Ο Justin Timberlake συνεργάζεται με τον Quavo στο νέο τραγούδι «House Music», από το album «QRÖMELIFE», σε παραγωγή του Pharrell Williams.

Ο Justin Timberlake ενώνει τις δυνάμεις του με τον Quavo στο «House Music», μια νέα μουσική συνεργασία που περιλαμβάνεται στο τέταρτο solo album του Αμερικανού rapper, «QRÖMELIFE», το οποίο κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου.

Το «House Music» αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεργασίες της νέας δισκογραφικής δουλειάς του Quavo, καθώς φέρνει κοντά δύο καλλιτέχνες με διαφορετικές μουσικές καταβολές. Το τραγούδι χαρακτηρίζεται από πειραματική διάθεση και συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη, δίνοντας στον Justin Timberlake την ευκαιρία να συναντήσει τον χαρακτηριστικό trap ήχο του Quavo.

Η συνεργασία εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Quavo να διευρύνει τα μουσικά του όρια μέσα από συναντήσεις με καλλιτέχνες εκτός της hip-hop σκηνής. Αυτή τη φορά, η συμμετοχή του Justin Timberlake προσθέτει μια διαφορετική διάσταση στο νέο του υλικό, συνδέοντας την pop και την R&B με τις σύγχρονες hip-hop επιρροές.

Το «House Music» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια ενός αποκλειστικού listening party που διοργάνωσε ο Quavo στο Los Angeles, λίγο πριν από την επίσημη κυκλοφορία του «QRÖMELIFE». Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν το νέο album και να γνωρίσουν τις συνεργασίες που περιλαμβάνει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παραγωγή του «QRÖMELIFE», την οποία έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Pharrell Williams.