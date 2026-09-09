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Οι Karol G και Bruno Mars παρουσιάζουν το music video του «Still» μέσα από την πρώτη κοινή τους εμφάνιση στο SoFi Stadium.

Η Karol G παρουσίασε το επίσημο music video της συνεργασίας της με τον Bruno Mars στο «Still», μεταφέροντας στην οθόνη την πρώτη κοινή ζωντανή ερμηνεία τους στο SoFi Stadium του Inglewood της California.

Το video συνδυάζει υλικό από τη συναυλία με στιγμές από τα παρασκήνια, καταγράφοντας όσα συνέβησαν πριν οι δύο καλλιτέχνες βρεθούν μαζί μπροστά στο κοινό. Ασπρόμαυρα πλάνα εναλλάσσονται με έγχρωμες εικόνες, ενώ το στάδιο γεμίζει σταδιακά από χιλιάδες θεατές.

Η Karol G εμφανίζεται να προετοιμάζεται μπροστά στον καθρέφτη, ενώ ο Bruno Mars παίζει κιθάρα στο καμαρίνι του. Οι δυο τους συναντιούνται επίσης στο άδειο SoFi Stadium, λίγο πριν έρθει η στιγμή να ανέβουν στη σκηνή και να παρουσιάσουν για πρώτη φορά ζωντανά το «Still».

Η συγκεκριμένη εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στις 15 Αυγούστου, κατά τη δεύτερη από τις τρεις συναυλίες της Karol G στο SoFi Stadium, στο πλαίσιο της περιοδείας «Viajando Por El Mundo Tropitour». Η παρουσία του Bruno Mars αποτέλεσε έκπληξη για το κοινό, ενώ η εμφάνισή τους καταγραφόταν εξαρχής από κάμερες με σκοπό να αποτελέσει μέρος του επίσημου music video.

Το «Still» περιλαμβάνεται στο έκτο studio album της Karol G, «No Me Arrepiento de Sentir Tanto», που κυκλοφόρησε στις 7 Αυγούστου. Ο Bruno Mars συμμετείχε επίσης στη δημιουργία του τραγουδιού, το οποίο αποτελεί μία από τις συνεργασίες του νέου δίσκου της Κολομβιανής τραγουδίστριας.

Η ίδια η Karol G έχει εξηγήσει ότι δεν ήθελε το «Still», το οποίο είναι εξ ολοκλήρου αγγλόφωνο, να αντιμετωπιστεί απλώς ως η προσπάθειά της να κυκλοφορήσει ένα τραγούδι στα αγγλικά.

Όπως έχει αναφέρει, το κομμάτι ήρθε σε μια στιγμή κατά την οποία εξέφραζε με ακρίβεια όσα ένιωθε και όσα βίωνε προσωπικά, ενώ έχει ευχαριστήσει δημόσια τον Bruno Mars για τη συμβολή του στη δημιουργία του.

Η κυκλοφορία του music video βρίσκει την Karol G εν μέσω της περιοδείας «Viajando Por El Mundo Tropitour». Το βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας συνεχίζεται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, πριν η τραγουδίστρια μεταφέρει το show της σε άλλες αγορές.

Παράλληλα, η Karol G βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο και για την κοινωνική της δράση, καθώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προσέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια κατά τη διάρκεια της φιλανθρωπικής συναυλίας «Voces por Colombia», για την υποστήριξη των πληγέντων από τον σεισμό της 10ης Αυγούστου στην Κολομβία.

Με το επίσημο video του «Still», η Karol G και ο Bruno Mars επέλεξαν έτσι να κρατήσουν ως βασικό στοιχείο της εικόνας του τραγουδιού την πραγματική στιγμή της πρώτης κοινής τους εμφάνισης, συνδυάζοντας την ενέργεια μιας μεγάλης συναυλίας με πιο προσωπικά πλάνα από όσα προηγήθηκαν στα παρασκήνια.

KAROL G, Bruno Mars – Still

Τίτλος τραγουδιού“Still”

Καλλιτέχνης: KAROL G, Bruno Mars

Μουσική/Στίχοι: Carolina Giraldo Navarro, Peter Gene Hernandez, Isabel LaRosa, Alexandra Artourovna Yatchenko, Thomas LaRosa

Σκηνοθεσία: N/A

Εταιρεία: Bichota Records/Interscope Records

Από το LP: “NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO”

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 7 Αυγούστου 2026

Art-Cover:

Οι Karol G και Bruno Mars παρουσιάζουν το music video του «Still» μέσα από την πρώτη κοινή τους εμφάνιση στο SoFi Stadium.
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