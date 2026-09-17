Οι Armin van Buuren και Pete Tong ανανεώνουν το εμβληματικό «Toca’s Miracle», με την Poppy Baskcomb να αναλαμβάνει τα φωνητικά.

Το τραγούδι συνοδεύτηκε και από music video σε σκηνοθεσία Iain Titterington, με την Coco Star να εμφανίζεται σε ένα σκηνικό που περιστρέφεται γύρω από έναν αγώνα futsal. Με την πάροδο των χρόνων, το «Toca’s Miracle» διατήρησε τη δημοτικότητά του και καθιερώθηκε ως ένα από τα αναγνωρίσιμα dance anthems της εποχής του.
Περισσότερα από 25 χρόνια μετά την επιτυχία του, οι Armin van Buuren και Pete Tong επιστρέφουν σε αυτή τη γνώριμη σύνθεση, μεταφέροντάς την στο σύγχρονο ηλεκτρονικό τοπίο. Ο Armin van Buuren φέρνει στη συνεργασία τη μακρόχρονη σχέση του με την trance, ενώ ο Pete Tong τη δική του πολυετή σύνδεση με την εξέλιξη και διάδοση της dance μουσικής.
Τη νέα εκδοχή ολοκληρώνει η Poppy Baskcomb, αναλαμβάνοντας τα φωνητικά και δίνοντας διαφορετική ερμηνευτική ταυτότητα στο γνώριμο τραγούδι. Το «Toca’s Miracle (Extended)» έρχεται έτσι να προσθέσει ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία μιας σύνθεσης που εξακολουθεί να επιστρέφει στη dance σκηνή περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία της.
Armin van Buuren x Pete Tong x Poppy Baskcomb – Toca’s Miracle
Τίτλος τραγουδιού: “Toca’s Miracle”
Καλλιτέχνης: Armin van Buuren x Pete Tong x Poppy Baskcomb
Μουσική/Στίχοι: Ramon Zenker, Victor Imbres, Marco Duderstadt, Dirk Dunderstast, Rob Davies
Α’ Εκτέλεση: Fragma (2000)
Εταιρεία: Ministry of Sound Recordings
Από το LP: single
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 10 Σεπτεμβρίου 2026
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