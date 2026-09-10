Οι OneRepublic επιστρέφουν με το νέο single “Pay That Toll”, συνεχίζοντας μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο για το δημοφιλές pop rock συγκρότημα.

Οι OneRepublic παρουσιάζουν το νέο τους single “Pay That Toll”, το οποίο κυκλοφορεί μέσω της BMG, προσθέτοντας ακόμη ένα κομμάτι στη φετινή δημιουργική τους δραστηριότητα.

Η νέα κυκλοφορία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το συγκρότημα συνεχίζει να συνδυάζει τη δισκογραφική του παρουσία με ένα εκτεταμένο διεθνές πρόγραμμα ζωντανών εμφανίσεων. Οι OneRepublic έχουν περάσει τους τελευταίους μήνες πραγματοποιώντας συναυλίες σε Ευρώπη, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ασία και Κίνα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή διεθνή απήχηση της μουσικής τους.

Παράλληλα, το 2026 έχουν ήδη παρουσιάσει δύο σημαντικές νέες κυκλοφορίες. Τον Απρίλιο κυκλοφόρησε το single “Need Your Love”, το οποίο απέσπασε ιδιαίτερα θετικές αντιδράσεις, ενώ τον Ιούνιο ακολούθησε το “In Your Eyes”, η τέταρτη συνεργασία τους με τον παραγωγό και DJ Alesso. Η συγκεκριμένη σύμπραξη αποτελεί ακόμη ένα κεφάλαιο στη μακροχρόνια δημιουργική σχέση των δύο πλευρών, μετά τις προηγούμενες κοινές τους κυκλοφορίες.

Η φετινή δραστηριότητα των OneRepublic δεν περιορίστηκε, ωστόσο, σε νέο υλικό. Το συγκρότημα επανέφερε στο προσκήνιο και το “Dreaming Out Loud”, το τριπλά πλατινένιο ντεμπούτο άλμπουμ του, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σε έκδοση βινυλίου ως Deluxe Edition. Το άλμπουμ, που σηματοδότησε την είσοδο των OneRepublic στη διεθνή μουσική σκηνή, περιλαμβάνει τραγούδια που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους.