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O No1 DJ στο πλανήτη Fisher έχει ολοκαίνουργιο single – “Staring At The Sun”
Μετά από ένα εντυπωσιακό σερί κυκλοφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, ο FISHER επιστρέφει με το “Staring At The Sun”, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τη Βρετανίδα τραγουδοποιό LAUREL, σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα κομμάτια που ακούστηκαν στα φετινά του σετ. Το «Staring At The Sun» ακούστηκε για πρώτη φορά νωρίτερα μέσα στο 2026 και έγινε γρήγορα βασικό στοιχείο στα σετ του FISHER, καθώς και ένα από τα πιο περιζήτητα ακυκλοφόρητα κομμάτια του καλοκαιριού.
Στον πυρήνα του “Staring At The Sun” βρίσκεται η χαρακτηριστική φωνή της LAUREL. Η Βρετανίδα alternative-pop καλλιτέχνιδα, παραγωγός και τραγουδοποιός φέρνει την κινηματογραφική της αισθητική και τη συναισθηματικά φορτισμένη γραφή της στον κόσμο του FISHER, δημιουργώντας ένα κομμάτι που εξισορροπεί τον όγκο και την ενέργεια των live σετ του με μια πιο ευφορική και συναισθηματική διάθεση.
Για τον FISHER, αυτή η κυκλοφορία αποτελεί το επιστέγασμα μιας εξαιρετικά επιτυχημένης χρονιάς για το 2026. Τα τρία πρώτα singles του — «Rain», «Favour» (με τη συμμετοχή της Tones And I) και «What A Life» (με τη συμμετοχή της Florence Arman) — βρέθηκαν όλα στο Top 10 του WARM Global Dance Radio Chart . Η σπουδαιότερη διάκριση για τον Fisher ήρθε πρόσφατα από το περιοδικό DJ MAG , όπου ανακηρύχθηκε ο Νο1 House DJ στο κόσμο!
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