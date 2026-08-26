Το ακυκλοφόρητο «Michael’s Affirmation» του Michael Jackson ήρθε ολόκληρο στο φως, αποκαλύπτοντας το προσωπικό μήνυμα συμπαράστασης στον Roy Horn

Μια από τις σπανιότερες ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις του Michael Jackson ήρθε ολόκληρη στο φως, περισσότερα από δύο δεκαετίες μετά τη δημιουργία της. Πρόκειται για το «Michael’s Affirmation», ένα προσωπικό spoken-word μήνυμα που ηχογράφησε τον Οκτώβριο του 2003 και προοριζόταν για τον Roy Horn των Siegfried & Roy.

Το «Michael’s Affirmation» δεν είναι ένα συμβατικό τραγούδι του Michael Jackson, αλλά μια ηχογράφηση διάρκειας 3 λεπτών και 15 δευτερολέπτων, την οποία έγραψε και δημιούργησε ο ίδιος ως μήνυμα συμπαράστασης προς τον φίλο του Roy Horn. Ο διάσημος performer είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά από τίγρη κατά τη διάρκεια παράστασης στο Λας Βέγκας στις 3 Οκτωβρίου 2003, σε ένα περιστατικό που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή.

Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης του Horn, ο Michael Jackson θέλησε να του προσφέρει δύναμη μέσα από μια ιδιαίτερα προσωπική ηχογράφηση. Στο «Michael’s Affirmation» ακούγεται να απαγγέλλει θετικές σκέψεις και λόγια ενθάρρυνσης γύρω από την αγάπη, την ευτυχία, την ελευθερία, τη σωματική ευεξία, την ελπίδα και την εσωτερική δύναμη.

Τα λόγια του Jackson συνοδεύονται από το ακυκλοφόρητο instrumental «Photographs», μια σύνθεση που είχε δημιουργήσει σε συνεργασία με τον Brad Buxer. Το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι δεν περιλαμβάνει τραγουδιστικά φωνητικά του Michael Jackson, λειτουργώντας ως ατμοσφαιρικό υπόβαθρο για το προσωπικό μήνυμα προς τον Roy Horn.

Η ηχογράφηση παρέμεινε ιδιωτική για πολλά χρόνια και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο δυσεύρετα κομμάτια του ακυκλοφόρητου αρχείου του Michael Jackson.