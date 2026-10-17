Ο Enrique Iglesias συνεργάζεται για πρώτη φορά με το πενταμελές Latin pop συγκρότημα Santos Bravos στο νέο single “OOH LAKA LAKA LA”.

Ο Enrique Iglesias ενώνει τις δυνάμεις του με τους Santos Bravos για το “OOH LAKA LAKA LA”, ένα νέο single που κυκλοφορεί στις 9 Οκτωβρίου και σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη δισκογραφική συνεργασία τους.

Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν την κυκλοφορία μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας τον τίτλο και την ημερομηνία διάθεσης του τραγουδιού. Παράλληλα, έδωσαν στη δημοσιότητα ένα σύντομο απόσπασμα, προσφέροντας στους ακροατές μια πρώτη γεύση από τη μουσική κατεύθυνση της συνεργασίας. Προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τους δημιουργούς, την παραγωγή ή το ενδεχόμενο κυκλοφορίας επίσημου music video.

Η συνεργασία έρχεται έπειτα από την πρώτη κοινή εμφάνιση των καλλιτεχνών στο Μοντερέι του Μεξικού. Στις 28 Ιουνίου, οι Santos Bravos εμφανίστηκαν ως opening act στη συναυλία του Iglesias στο FIFA Fan Festival, στο Fundidora Park. Στη συνέχεια, το πενταμελές Latin pop συγκρότημα επέστρεψε στη σκηνή μαζί του, ερμηνεύοντας την επιτυχία “I Like It”, που κυκλοφόρησε το 2010. Μήνες αργότερα, οι καλλιτέχνες άρχισαν να προετοιμάζουν το κοινό για μια νέα κοινή δουλειά, δημοσιεύοντας video με ένα άγνωστο μέχρι τότε μουσικό μοτίβο και το hashtag #ENRIQUExSTBV.

Το νέο single ακολουθεί το “Final (Vol. 2)”, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2024 και παρουσιάστηκε ως το τελευταίο παραδοσιακό studio album του Iglesias. Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι η απόφασή του να σταματήσει να κυκλοφορεί ολοκληρωμένα albums δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπει τη δημιουργία νέας μουσικής. Το “OOH LAKA LAKA LA” επιβεβαιώνει αυτή την κατεύθυνση, με τον Ισπανό σταρ να συνεχίζει με μεμονωμένες κυκλοφορίες και συνεργασίες.