Η Karol G ανακοίνωσε το νέο album «No Me Arrepiento de Sentir Tanto» και παρουσίασε το single της “MATADORA”.

Η Karol G ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία του έκτου προσωπικού της album, «No Me Arrepiento de Sentir Tanto», το οποίο θα γίνει διαθέσιμο στις 7 Αυγούστου.
Η Κολομβιανή superstar αποκάλυψε τα ευχάριστα νέα κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Rogers Stadium του Τορόντο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Viajando Por El Mundo». Απευθυνόμενη στο κοινό στα ισπανικά, αποκάλυψε πως τους τελευταίους μήνες εργαζόταν αδιάκοπα πάνω στη νέα της δουλειά.
«Δουλεύω πάνω σε αυτό το project εδώ και αρκετούς μήνες. Έχω αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη δημιουργία νέας μουσικής και ετοιμάζω επίσης ένα νέο μέρος της περιοδείας. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι στις 7 Αυγούστου θα κυκλοφορήσει το νέο μου album. Ανυπομονώ να το τραγουδήσω μαζί σας», δήλωσε η Karol G, αποσπώντας τον ενθουσιασμό των χιλιάδων θεατών.
Λίγο αργότερα, οι γιγαντοοθόνες του σταδίου πρόβαλαν για πρώτη φορά το εξώφυλλο του «No Me Arrepiento de Sentir Tanto», το οποίο ακολουθεί την έντονη μπλε αισθητική που η τραγουδίστρια χρησιμοποιεί εδώ και μήνες στις αναρτήσεις της και στην προώθηση της περιοδείας της. Από την ανακοίνωση του «Tropitour» τον περασμένο Απρίλιο, η συγκεκριμένη χρωματική ταυτότητα λειτουργούσε ως μια διακριτική ένδειξη ότι ένα νέο μουσικό project βρισκόταν στα σκαριά.
Η πρώτη γεύση από αυτή τη νέα εποχή ήρθε πριν από λίγες ημέρες με το τραγούδι «Matadora», το οποίο παρουσιάστηκε ζωντανά στην πρεμιέρα της περιοδείας. Αν και το επίσημο tracklist του album δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, όλα δείχνουν πως το νέο αυτό κομμάτι θα συμπεριλαμβάνεται στη νέα δισκογραφική δουλειά.
Παράλληλα με την επιτυχημένη παγκόσμια περιοδεία της, η Karol G μίλησε πρόσφατα για την προσωπική και καλλιτεχνική της εξέλιξη, τονίζοντας πως η νέα δημιουργική της φάση θα αποκαλύψει μια διαφορετική πλευρά του εαυτού της.
«Η επόμενη εκδοχή μου θα είναι καινούργια για τον κόσμο, όμως υπήρχε πάντα μέσα μου, απλώς περίμενε τη σωστή στιγμή να βγει στην επιφάνεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Με το «No Me Arrepiento de Sentir Tanto», η Karol G ετοιμάζεται να παρουσιάσει την πιο πρόσφατη καλλιτεχνική της πρόταση, συνεχίζοντας μια πορεία που την έχει καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης latin μουσικής σκηνής.
KAROL G – MATADORA
Τίτλος τραγουδιού: “MATADORA”
Καλλιτέχνης: KAROL G
Μουσική/Στίχοι: KAROL G, Cashmere Cat, Tainy, Judeline, Rios
Εταιρεία: Bichota Records/Interscope Records
Από το LP: “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 24 Ιουλίου 2026