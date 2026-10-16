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Η Alexandra Stan και η In-Grid ενώνουν τις φωνές τους στο “Promis”, μια νέα κυκλοφορία με dance και ηλεκτρονικό pop προσανατολισμό.

ΤοPromis” κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου 2026 από τις Roton Music και Energy Production, φέρνοντας κοντά δύο τραγουδίστριες που έχουν συνδεθεί με διαφορετικές στιγμές της ευρωπαϊκής pop και dance σκηνής. Το single έχει διάρκεια μόλις ενός λεπτού και πενήντα δευτερολέπτων και είναι διαθέσιμο ως αυτόνομη ψηφιακή κυκλοφορία.

Στη δημιουργία του τραγουδιού συμμετέχουν οι Marco Soncini, Ana Maria Bianca Tilici, Iuliana Puschila Arbanas, Constantin Bodea, Ionut Marius Vasilache και Ingrid Alberini. Οι Bodea και Vasilache αναλαμβάνουν επίσης την παραγωγή και την ενορχήστρωση, ενώ ο Björn Johnsson συμμετέχει στη μίξη και το mastering.

Η Alexandra Stan έγινε διεθνώς γνωστή με το “Mr. Saxobeat”, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία το 2011 και καθιέρωσε τον χαρακτηριστικό dance ήχο της σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές. Έκτοτε, συνεχίζει να κυκλοφορεί μουσική, εξερευνώντας διαφορετικές εκδοχές της pop και της ηλεκτρονικής dance.

Από την πλευρά της, η In-Grid έγινε ευρύτερα γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με το “Tu Es Foutu”, ένα τραγούδι που απέκτησε διεθνή απήχηση και συνδέθηκε με την ευρωπαϊκή dance pop εκείνης της περιόδου.

Με το “Promis”, οι δύο καλλιτέχνιδες συναντιούνται σε μια συνεργασία που απευθύνεται στους φίλους της σύγχρονης dance μουσικής. Η κυκλοφορία προσθέτει έναν ακόμη τίτλο στη δισκογραφία τους, συνδυάζοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές πορείες κάτω από την ίδια μουσική στέγη.

Alexandra Stan & In-Grid – Promis

Τίτλος τραγουδιού: “Promis”

Καλλιτέχνης: Alexandra Stan & In-Grid

Μουσική / Στίχοι: Soncini Marco, Tilici Ana Maria Bianca, Puschila-Arbanas Iuliana, Bodea Constantin, Vasilache Ionut Marius, Alberini Ingrid

Εταιρεία: Roton Music

Από το LP: Single

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 2 Οκτωβρίου 2026

Art-Cover:

Η Alexandra Stan και η In-Grid ενώνουν τις φωνές τους στο “Promis”, μια νέα κυκλοφορία με dance και ηλεκτρονικό pop προσανατολισμό.
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