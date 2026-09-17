Οι Armin van Buuren και Pete Tong ανανεώνουν το εμβληματικό «Toca’s Miracle», με την Poppy Baskcomb να αναλαμβάνει τα φωνητικά.

Οι Armin van Buuren και Pete Tong δίνουν νέα πνοή στο εμβληματικό «Toca’s Miracle», παρουσιάζοντας μια ανανεωμένη εκδοχή του dance classic με τη Poppy Baskcomb στα φωνητικά.

Η νέα κυκλοφορία εμφανίζεται στο Beatport ως «Toca’s Miracle (Extended)» και επαναφέρει στο σήμερα ένα τραγούδι που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή dance και trance σκηνή από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η ιστορία του «Toca’s Miracle» ξεκινά από τη συνάντηση δύο διαφορετικών τραγουδιών. Η μεγάλη επιτυχία των Fragma με τη φωνή της Coco Star δημιουργήθηκε ως mashup του «I Need a Miracle», που είχε κυκλοφορήσει η Βρετανίδα τραγουδίστρια το 1996, και του instrumental «Toca Me» των Fragma.

Τη μουσική του «Toca Me» είχαν συνθέσει οι Dirk Duderstadt, Marco Duderstadt και Ramon Zenker, ενώ τους στίχους του «I Need a Miracle» υπέγραφαν οι Rob Davis και Victor Imbres. Η αρχική παραγωγή του instrumental έγινε από τους Ramon Zenker και Duderstadt, ενώ τα φωνητικά της Coco Star είχαν ηχογραφηθεί νωρίτερα με παραγωγή των Victor Imbres και Tim Orford.

Το αποτέλεσμα κυκλοφόρησε ως «Toca’s Miracle» και γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία. Τον Απρίλιο του 2000 κατέκτησε την κορυφή του βρετανικού singles chart, ενώ μπήκε στο Top 10 σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Δανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία και η Νορβηγία. Αργότερα συμπεριλήφθηκε στο debut studio album των Fragma, «Toca», που κυκλοφόρησε το 2001.