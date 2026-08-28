Η Olivia Rodrigo επιστρέφει με το “Serena Joy”, ένα τραγούδι με έντονο κοινωνικό υπόβαθρο και αναφορά στο “The Handmaid’s Tale”.

Η Olivia Rodrigo κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι “Serena Joy”, το οποίο είχε αρχικά ηχογραφηθεί κατά τη δημιουργία του τρίτου album της, “you seem pretty sad for a girl so in love”, αλλά τελικά έμεινε εκτός της τελικής λίστας τραγουδιών. Η ύπαρξή του ήταν γνωστή στους θαυμαστές της ήδη από τον Ιούνιο, όταν ο τίτλος του εντοπίστηκε σε φωτογραφία από το στούντιο ανάμεσα σε 18 υποψήφια τραγούδια.

Η πρώτη κυκλοφορία του “Serena Joy” έγινε στις 21 Αυγούστου με έναν ιδιαίτερα περιορισμένο τρόπο. Μόλις 500 CD διατέθηκαν αποκλειστικά από το ανεξάρτητο Analog Music Shop στο Tustin της Καλιφόρνια και εξαντλήθηκαν μέσα στην ίδια ημέρα. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 24 Αυγούστου, το τραγούδι έγινε διαθέσιμο και στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο τίτλος παραπέμπει στη Serena Joy, έναν από τους σημαντικότερους χαρακτήρες του δυστοπικού μυθιστορήματος “The Handmaid’s Tale” της Margaret Atwood. Στον κόσμο του έργου, η Serena βρίσκεται κοντά στην εξουσία του Gilead και αποτελεί μέρος ενός συστήματος που περιορίζει δραματικά τα δικαιώματα των γυναικών. Παρότι οι στίχοι της Rodrigo δεν κατονομάζουν τον χαρακτήρα ούτε περιλαμβάνουν άμεσες αναφορές στην ιστορία της Atwood, ο τίτλος λειτουργεί ως σαφές πλαίσιο για τη θεματολογία του τραγουδιού.

Στο “Serena Joy”, η Rodrigo στρέφει το ενδιαφέρον της προς ζητήματα όπως η κοινωνική αδιαφορία, η συνενοχή και οι συνέπειες της σιωπής απέναντι σε