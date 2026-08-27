Η Amy Winehouse επιστρέφει στο προσκήνιο με την επετειακή έκδοση του «Back to Black» και πρώτο δείγμα το «Tears Dry (Alternative Demo)».

Το εμβληματικό album «Back to Black» της Amy Winehouse συμπληρώνει 20 χρόνια και επιστρέφει σε μια νέα επετειακή deluxe έκδοση, με ακυκλοφόρητο και σπάνιο υλικό από την περίοδο μιας από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες της καριέρας της.
Το «Back to Black» κυκλοφόρησε αρχικά στις 27 Οκτωβρίου 2006 και αποτέλεσε το δεύτερο και τελευταίο studio album που παρουσίασε η Amy Winehouse πριν από τον θάνατό της το 2011. Είκοσι χρόνια αργότερα, η δισκογραφική δουλειά επανακυκλοφορεί σε διευρυμένη μορφή στις 23 Οκτωβρίου 2026 μέσω των Republic Records και UMe.
Η νέα «Back to Black 20th Anniversary Edition» θα είναι διαθέσιμη σε τριπλό διάφανο βινύλιο, τριπλό CD και deluxe ψηφιακή έκδοση, ενώ θα κυκλοφορήσουν επίσης περιορισμένες παραλλαγές με νέο artwork. Η επανέκδοση δεν περιορίζεται στο αρχικό υλικό του album, αλλά ανοίγει περισσότερο το αρχείο της συγκεκριμένης περιόδου της Winehouse.
Ανάμεσα στο πρόσθετο υλικό περιλαμβάνονται ακυκλοφόρητα demos και σπάνια B-sides, δίνοντας τη δυνατότητα να ακουστούν διαφορετικές πλευρές της δημιουργικής διαδικασίας πίσω από το «Back to Black». Στην έκδοση εντάσσεται επίσης ζωντανή εμφάνιση της Amy Winehouse στο Paradiso του Άμστερνταμ στις 8 Φεβρουαρίου 2007, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας «Back to Black Tour».
Ως πρώτο δείγμα από την επετειακή έκδοση κυκλοφόρησε το «Tears Dry (Alternative Demo)», μια εναλλακτική demo εκδοχή του «Tears Dry on Their Own».
Η ηχογράφηση προσφέρει μια διαφορετική ματιά στο τραγούδι πριν αυτό αποκτήσει την τελική μορφή με την οποία συμπεριλήφθηκε στο «Back to Black», αποτελώντας παράλληλα μια πρώτη γεύση από το αρχειακό υλικό που θα περιλαμβάνει η νέα έκδοση.
Η κυκλοφορία του «Tears Dry (Alternative Demo)» λειτουργεί ουσιαστικά ως προπομπός της «Back to Black 20th Anniversary Edition», αναδεικνύοντας τη δημιουργική διαδικασία της Amy Winehouse και μία διαφορετική εκδοχή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του album.
Το επετειακό υλικό επεκτείνεται και πέρα από τη μουσική. Η έκδοση περιλαμβάνει φωτογραφίες που δεν είχαν παρουσιαστεί στο παρελθόν από τους Mischa Richter και Alex Lake, τους φωτογράφους που είχαν εργαστεί στο αρχικό album, καθώς και νέα συνοδευτικά κείμενα από δύο ανθρώπους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του, τους παραγωγούς και φίλους της Winehouse, Mark Ronson και Salaam Remi.
Ιδιαίτερη θέση στην έκδοση έχει και ένα προσωπικό ντοκουμέντο από το αρχείο του Mark Ronson, μια εικόνα με χειρόγραφους στίχους της Amy Winehouse, που προσφέρει μια πιο άμεση ματιά στον τρόπο με τον οποίο δούλευε πάνω στο υλικό της.
Ο Mark Ronson, ανατρέχοντας στη δημιουργία του album δύο δεκαετίες αργότερα, στάθηκε στο γεγονός ότι τραγούδια που γεννήθηκαν μέσα σε μια περίοδο έντονης δημιουργικής έμπνευσης εξακολουθούν να έχουν τόσο μεγάλη σημασία για το κοινό. Ο Salaam Remi, από την πλευρά του, χαρακτήρισε την Winehouse μοναδική τόσο ως καλλιτέχνιδα όσο και ως προσωπικότητα, θυμούμενος το ταλέντο, το πάθος, το χιούμορ και την ειλικρίνεια που έφερνε στη μουσική της.
Το «Back to Black» παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τη χαρακτηριστική φωνή και την προσωπική γραφή της Amy Winehouse. Η ωμή συναισθηματική της ερμηνεία, οι jazz επιρροές και ο τρόπος με τον οποίο μετέφερε προσωπικές εμπειρίες στα τραγούδια της συνέβαλαν στη δημιουργία μιας μουσικής ταυτότητας που παρέμεινε αναγνωρίσιμη και επιδραστική πολύ μετά την αρχική κυκλοφορία του album.
Με την «Back to Black 20th Anniversary Edition», το album επιστρέφει όχι απλώς ως μια επετειακή επανέκδοση, αλλά ως μια διευρυμένη ματιά στη δημιουργική περίοδο της Amy Winehouse. Τα demos, τα B-sides, η εμφάνιση στο Άμστερνταμ, οι ανέκδοτες φωτογραφίες και οι χειρόγραφοι στίχοι συμπληρώνουν την αρχική κυκλοφορία και φωτίζουν περισσότερο το υλικό που καθόρισε το τελευταίο studio album της.
Amy Winehouse – Tears Dry (Alternative Demo)
Τίτλος τραγουδιού: “Tears Dry (Alternative Demo)”
Καλλιτέχνης: Amy Winehouse
Μουσική / Στίχοι: Amy Winehouse, Nickolas Ashford, Valerie Simpson
Εταιρεία: Island Records/Universal Music
Από τo LP: “Back to Black 20th Anniversary Edition”
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 25 Αυγούστου 2026
Art-Cover: