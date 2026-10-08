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Ο Justin Timberlake συνεργάζεται με τον Quavo στο νέο τραγούδι «House Music», από το album «QRÖMELIFE», σε παραγωγή του Pharrell Williams.

Ο Justin Timberlake ενώνει τις δυνάμεις του με τον Quavo στο «House Music», μια νέα μουσική συνεργασία που περιλαμβάνεται στο τέταρτο solo album του Αμερικανού rapper, «QRÖMELIFE», το οποίο κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου.

Το «House Music» αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεργασίες της νέας δισκογραφικής δουλειάς του Quavo, καθώς φέρνει κοντά δύο καλλιτέχνες με διαφορετικές μουσικές καταβολές. Το τραγούδι χαρακτηρίζεται από πειραματική διάθεση και συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη, δίνοντας στον Justin Timberlake την ευκαιρία να συναντήσει τον χαρακτηριστικό trap ήχο του Quavo.

Η συνεργασία εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Quavo να διευρύνει τα μουσικά του όρια μέσα από συναντήσεις με καλλιτέχνες εκτός της hip-hop σκηνής. Αυτή τη φορά, η συμμετοχή του Justin Timberlake προσθέτει μια διαφορετική διάσταση στο νέο του υλικό, συνδέοντας την pop και την R&B με τις σύγχρονες hip-hop επιρροές.

Το «House Music» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια ενός αποκλειστικού listening party που διοργάνωσε ο Quavo στο Los Angeles, λίγο πριν από την επίσημη κυκλοφορία του «QRÖMELIFE». Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν το νέο album και να γνωρίσουν τις συνεργασίες που περιλαμβάνει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παραγωγή του «QRÖMELIFE», την οποία έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Pharrell Williams.

Η παρουσία του συνδέει ακόμη περισσότερο τη νέα δουλειά με τον ευρύτερο κόσμο της pop, της R&B και της hip-hop, δημιουργώντας το κατάλληλο μουσικό περιβάλλον για συνεργασίες όπως αυτή με τον Justin Timberlake.

Πέρα από το «House Music», το album περιλαμβάνει ακόμη μία σημαντική συνεργασία, καθώς ο Quavo επανενώνεται δισκογραφικά με τον Offset στο «Away». Πρόκειται για την πρώτη κοινή κυκλοφορία των δύο πρώην συνεργατών στους Migos έπειτα από πέντε χρόνια, με το τραγούδι να κινείται σε πιο χαρακτηριστικούς trap ρυθμούς.

Στο «QRÖMELIFE» συμμετέχουν επίσης οι T.I., Tyler, The Creator, A$AP Rocky, Lil Baby, Yung Miami και Future, συγκροτώντας ένα πολυσυλλεκτικό σύνολο συνεργασιών με επίκεντρο τη σύγχρονη αμερικανική μουσική σκηνή.

Το νέο album αποτελεί την πρώτη solo δισκογραφική δουλειά του Quavo μετά το «Rocket Power» του 2023, το οποίο είχε κάνει ντεμπούτο στο Νο. 18 του Billboard 200. Παράλληλα, ο rapper ετοιμάζει μια ταινία μικρού μήκους που θα συνοδεύει τη νέα κυκλοφορία.

Ο Quavo έχει επίσης αποκαλύψει ότι σχεδιάζει ένα τελευταίο δισκογραφικό project των Migos μαζί με τον Offset, στο οποίο αναμένεται να αξιοποιηθούν ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις του Takeoff, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Νοέμβριο του 2022.

Με το «House Music», η συνεργασία των Justin Timberlake και Quavo βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας δισκογραφικής εποχής του rapper, αναδεικνύοντας την πρόθεσή του να εξερευνήσει διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις υπό την παραγωγική καθοδήγηση του Pharrell Williams.

Quavo, Justin Timberlake – House Music

Τίτλος τραγουδιού: “House Music”

Καλλιτέχνης: Quavo, Justin Timberlake

Μουσική / Στίχοι: Quavo, Justin Timberlake, Pharrell Williams, Theron Thomas

Εταιρεία: Quality Control Music / UMG Recordings

Από το LP: “QRÖMELIFE”

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 2 Οκτωβρίου 2026

Art-Cover:

Ο Justin Timberlake συνεργάζεται με τον Quavo στο νέο τραγούδι «House Music», από το album «QRÖMELIFE», σε παραγωγή του Pharrell Williams.
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