Η Olivia Rodrigo επιστρέφει με το “Serena Joy”, ένα τραγούδι με έντονο κοινωνικό υπόβαθρο και αναφορά στο “The Handmaid’s Tale”.

Η Olivia Rodrigo κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι “Serena Joy”, το οποίο είχε αρχικά ηχογραφηθεί κατά τη δημιουργία του τρίτου album της, “you seem pretty sad for a girl so in love”, αλλά τελικά έμεινε εκτός της τελικής λίστας τραγουδιών. Η ύπαρξή του ήταν γνωστή στους θαυμαστές της ήδη από τον Ιούνιο, όταν ο τίτλος του εντοπίστηκε σε φωτογραφία από το στούντιο ανάμεσα σε 18 υποψήφια τραγούδια.
Η πρώτη κυκλοφορία του “Serena Joy” έγινε στις 21 Αυγούστου με έναν ιδιαίτερα περιορισμένο τρόπο. Μόλις 500 CD διατέθηκαν αποκλειστικά από το ανεξάρτητο Analog Music Shop στο Tustin της Καλιφόρνια και εξαντλήθηκαν μέσα στην ίδια ημέρα. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 24 Αυγούστου, το τραγούδι έγινε διαθέσιμο και στις ψηφιακές πλατφόρμες.
Ο τίτλος παραπέμπει στη Serena Joy, έναν από τους σημαντικότερους χαρακτήρες του δυστοπικού μυθιστορήματος “The Handmaid’s Tale” της Margaret Atwood. Στον κόσμο του έργου, η Serena βρίσκεται κοντά στην εξουσία του Gilead και αποτελεί μέρος ενός συστήματος που περιορίζει δραματικά τα δικαιώματα των γυναικών. Παρότι οι στίχοι της Rodrigo δεν κατονομάζουν τον χαρακτήρα ούτε περιλαμβάνουν άμεσες αναφορές στην ιστορία της Atwood, ο τίτλος λειτουργεί ως σαφές πλαίσιο για τη θεματολογία του τραγουδιού.
Στο “Serena Joy”, η Rodrigo στρέφει το ενδιαφέρον της προς ζητήματα όπως η κοινωνική αδιαφορία, η συνενοχή και οι συνέπειες της σιωπής απέναντι σε
ένα καταπιεστικό σύστημα. Πρόκειται για διαφορετική θεματική κατεύθυνση από εκείνη του “you seem pretty sad for a girl so in love”, το οποίο η ίδια έχει περιγράψει ως μια καταγραφή της πορείας μιας σχέσης, από την αρχή μέχρι το τέλος της. Η Rodrigo είχε μάλιστα εξηγήσει σε συνέντευξή της στο Etalk ότι αγαπά ιδιαίτερα το “Serena Joy”, αλλά θεώρησε πως δεν ταίριαζε στη συνολική αφήγηση του album και εξέφρασε την επιθυμία να το αξιοποιήσει αργότερα σε διαφορετικό πλαίσιο.
Η κυκλοφορία συνδέεται χρονικά και θεματικά με το Daisy Chain Fields, το φεστιβάλ της Rodrigo που πραγματοποιείται στις 29 Αυγούστου στο Irvine της Καλιφόρνια και έχει lineup αποτελούμενο από γυναίκες καλλιτέχνιδες. Μέρος των καθαρών εσόδων του “Serena Joy” προορίζεται για το Daisy Chain Fields Fund, ενώ τα καθαρά έσοδα του φεστιβάλ υποστηρίζουν οργανισμούς που δραστηριοποιούνται γύρω από τα δικαιώματα των γυναικών.
Με το “Serena Joy”, η Olivia Rodrigo απομακρύνεται προσωρινά από την προσωπική και ερωτική αφήγηση του τελευταίου album της και χρησιμοποιεί τη μουσική της για ένα ευρύτερο κοινωνικό σχόλιο, συνδέοντας την ποπ τραγουδοποιία της με ζητήματα εξουσίας, ευθύνης και αλληλεγγύης.
Olivia Rodrigo – Serena Joy
Τίτλος τραγουδιού: “Serena Joy”
Καλλιτέχνης: Olivia Rodrigo
Μουσική / Στίχοι: Daniel Nigro, Olivia Rodrigo
Εταιρεία: Olivia Rodrigo PS
Από το LP: Single
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 24 Αυγούστου 2026
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