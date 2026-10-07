Η Victoria Monét συνεργάζεται με τον Bruno Mars στο ρομαντικό «That’s Why I Love You», από το νέο album «Frequency of Love».

Μάλιστα, η αισθητική του «That’s Why I Love You» παραπέμπει στον ρομαντικό μουσικό κόσμο που έχει διαμορφώσει ο Bruno Mars, ιδιαίτερα μέσα από το album του «The Romantic». Η ορχηστρική παραγωγή, η νοσταλγική διάθεση και η ερμηνευτική χημεία των δύο καλλιτεχνών δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσε να ενταχθεί εξίσου φυσικά και στη δική του δισκογραφία.

Το «That’s Why I Love You» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συνεργασίες του «Frequency of Love», με το οποίο η Victoria Monét εγκαινιάζει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της, τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του πολυβραβευμένου «Jaguar II». Το προηγούμενο album της είχε αποσπάσει τρία βραβεία Grammy, καθιερώνοντάς την ως μία από τις σημαντικές παρουσίες της σύγχρονης R&B σκηνής.

Το νέο album περιλαμβάνει 22 τραγούδια και φιλοξενεί μια εντυπωσιακή σειρά συνεργασιών. Εκτός από τον Bruno Mars, συμμετέχουν οι SZA, Bryson Tiller, Leon Thomas, Chlöe, Lucky Daye, καθώς και η πεντάχρονη κόρη της τραγουδίστριας, Hazel Monét.

Στην παραγωγή, η Victoria Monét συνεργάζεται ξανά με τον επί χρόνια δημιουργικό της συνεργάτη D’Mile, ενώ στο project συμμετέχουν επίσης οι Camper και Kaytranada. Το αποτέλεσμα είναι ένα album που εξερευνά διαφορετικές εκφάνσεις της αγάπης, από τον ερωτισμό και τις συντροφικές σχέσεις μέχρι τους οικογενειακούς δεσμούς και τις πιο πνευματικές διαστάσεις του συναισθήματος.

Σε αντίθεση με τον έντονο funk χαρακτήρα και τα πνευστά που κυριαρχούσαν στην εποχή του «Jaguar», το «Frequency of Love» στρέφεται προς έναν πιο ατμοσφαιρικό ήχο. Πλούσια έγχορδα, ηλεκτρονικά synthesizers, επιρροές από τη house μουσική και στοιχεία gospel συνυπάρχουν με την R&B, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό άξονα της μουσικής ταυτότητας της τραγουδίστριας.

Η αλλαγή αυτή είχε ήδη γίνει αισθητή μέσα από το «Let Me», το πρώτο single του album, το οποίο παρέμεινε για τρεις εβδομάδες στην κορυφή του Adult R&B Airplay, αλλά και μέσα από το «Reach Out», που συνεχίζει τη μουσική κατεύθυνση της συνεργασίας της με τον Kaytranada στο «Alright» του 2024.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σειρά με την οποία παρουσιάζονται τα τραγούδια. Το «Single», με τη συμμετοχή του Bryson Tiller, οδηγεί στο «Reach Out», ενώ το «See You In My Dreams», στο οποίο συμμετέχει η SZA και εξερευνά την απώλεια μιας αγάπης, προετοιμάζει συναισθηματικά το έδαφος για το «That’s Why I Love You».

Μέσα σε αυτή τη μουσική διαδρομή, το ντουέτο της Victoria Monét με τον Bruno Mars λειτουργεί ως μια τρυφερή εξομολόγηση για τη διάρκεια και τη σταθερότητα της αγάπης. Παράλληλα, αποτελεί μια συμβολική συνάντηση δύο καλλιτεχνών που μοιράζονται την αγάπη τους για τις κλασικές R&B και soul ενορχηστρώσεις, μεταφέροντάς τες στο σύγχρονο μουσικό τοπίο.