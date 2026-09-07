Η Beyoncé συνεργάζεται με τον Maluma στο «Cuerpo (Tumbao)», ένα δίγλωσσο τραγούδι που τιμά τη θρυλική Celia Cruz.

Ιδιαίτερη σημασία στο «Cuerpo (Tumbao)» έχει η παρουσία της Celia Cruz μέσω του sample του «La Negra Tiene Tumbao». Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Parkwood Entertainment, η Beyoncé θαύμαζε εδώ και χρόνια την υπερηφάνεια με την οποία η Cruz πρόβαλλε την αφρικανική της κληρονομιά και τη στάση της απέναντι στον ρατσισμό, τον colorism και τα περιοριστικά πρότυπα ομορφιάς. Το συγκεκριμένο sample επιλέχθηκε ώστε να ενισχύσει το μήνυμα αυτοπεποίθησης και δύναμης του τραγουδιού, τόσο στην πίστα όσο και πέρα από αυτή.

Την παραγωγή του «Cuerpo (Tumbao)» ανέλαβαν η Beyoncé, ο Edgar Barrera και ο CASTA, ενώ ο Ali «Ali Ali» Alvarez συμμετείχε ως συμπαραγωγός. Η νέα ηχογράφηση είναι μία από τις σημαντικότερες προσθήκες της ψηφιακής deluxe έκδοσης του «B’Day (20th Anniversary Edition)», η οποία περιλαμβάνει συνολικά 31 τραγούδια.

Η επετειακή έκδοση δεν περιορίζεται στη συνεργασία με τον Maluma. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες εκπλήξεις βρίσκεται το «Irreemplazable (Como La Flor)», μια μεταθανάτια συνεργασία με τη Selena Quintanilla, που συνδέει το «Irreemplazable» της Beyoncé με το εμβληματικό «Como La Flor» της “βασίλισσας του Tejano”. Η χρήση της μουσικής της Selena εγκρίθηκε από την οικογένεια και τους διαχειριστές της κληρονομιάς της, κάτι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο καθώς τέτοιες άδειες δίνονται σπάνια μετά τον θάνατό της το 1995.

Στο album συναντάμε επίσης τον Πορτορικανό rapper Voltio στο remix του «Get Me Bodied» από τον Timbaland, ενώ περιλαμβάνονται τα «Morning Dew (Donk)», «My First Time», «Can I Watch You» με τον Pharrell, καθώς και τα B-sides «Lost Yo Mind», «Creole» και «Back Up». Παράλληλα, η Beyoncé προχώρησε σε remaster του υλικού, ενώ τα music videos της εποχής αποκαταστάθηκαν και ολοκληρώθηκαν σε 4K.

Η συμμετοχή του Maluma αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν συνδεθεί με όσα είχε δηλώσει πρόσφατα για τη διεθνή καριέρα του. Με αφορμή το τελευταίο του album, «Loco X Volver», που κυκλοφόρησε στις 15 Μαΐου, είχε εξηγήσει ότι πριν από μερικά χρόνια ήταν ιδιαίτερα προσηλωμένος στην αναζήτηση συνεργασιών με Αμερικανούς καλλιτέχνες και σε αυτό που περιέγραφε ως «αμερικανικό όνειρο». Πλέον, όπως τόνισε, η προτεραιότητά του βρίσκεται στο δικό του «κολομβιανό όνειρο» και στην εκπροσώπηση της χώρας του.

Το «Cuerpo (Tumbao)», ωστόσο, αποτελεί μια συνεργασία που δύσκολα θα μπορούσε να αρνηθεί. Η συνάντηση του Maluma με την Beyoncé, σε ένα τραγούδι που παράλληλα τιμά την τεράστια κληρονομιά της Celia Cruz, ενώνει διαφορετικές γενιές και πλευρές της latin και της παγκόσμιας pop μουσικής, αποτελώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές νέες στιγμές της επετειακής επιστροφής του «B’Day».

Ο Maluma αναμένεται επίσης να συμμετάσχει στο Billboard Latin Music Week 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο Miami Beach από τις 19 έως τις 22 Οκτωβρίου.