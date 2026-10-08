Η Imael Angel κατακτά το Global Shazam chart με το viral «BAD TIMES», ξεπερνώντας το μισό εκατομμύριο streams ημερησίως.

Η Imael Angel (Bernadett Braikoffne Gango) βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εντυπωσιακής διεθνούς επιτυχίας με το «BAD TIMES», ένα τραγούδι που συνδυάζει τη dance ενέργεια με την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πνευματική ταυτότητά της.

Το «BAD TIMES» έχει εξελιχθεί σε viral hit, κατακτώντας την κορυφή του Global Shazam chart και ξεπερνώντας πλέον το μισό εκατομμύριο streams ημερησίως. Η επιτυχία του φέρνει την Imael Angel μπροστά σε ένα ολοένα μεγαλύτερο παγκόσμιο κοινό και σηματοδοτεί ένα σημαντικό breakthrough στην πορεία της.

Πίσω από τη δυναμική του τραγουδιού βρίσκεται μια δημιουργός που δύσκολα περιορίζεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Στα social media, η Imael Angel παρουσιάζει έναν ζεστό κόσμο με έντονο πνευματικό προσανατολισμό, στον οποίο συναντώνται το Reiki, οι κρύσταλλοι, οι άγγελοι και η αναζήτηση της εσωτερικής ισορροπίας.

Στη μουσική της, ωστόσο, αποκαλύπτει μια διαφορετική πλευρά της προσωπικότητάς της. Ο ήχος της είναι δυναμικός και χορευτικός, ενώ συνοδεύεται από ισχυρή οπτική ταυτότητα. Αυτή ακριβώς η αντίθεση ανάμεσα στην ήρεμη πνευματικότητα και την έντονη dance ενέργεια αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το «BAD TIMES».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε το τραγούδι. Η Imael Angel ανέπτυξε η ίδια την αρχική ιδέα και τους στίχους, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία μιας πρώτης εκδοχής.