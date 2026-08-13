Η Beyoncé κυκλοφορεί το remix pack του «Morning Dew (Donk)» με τη συμμετοχή του Jay-Z.

Με το νέο remix pack του «Morning Dew (Donk)», η Beyoncé συνεχίζει να προετοιμάζει το έδαφος για την επετειακή κυκλοφορία του «B’Day», επαναφέροντας στο προσκήνιο έναν από τους σημαντικότερους δίσκους της καριέρας της, αυτή τη φορά με νέες εκδοχές και μία ακόμη συνεργασία με τον Jay-Z.
Beyoncé & Jay-Z – Morning Dew (Remix)
Τίτλος τραγουδιού: “Morning Dew (Remix)”
Καλλιτέχνης: Beyoncé & Jay-Z
Μουσική / Στίχοι: Beyoncé, The-Dream, DIXSON, Pharrell Williams, Cheeky Blakk, Ari Lennox, Ant Clemons, Jay-Z
Εταιρεία: Parkwood Entertainment/Columbia Records/Sony Music Entertainment
Από το LP: single
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 5 Αυγούστου 2026
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