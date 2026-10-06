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Η Leony μας παρουσιάζει το “By Your Side (In My Mind)”.

Η Leony μας παρουσιάζει το “By Your Side (In My Mind)”.

Είναι μια καταπληκτική διασκευή της παγκόσμιας επιτυχίας “In My Mind” των Dynoro & Gigi D’Agostino – ένα τραγούδι που ζωντανεύει με το μοναδικό στυλ της η Leony.

Περιλαμβάνεται στο album της “Oldschool Love”, στο οποίο θα βρείτε και τις επιτυχίες “I Can Feel”, “Simple Life” και “Rock n Roll” και είναι ένα από τα μουσικά highlights της χρονιάς.

Η Leony συνεχίζει έτσι την εντυπωσιακή της πορεία:

Πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams, περισσότερα από 30 χρυσά και πλατινένια βραβεία και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι OneRepublic, Alan Walker και Steve Aoki υπογραμμίζουν την ιδιότητά της ως μία από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες καλλιτέχνιδες της Γερμανίας.

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