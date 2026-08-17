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Η LP παρουσιάζει το «Mi Corazón», ένα ιδιαίτερα προσωπικό τραγούδι για δύο καθοριστικές αποφάσεις που άλλαξαν τη ζωή της.

Η LP κυκλοφόρησε ακόμη ένα single από το επερχόμενο album της «Room 12», το οποίο αναμένεται στις 2 Σεπτεμβρίου.

Μετά τα «Best In Life», «Love Is All I Have» και «Shelly», σειρά παίρνει το «Mi Corazón», ένας ευάλωτος και εξομολογητικός ακουστικός ύμνος, ο τίτλος του οποίου σημαίνει «η καρδιά μου».

Το τραγούδι γράφτηκε από την LP μαζί με τον PJ Blanco και τον Andrea Silva και βασίζεται κυρίως στην ακουστική κιθάρα, αφήνοντας τη χαρακτηριστική φωνή της ερμηνεύτριας να βρεθεί στο επίκεντρο.

Όπως εξηγεί η ίδια, το «Mi Corazón» αφορά «δύο από τα μεγαλύτερα και δυσκολότερα πράγματα» που έκανε ποτέ στη ζωή της: το coming out και την απόφασή της να ακολουθήσει επαγγελματικά τη μουσική.

Μέσα από αυτή την προσωπική αφετηρία, η μπαλάντα προσφέρει ακόμη μία εικόνα για το ύφος και τη συναισθηματική κατεύθυνση του «Room 12», διευρύνοντας σταδιακά το παζλ του νέου δίσκου.

Αυτή την περίοδο, η LP βρίσκεται στην ευρωπαϊκή διαδρομή της «All Is Not Lost Tour», όπου παρουσιάζει και υλικό από το επερχόμενο album. Παράλληλα, η περιοδεία γιορτάζει τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από το «Lost On You», με την LP να ερμηνεύει ολόκληρο τον δίσκο στις συναυλίες της.

Μετά την Ευρώπη, η περιοδεία θα συνεχιστεί στη Βόρεια Αμερική το φθινόπωρο, ενώ τον Νοέμβριο η LP θα επιστρέψει για επιπλέον εμφανίσεις στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, πριν ολοκληρώσει τον μήνα με τρεις συναυλίες στο Μεξικό.

LP – Mi Corazón

Τίτλος τραγουδιού“Mi Corazón

Καλλιτέχνης: LP

Μουσική / Στίχοι: Laura Pergolizzi, PJ Bianco, Andrea Silva

Εταιρεία: Music For Now

Από το LP: “Room 12”

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 11 Αυγούστου 2026

Art-Cover:

Η LP παρουσιάζει το «Mi Corazón», ένα ιδιαίτερα προσωπικό τραγούδι για δύο καθοριστικές αποφάσεις που άλλαξαν τη ζωή της.
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