό εναρκτήριο κομμάτι «Rough and Twisted», το οποίο παρουσιάστηκε αρχικά με το όνομα The Cockroaches σε περιορισμένης κυκλοφορίας λευκό βινύλιο (white label), που έχει ήδη αποκτήσει συλλεκτική αξία για τους θαυμαστές του συγκροτήματος.

Η ωμή και εξερευνητική ενέργεια που χαρακτήρισε αυτά τα πρώτα δείγματα διατρέχει ολόκληρο το Foreign Tongues, το οποίο διατηρεί τον αδιαμφισβήτητο ήχο των Stones, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει νέους δρόμους τόσο ηχητικά όσο και στιχουργικά. Στις δώδεκα νέες πρωτότυπες συνθέσεις προστίθενται μια εντυπωσιακή διασκευή του «You Know I’m No Good» της Amy Winehouse, καθώς και ένας φόρος τιμής σε μία από τις σημαντικότερες επιρροές του συγκροτήματος, τον Chuck Berry, μέσα από το τραγούδι «Beautiful Delilah», που κλείνει το άλμπουμ.

Το Foreign Tongues ηχογραφήθηκε μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, σε μια περίοδο εξαιρετικής δημιουργικότητας, στα Metropolis Studios του Δυτικού Λονδίνου. Οι Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood συνεργάστηκαν ξανά με τον βραβευμένο με Grammy παραγωγό Andrew Watt, ο οποίος είχε αναλάβει και την παραγωγή του Hackney Diamonds.

Στους βασικούς συνεργάτες συγκαταλέγονται οι μακροχρόνιοι συνοδοιπόροι του συγκροτήματος Darryl Jones, Matt Clifford και Steve Jordan, ενώ ξεχωρίζει η συμμετοχή του Charlie Watts στο γεμάτο ένταση «Hit Me In The Head», η οποία προέρχεται από μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του πριν από τον θάνατό του το 2021. Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης σημαντικοί καλεσμένοι μουσικοί, μεταξύ των οποίων οι Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith των The Cure και Chad Smith των Red Hot Chili Peppers.

Mick Jagger said: “I loved doing these recording sessions in London at Metropolis. It was a very intense few weeks recording Foreign Tongues. We had 14 great tracks and we went as fast as we could. I like the room there as it’s not too big so you can feel the passion from everyone.”

Keith Richards added: “The Foreign Tongues album has a continuity from Hackney Diamonds and it was great to be working in London again, and to have that London vibe around us. It was a month of concentrated punch. To me, it’s all about the enjoyment of it. I’m blessed to be able to do this and long may it last.”

Ronnie Wood commented: “The atmosphere in the room was so creative, and the whole band was on top form throughout the whole process. Very often we nailed it on the first take. I hope everyone loves it.”

Track listing:

1. Rough and Twisted

2. In The Stars

3. Jealous Lover

4. Mr. Charm

5. Divine Intervention

6. Ringing Hollow

7. Never Wanna Lose You

8. Hit Me In The Head

9. You Know I’m No Good

10. Some Of Us

11. Covered In You

12. Side Effects

13. Back In Your Life

14. Beautiful Delilah

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Οι Rolling Stones στο νέο τους album “Foreign Tongues” που κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου,

τιμούν την Ελληνική Γλώσσα στο εξώφυλλο τους.

Οι Rolling Stones, με αφορμή το νέο τους άλμπουμ «Foreign Tongues», που κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου, αποτίουν έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής στην ελληνική γλώσσα. Στο οπισθόφυλλο του δίσκου, η φράση «Ξένες Γλώσσες» εμφανίζεται και στα ελληνικά, ανάμεσα σε πολλές άλλες γλώσσες του κόσμου, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σημασία και την πολιτιστική αξία της ελληνικής ως μιας από τις σημαντικότερες γλώσσες της παγκόσμιας ιστορίας.