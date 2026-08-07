ARGY x PAUL OAKENFOLD “RESURECTION”

Ο Argy δίνει νέα πνοή σε έναν από τους πιο διαχρονικούς ύμνους της trance με τo remake του «ResuRection» του Paul Oakenfold, στο πλαίσιο της επερχόμενης συλλογής του, “Mission Underground”.

Το remix αυτό μετατρέπει το κλασικό track σε ένα υπνωτιστικό ταξίδι melodic techno, με έντονους ρυθμούς, επιρροές από psy-trance και κινηματογραφική ένταση.

Μετά τις εμφανίσεις του σε Tomorrowland και EDC, ο Argy ενώνει την trance με τον σύγχρονο underground ήχο.

Πρόκειται για ένα track που θα ακουστεί δυνατά σε κάθε dancefloor