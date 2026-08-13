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Η Beyoncé κυκλοφορεί το remix pack του «Morning Dew (Donk)» με τη συμμετοχή του Jay-Z.

Η Beyoncé συνεχίζει να γιορτάζει την επετειακή επιστροφή του ιστορικού album «B’Day», παρουσιάζοντας το νέο remix pack του «Morning Dew (Donk)», στο οποίο συμμετέχει και ο σύζυγός της, Jay-Z.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω της Parkwood Entertainment, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του «Morning Dew (Donk)», το οποίο αποτελεί το πρώτο single από την επετειακή έκδοση για τα 20 χρόνια του δεύτερου studio album της Beyoncé. Η νέα έκδοση του «B’Day» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου.

Η νέα συνεργασία έρχεται λίγο μετά την κοινή εμφάνιση των δύο καλλιτεχνών στο Yankee Stadium, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 30 χρόνια από το ντεμπούτο album του Jay-Z, «Reasonable Doubt» (1996), αλλά και τα 25 χρόνια από το «The Blueprint» (2001).

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Beyoncé εμφανίστηκε αρχικά για να ερμηνεύσει το «Crazy in Love», ενώ στη συνέχεια ανέβηκε ξανά στη σκηνή μαζί με τον Jay-Z για μια κοινή ερμηνεία του «Drunk in Love».

Όπως περιέγραψε το Rolling Stone, η εμφάνιση συνοδεύτηκε από την παρουσία του λιβανέζικου χορευτικού συγκροτήματος The Mayyas, οι οποίες εμφανίστηκαν ντυμένες στα λευκά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Στο τέλος της ερμηνείας, η Beyoncé απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας:

«Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ. Εκτιμώ την αφοσίωσή σας σε αυτόν τον άνθρωπο εδώ δίπλα μου.»

Με το νέο remix pack του «Morning Dew (Donk)», η Beyoncé συνεχίζει να προετοιμάζει το έδαφος για την επετειακή κυκλοφορία του «B’Day», επαναφέροντας στο προσκήνιο έναν από τους σημαντικότερους δίσκους της καριέρας της, αυτή τη φορά με νέες εκδοχές και μία ακόμη συνεργασία με τον Jay-Z.

Beyoncé & Jay-Z – Morning Dew (Remix)

Τίτλος τραγουδιού“Morning Dew (Remix)”

Καλλιτέχνης: Beyoncé & Jay-Z

Μουσική / Στίχοι: Beyoncé, The-Dream, DIXSON, Pharrell Williams, Cheeky Blakk, Ari Lennox, Ant Clemons, Jay-Z

Εταιρεία: Parkwood Entertainment/Columbia Records/Sony Music Entertainment

Από το LP: single

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 5 Αυγούστου 2026

Art-Cover:

Η Beyoncé κυκλοφορεί το remix pack του «Morning Dew (Donk)» με τη συμμετοχή του Jay-Z.
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