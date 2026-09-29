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Η Madonna και η Charli XCX ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους, μετατρέποντας το «Danceteria» σε μια νέα club εμπειρία

Η Madonna και η Charli XCX κυκλοφόρησαν το «Danceteria Afterhours», την πρώτη επίσημη μουσική συνεργασία τους, επαναπροσδιορίζοντας ένα από τα τραγούδια του πρόσφατου album της Madonna, «Confessions II». Η νέα εκδοχή του «Danceteria» κυκλοφόρησε στις 24 Σεπτεμβρίου μέσω της Warner Records.

Το «Danceteria» αποτελεί αναφορά στο ιστορικό κλαμπ της Νέας Υόρκης, έναν χώρο που συνδέθηκε με τα πρώτα χρόνια της Madonna στην πόλη και την underground club κουλτούρα που επηρέασε την καλλιτεχνική της πορεία. Στο «Danceteria Afterhours», η Charli XCX προσθέτει τους δικούς της στίχους, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στις προσωπικές μουσικές διαδρομές των δύο καλλιτέχνιδων.

Η παραγωγή του νέου track ανήκει στη Madonna, τον Andrew Watt, τον Cirkut και τον Stuart Price, ο οποίος είχε καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή του «Confessions II». Η νέα κυκλοφορία διατηρεί τον club προσανατολισμό του αρχικού τραγουδιού, ενώ η παρουσία της Charli XCX προσθέτει μια σύγχρονη ηλεκτρονική διάσταση στη σύνθεση.

Η συνεργασία έρχεται λίγους μήνες μετά τη συνάντηση των δύο καλλιτέχνιδων στο Παρίσι, όπου συμμετείχαν στο «Club Confessions» party της Madonna και του Saint Laurent κατά τη διάρκεια της Paris Fashion Week. Οι κοινές τους εμφανίσεις και οι αναρτήσεις στα social media είχαν ήδη ενισχύσει τις συζητήσεις για μια πιθανή μουσική σύμπραξη.

Το «Danceteria Afterhours» ακολουθεί επίσης το

«Love Sensation (Afterhours Mix)» με την Kylie Minogue, που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο, αποτελώντας μία ακόμη νέα εκδοχή τραγουδιού από το «Confessions II».

Η κυκλοφορία πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή της Madonna στη σκηνή των MTV Video Music Awards, όπου θα ανοίξει τη φετινή τελετή στις 27 Σεπτεμβρίου, στην πρώτη εμφάνισή της στα VMAs εδώ και 23 χρόνια.

Με το «Danceteria Afterhours», η Madonna και η Charli XCX συναντούν δύο διαφορετικές εποχές της club κουλτούρας μέσα από ένα τραγούδι που συνδέει τις καλλιτεχνικές τους αναφορές και τις μουσικές τους αφετηρίες.

Madonna & Charlie XCX – Danceteria Afterhours

Τίτλος τραγουδιού: “Danceteria Afterhours”

Καλλιτέχνης: Madonna & Charlie XCX

Μουσική/Στίχοι: Madonna, Charlotte Aitchison, Andrew Watt, Henry Walter, Stuart Price, Lou Reed, Jeremiah Patrick Lordan

Εταιρεία: Warner Records

Από το LP: Single

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 24 Σεπτεμβρίου 2026

Art-Cover:

Η Madonna και η Charli XCX ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους, μετατρέποντας το «Danceteria» σε μια νέα club εμπειρία
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