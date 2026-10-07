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Η Victoria Monét συνεργάζεται με τον Bruno Mars στο ρομαντικό «That’s Why I Love You», από το νέο album «Frequency of Love».

Η Victoria Monét και ο Bruno Mars ενώνουν τις φωνές τους στο «That’s Why I Love You», μια ρομαντική συνεργασία που περιλαμβάνεται στο δεύτερο studio album της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, «Frequency of Love», το οποίο κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου από τις Lovett Music και RCA Records.

Το τραγούδι ξεκινά με ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το «Ritornerai», την επιτυχία του 1963 του Ιταλού τραγουδοποιού Bruno Lauzi, δημιουργώντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα μια νοσταλγική και κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Πάνω σε μια πλούσια ορχηστρική ενορχήστρωση, οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν ένα ερωτικό ντουέτο που εξυμνεί την αφοσίωση και την αγάπη που αντέχει στον χρόνο.

Η Victoria Monét αναλαμβάνει την αρχή του τραγουδιού, επιστρατεύοντας το χαρακτηριστικό της στιχουργικό ύφος και τα ευρηματικά λογοπαίγνια που διακρίνουν τη μουσική της. Στη συνέχεια, ο Bruno Mars προσθέτει τη δική του ερμηνευτική ταυτότητα, με τις φωνές τους να συναντιούνται σε ένα μελωδικό ρεφρέν που περιγράφει την επιθυμία δύο ανθρώπων να παραμείνουν μαζί μέχρι τα βαθιά γεράματα.

Η συνεργασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς τη μουσική σχέση που συνδέει τους δύο καλλιτέχνες. Στο παρελθόν, η Victoria Monét είχε παρουσιάσει το music video του «Jaguar» ως μια ανεπίσημη οντισιόν για μια ενδεχόμενη παγκόσμια περιοδεία των Silk Sonic, του μουσικού σχήματος που δημιούργησαν ο Bruno Mars και ο Anderson .Paak. Η επιθυμία της να συνεργαστεί μαζί τους απέκτησε τελικά πραγματική διάσταση, καθώς οι τρεις καλλιτέχνες συμμετείχαν στη φετινή περιοδεία «The Romantic Tour».

Μάλιστα, η αισθητική του «That’s Why I Love You» παραπέμπει στον ρομαντικό μουσικό κόσμο που έχει διαμορφώσει ο Bruno Mars, ιδιαίτερα μέσα από το album του «The Romantic». Η ορχηστρική παραγωγή, η νοσταλγική διάθεση και η ερμηνευτική χημεία των δύο καλλιτεχνών δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσε να ενταχθεί εξίσου φυσικά και στη δική του δισκογραφία.

Το «That’s Why I Love You» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συνεργασίες του «Frequency of Love», με το οποίο η Victoria Monét εγκαινιάζει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της, τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του πολυβραβευμένου «Jaguar II». Το προηγούμενο album της είχε αποσπάσει τρία βραβεία Grammy, καθιερώνοντάς την ως μία από τις σημαντικές παρουσίες της σύγχρονης R&B σκηνής.

Το νέο album περιλαμβάνει 22 τραγούδια και φιλοξενεί μια εντυπωσιακή σειρά συνεργασιών. Εκτός από τον Bruno Mars, συμμετέχουν οι SZA, Bryson Tiller, Leon Thomas, Chlöe, Lucky Daye, καθώς και η πεντάχρονη κόρη της τραγουδίστριας, Hazel Monét.

Στην παραγωγή, η Victoria Monét συνεργάζεται ξανά με τον επί χρόνια δημιουργικό της συνεργάτη D’Mile, ενώ στο project συμμετέχουν επίσης οι Camper και Kaytranada. Το αποτέλεσμα είναι ένα album που εξερευνά διαφορετικές εκφάνσεις της αγάπης, από τον ερωτισμό και τις συντροφικές σχέσεις μέχρι τους οικογενειακούς δεσμούς και τις πιο πνευματικές διαστάσεις του συναισθήματος.

Σε αντίθεση με τον έντονο funk χαρακτήρα και τα πνευστά που κυριαρχούσαν στην εποχή του «Jaguar», το «Frequency of Love» στρέφεται προς έναν πιο ατμοσφαιρικό ήχο. Πλούσια έγχορδα, ηλεκτρονικά synthesizers, επιρροές από τη house μουσική και στοιχεία gospel συνυπάρχουν με την R&B, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό άξονα της μουσικής ταυτότητας της τραγουδίστριας.

Η αλλαγή αυτή είχε ήδη γίνει αισθητή μέσα από το «Let Me», το πρώτο single του album, το οποίο παρέμεινε για τρεις εβδομάδες στην κορυφή του Adult R&B Airplay, αλλά και μέσα από το «Reach Out», που συνεχίζει τη μουσική κατεύθυνση της συνεργασίας της με τον Kaytranada στο «Alright» του 2024.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σειρά με την οποία παρουσιάζονται τα τραγούδια. Το «Single», με τη συμμετοχή του Bryson Tiller, οδηγεί στο «Reach Out», ενώ το «See You In My Dreams», στο οποίο συμμετέχει η SZA και εξερευνά την απώλεια μιας αγάπης, προετοιμάζει συναισθηματικά το έδαφος για το «That’s Why I Love You».

Μέσα σε αυτή τη μουσική διαδρομή, το ντουέτο της Victoria Monét με τον Bruno Mars λειτουργεί ως μια τρυφερή εξομολόγηση για τη διάρκεια και τη σταθερότητα της αγάπης. Παράλληλα, αποτελεί μια συμβολική συνάντηση δύο καλλιτεχνών που μοιράζονται την αγάπη τους για τις κλασικές R&B και soul ενορχηστρώσεις, μεταφέροντάς τες στο σύγχρονο μουσικό τοπίο.

Victoria Monét, Bruno Mars – That’s Why I Love You

Tίτλος τραγουδιού: “That’s Why I Love You”

Καλλιτέχνης: Victoria Monét, Bruno Mars

Μουσική / Στίχοι: Victoria Monét, Bruno Mars, Camper, D’Mile, SZA

Εταιρεία: RCA Records / Lovett Music

Από το LP: “Frequency Of Love”

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 2 Οκτωβρίου 2026

Art-Cover:

Η Victoria Monét συνεργάζεται με τον Bruno Mars στο ρομαντικό «That’s Why I Love You», από το νέο album «Frequency of Love».
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