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DAVID DEEJAY feat. DONY “SEXY THING (BREZZILLA REMIX)

Το Sexy Thing” του David Deejay αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά dance κομμάτια των late 2000s, που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη. Κυκλοφόρησε το 2009 και κατάφερε να ξεχωρίσει χάρη στον catchy ρυθμό και το καλοκαιρινό του vibe, φτάνοντας σε υψηλές θέσεις σε charts χωρών όπως η Ρουμανία και η Ελλάδα, ενώ ακούστηκε έντονα σε clubs και ραδιόφωνα.

Με τον electro-pop ήχο του και την αισθησιακή του ατμόσφαιρα, το τραγούδι έγινε γρήγορα αγαπημένο του κοινού, συμβάλλοντας στην ευρύτερη αναγνώριση του David Deejay στη διεθνή dance σκηνή. Ακόμη και σήμερα, παραμένει ένα νοσταλγικό hit που θυμίζει την εποχή της εκρηκτικής ανόδου της ευρωπαϊκής dance μουσικής.

Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε ξανά σε ένα υπέροχο remix από τον Brezzilla.

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