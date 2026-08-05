Η Karol G ανακοίνωσε το νέο album «No Me Arrepiento de Sentir Tanto» και παρουσίασε το single της “MATADORA”.

Η Karol G ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία του έκτου προσωπικού της album, «No Me Arrepiento de Sentir Tanto», το οποίο θα γίνει διαθέσιμο στις 7 Αυγούστου.

Η Κολομβιανή superstar αποκάλυψε τα ευχάριστα νέα κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Rogers Stadium του Τορόντο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Viajando Por El Mundo». Απευθυνόμενη στο κοινό στα ισπανικά, αποκάλυψε πως τους τελευταίους μήνες εργαζόταν αδιάκοπα πάνω στη νέα της δουλειά.

«Δουλεύω πάνω σε αυτό το project εδώ και αρκετούς μήνες. Έχω αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη δημιουργία νέας μουσικής και ετοιμάζω επίσης ένα νέο μέρος της περιοδείας. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι στις 7 Αυγούστου θα κυκλοφορήσει το νέο μου album. Ανυπομονώ να το τραγουδήσω μαζί σας», δήλωσε η Karol G, αποσπώντας τον ενθουσιασμό των χιλιάδων θεατών.

Λίγο αργότερα, οι γιγαντοοθόνες του σταδίου πρόβαλαν για πρώτη φορά το εξώφυλλο του «No Me Arrepiento de Sentir Tanto», το οποίο ακολουθεί την έντονη μπλε αισθητική που η τραγουδίστρια χρησιμοποιεί εδώ και μήνες στις αναρτήσεις της και στην προώθηση της περιοδείας της. Από την ανακοίνωση του «Tropitour» τον περασμένο Απρίλιο, η συγκεκριμένη χρωματική ταυτότητα λειτουργούσε ως μια διακριτική ένδειξη ότι ένα νέο μουσικό project βρισκόταν στα σκαριά.