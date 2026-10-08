Ο Justin Timberlake συνεργάζεται με τον Quavo στο νέο τραγούδι «House Music», από το album «QRÖMELIFE», σε παραγωγή του Pharrell Williams.

Η παρουσία του συνδέει ακόμη περισσότερο τη νέα δουλειά με τον ευρύτερο κόσμο της pop, της R&B και της hip-hop, δημιουργώντας το κατάλληλο μουσικό περιβάλλον για συνεργασίες όπως αυτή με τον Justin Timberlake.
Πέρα από το «House Music», το album περιλαμβάνει ακόμη μία σημαντική συνεργασία, καθώς ο Quavo επανενώνεται δισκογραφικά με τον Offset στο «Away». Πρόκειται για την πρώτη κοινή κυκλοφορία των δύο πρώην συνεργατών στους Migos έπειτα από πέντε χρόνια, με το τραγούδι να κινείται σε πιο χαρακτηριστικούς trap ρυθμούς.
Στο «QRÖMELIFE» συμμετέχουν επίσης οι T.I., Tyler, The Creator, A$AP Rocky, Lil Baby, Yung Miami και Future, συγκροτώντας ένα πολυσυλλεκτικό σύνολο συνεργασιών με επίκεντρο τη σύγχρονη αμερικανική μουσική σκηνή.
Το νέο album αποτελεί την πρώτη solo δισκογραφική δουλειά του Quavo μετά το «Rocket Power» του 2023, το οποίο είχε κάνει ντεμπούτο στο Νο. 18 του Billboard 200. Παράλληλα, ο rapper ετοιμάζει μια ταινία μικρού μήκους που θα συνοδεύει τη νέα κυκλοφορία.
Ο Quavo έχει επίσης αποκαλύψει ότι σχεδιάζει ένα τελευταίο δισκογραφικό project των Migos μαζί με τον Offset, στο οποίο αναμένεται να αξιοποιηθούν ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις του Takeoff, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Νοέμβριο του 2022.
Με το «House Music», η συνεργασία των Justin Timberlake και Quavo βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας δισκογραφικής εποχής του rapper, αναδεικνύοντας την πρόθεσή του να εξερευνήσει διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις υπό την παραγωγική καθοδήγηση του Pharrell Williams.
Quavo, Justin Timberlake – House Music
Τίτλος τραγουδιού: “House Music”
Καλλιτέχνης: Quavo, Justin Timberlake
Μουσική / Στίχοι: Quavo, Justin Timberlake, Pharrell Williams, Theron Thomas
Εταιρεία: Quality Control Music / UMG Recordings
Από το LP: “QRÖMELIFE”
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 2 Οκτωβρίου 2026
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