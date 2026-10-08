Η Imael Angel κατακτά το Global Shazam chart με το viral «BAD TIMES», ξεπερνώντας το μισό εκατομμύριο streams ημερησίως.

Η Imael Angel (Bernadett Braikoffne Gango) βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εντυπωσιακής διεθνούς επιτυχίας με το «BAD TIMES», ένα τραγούδι που συνδυάζει τη dance ενέργεια με την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πνευματική ταυτότητά της.
Το «BAD TIMES» έχει εξελιχθεί σε viral hit, κατακτώντας την κορυφή του Global Shazam chart και ξεπερνώντας πλέον το μισό εκατομμύριο streams ημερησίως. Η επιτυχία του φέρνει την Imael Angel μπροστά σε ένα ολοένα μεγαλύτερο παγκόσμιο κοινό και σηματοδοτεί ένα σημαντικό breakthrough στην πορεία της.
Πίσω από τη δυναμική του τραγουδιού βρίσκεται μια δημιουργός που δύσκολα περιορίζεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Στα social media, η Imael Angel παρουσιάζει έναν ζεστό κόσμο με έντονο πνευματικό προσανατολισμό, στον οποίο συναντώνται το Reiki, οι κρύσταλλοι, οι άγγελοι και η αναζήτηση της εσωτερικής ισορροπίας.
Στη μουσική της, ωστόσο, αποκαλύπτει μια διαφορετική πλευρά της προσωπικότητάς της. Ο ήχος της είναι δυναμικός και χορευτικός, ενώ συνοδεύεται από ισχυρή οπτική ταυτότητα. Αυτή ακριβώς η αντίθεση ανάμεσα στην ήρεμη πνευματικότητα και την έντονη dance ενέργεια αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το «BAD TIMES».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε το τραγούδι. Η Imael Angel ανέπτυξε η ίδια την αρχική ιδέα και τους στίχους, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία μιας πρώτης εκδοχής.
Η αρχική αυτή μορφή λειτούργησε ως αφετηρία και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μια εντελώς νέα, ανθρώπινη παραγωγή. Τα φωνητικά ανέλαβε η τραγουδίστρια Cali Bee, με έδρα την Ίμπιζα, ενώ την παραγωγή υπογράφει ο Robin Brandes, μεταφέροντας ολοκληρωμένα το δημιουργικό όραμα της Imael Angel στην τελική εκδοχή του τραγουδιού.
Στον πυρήνα της καλλιτεχνικής της προσέγγισης βρίσκεται η ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση με τους ανθρώπους. Η ενσυναίσθηση, η συναισθηματική ειλικρίνεια και η πραγματική παρουσία αποτελούν στοιχεία τόσο της πνευματικής της πρακτικής όσο και του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζει τη μουσική.
Μέσα από το «BAD TIMES», αυτές οι αξίες μεταφέρονται σε έναν σύγχρονο dance ήχο που έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα όρια της κοινότητας που είχε ήδη δημιουργήσει γύρω της και να συναντήσει ένα πολύ ευρύτερο ακροατήριο.
Η νέα επιτυχία έρχεται σε μια ήδη ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την Imael Angel. Προηγήθηκε η συνεργασία της με τον πολυπλατινένιο DJ και παραγωγό HUGEL στο «Movin’ To The Sun», το οποίο έφτασε στο Νο.2 των επίσημων charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία.
Με το «BAD TIMES», η Imael Angel αξιοποιεί αυτή τη δυναμική και κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα, μετατρέποντας τον ιδιαίτερο δημιουργικό της κόσμο σε μια viral επιτυχία με διεθνή απήχηση.
Imael Angel – Bad Times
Τίτλος τραγουδιού: “Bad Times”
Καλλιτέχνης: Imael Angel
Μουσική / Στίχοι: Bernadett Braikoffne Gango
Εταιρεία: Intercord Records / Imael Angel Records / Universal Music
Από το LP: single
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 30 Μαρτίου 2026
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