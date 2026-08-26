Το ακυκλοφόρητο «Michael’s Affirmation» του Michael Jackson ήρθε ολόκληρο στο φως, αποκαλύπτοντας το προσωπικό μήνυμα συμπαράστασης στον Roy Horn

Μια από τις σπανιότερες ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις του Michael Jackson ήρθε ολόκληρη στο φως, περισσότερα από δύο δεκαετίες μετά τη δημιουργία της. Πρόκειται για το «Michael’s Affirmation», ένα προσωπικό spoken-word μήνυμα που ηχογράφησε τον Οκτώβριο του 2003 και προοριζόταν για τον Roy Horn των Siegfried & Roy.
Το «Michael’s Affirmation» δεν είναι ένα συμβατικό τραγούδι του Michael Jackson, αλλά μια ηχογράφηση διάρκειας 3 λεπτών και 15 δευτερολέπτων, την οποία έγραψε και δημιούργησε ο ίδιος ως μήνυμα συμπαράστασης προς τον φίλο του Roy Horn. Ο διάσημος performer είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά από τίγρη κατά τη διάρκεια παράστασης στο Λας Βέγκας στις 3 Οκτωβρίου 2003, σε ένα περιστατικό που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή.
Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης του Horn, ο Michael Jackson θέλησε να του προσφέρει δύναμη μέσα από μια ιδιαίτερα προσωπική ηχογράφηση. Στο «Michael’s Affirmation» ακούγεται να απαγγέλλει θετικές σκέψεις και λόγια ενθάρρυνσης γύρω από την αγάπη, την ευτυχία, την ελευθερία, τη σωματική ευεξία, την ελπίδα και την εσωτερική δύναμη.
Τα λόγια του Jackson συνοδεύονται από το ακυκλοφόρητο instrumental «Photographs», μια σύνθεση που είχε δημιουργήσει σε συνεργασία με τον Brad Buxer. Το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι δεν περιλαμβάνει τραγουδιστικά φωνητικά του Michael Jackson, λειτουργώντας ως ατμοσφαιρικό υπόβαθρο για το προσωπικό μήνυμα προς τον Roy Horn.
Η ηχογράφηση παρέμεινε ιδιωτική για πολλά χρόνια και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο δυσεύρετα κομμάτια του ακυκλοφόρητου αρχείου του Michael Jackson.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν γνωστή κυρίως στους συλλέκτες, χωρίς να υπάρχει δημόσια διαθέσιμη η ολοκληρωμένη εκδοχή της.
Η πρώτη ουσιαστική διαρροή σημειώθηκε το 2023, όταν εμφανίστηκε στο διαδίκτυο ένα απόσπασμα διάρκειας μόλις 14 δευτερολέπτων. Το μικρό αυτό δείγμα ήταν μέχρι σήμερα μία από τις ελάχιστες ευκαιρίες που είχαν οι fans να ακούσουν μέρος της ηχογράφησης.
Η κατάσταση άλλαξε τον Αύγουστο του 2026, όταν το πλήρες «Michael’s Affirmation» διέρρευσε στο διαδίκτυο. Για πρώτη φορά έγινε έτσι διαθέσιμο ολόκληρο το μήνυμα του Michael Jackson, όπως είχε ηχογραφηθεί το 2003 για τον Roy Horn.
Παρότι το «Michael’s Affirmation» διαφέρει σημαντικά από τα ακυκλοφόρητα τραγούδια και demos που συνήθως προκαλούν το ενδιαφέρον των συλλεκτών του Jackson, αποτελεί ένα ιδιαίτερο ντοκουμέντο από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Δεν δημιουργήθηκε ως μια τυπική εμπορική μουσική ηχογράφηση, αλλά ως μια προσωπική χειρονομία προς έναν άνθρωπο που έδινε τότε τη δική του μάχη για να αναρρώσει.
Η πλήρης διαρροή του «Michael’s Affirmation», 23 χρόνια μετά την ηχογράφησή του, αποκαλύπτει έτσι μια λιγότερο γνωστή πλευρά του δημιουργικού αρχείου του Michael Jackson, καταγράφοντας μια στιγμή κατά την οποία χρησιμοποίησε τη φωνή και τη μουσική όχι για μια επίσημη κυκλοφορία, αλλά για να μεταφέρει ένα προσωπικό μήνυμα δύναμης και συμπαράστασης στον Roy Horn.
Michael Jackson – Michael’s Affirmation
Τίτλος τραγουδιού: “Michael’s Affirmation”
Καλλιτέχνης: Michael Jackson
Μουσική / Στίχοι: Michael Jackson
Εταιρεία: –
Από τo LP: leak
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 2 Αυγούστου 2026
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