Η Madonna και η Charli XCX ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους, μετατρέποντας το «Danceteria» σε μια νέα club εμπειρία

«Love Sensation (Afterhours Mix)» με την Kylie Minogue, που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο, αποτελώντας μία ακόμη νέα εκδοχή τραγουδιού από το «Confessions II».
Η κυκλοφορία πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή της Madonna στη σκηνή των MTV Video Music Awards, όπου θα ανοίξει τη φετινή τελετή στις 27 Σεπτεμβρίου, στην πρώτη εμφάνισή της στα VMAs εδώ και 23 χρόνια.
Με το «Danceteria Afterhours», η Madonna και η Charli XCX συναντούν δύο διαφορετικές εποχές της club κουλτούρας μέσα από ένα τραγούδι που συνδέει τις καλλιτεχνικές τους αναφορές και τις μουσικές τους αφετηρίες.
Madonna & Charlie XCX – Danceteria Afterhours
Τίτλος τραγουδιού: “Danceteria Afterhours”
Καλλιτέχνης: Madonna & Charlie XCX
Μουσική/Στίχοι: Madonna, Charlotte Aitchison, Andrew Watt, Henry Walter, Stuart Price, Lou Reed, Jeremiah Patrick Lordan
Εταιρεία: Warner Records
Από το LP: Single
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 24 Σεπτεμβρίου 2026
Art-Cover: