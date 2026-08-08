VALENTINO INDY x CONOR MAYNARD “FADE AWAY”

Το νέο single του Valentino Indy έχει τον τίτλο “Fade Away”. Μετά την επιτυχημένη συνεργασία του με την Klavdia και τον Edward Maya στο “Back To Blue”, ο παραγωγός από την Φινλανδία δούλεψε αυτή τη φορά με τον Conor Maynard.

Ο Βρετανός τραγουδιστής, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του αφού τον ανακάλυψε ο Ne-Yo μέσω των διασκευών του στο YouTube έχει χτίσει ένα διεθνές προφίλ τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως content creator, κερδίζοντας το βραβείο Brand New του MTV για το 2012 και σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία στα βρετανικά charts με πέντε singles στο Top 10. Το ντεμπούτο άλμπουμ του “Contrast” έφτασε κατευθείαν στο Νο. 1 στο Official UK Albums Chart.

Πέρα από την επιτυχία του στα charts, ο Conor έχει γίνει μια σημαντική δύναμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ο 8ος πιο δημοφιλής μουσικός λογαριασμός στο TikTok του Ηνωμένου Βασιλείου, με πάνω από 8 εκατομμύρια ακόλουθους, 68 εκατομμύρια likes και βίντεο που συγκεντρώνουν τακτικά περίπου 200.000 προβολές το καθένα. Στην Ελλάδα, είχε 3 τραγούδια στα charts στο Spotify Top 200, ενώ 7 στα Spotify Viral Charts.