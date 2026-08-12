Η Ellie Goulding επιστρέφει με το “4 Seasons”, ένα ατμοσφαιρικό pop single που προαναγγέλλει το νέο της album.

Η Ellie Goulding παρουσιάζει το ολοκαίνουριο τραγούδι “4 Seasons”, το οποίο κυκλοφόρησε στις 31 Ιουλίου 2026 ως το δεύτερο επίσημο single από το επερχόμενο έκτο στούντιο album της, “I Know Too Much”, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου. Μετά το “Black Prada Dress”, η Βρετανίδα τραγουδοποιός συνεχίζει να αποκαλύπτει το νέο δημιουργικό της κεφάλαιο, παραμένοντας πιστή στον χαρακτηριστικό συνδυασμό ηλεκτρονικής pop και συναισθηματικής ερμηνείας που την καθιέρωσε διεθνώς.

Το “4 Seasons” είχε ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον των θαυμαστών της πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Η Goulding το παρουσίασε ζωντανά στην εκπομπή “Later with Jools Holland”, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από τον ήχο του νέου της album, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε αποσπάσματα και teaser στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν ιδιαίτερα θετική, με πολλούς να κάνουν λόγο για μία από τις πιο ώριμες στιγμές της πρόσφατης δισκογραφίας της.

Μουσικά, το “4 Seasons” κινείται σε ένα ατμοσφαιρικό pop περιβάλλον, όπου οι ηλεκτρονικές υφές συνδυάζονται με διακριτικά οργανικά στοιχεία και μία παραγωγή που αναδεικνύει τη χαρακτηριστική αιθέρια φωνή της Goulding. Η ερμηνεία της παραμένει εκφραστική και εύθραυστη, ενώ η σύνθεση εξελίσσεται σταδιακά, δημιουργώντας μια έντονη συναισθηματική κορύφωση χωρίς να εγκαταλείπει τον σύγχρονο pop χαρακτήρα της.

Το τραγούδι γράφτηκε από την ίδια την Ellie Goulding μαζί με τους Jack Rochon, Jon Byron, Kiddo A.I. και Tyler Spry, ενώ την παραγωγή