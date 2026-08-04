Οι Bob Sinclar και BESH. ενώνουν δυνάμεις στο «Tequila & Ibiza», βασισμένο στο κλασικό «Sobre Las Olas» των Latin Brothers.

Ο Bob Sinclar επιστρέφει με το νέο καλοκαιρινό single «Tequila & Ibiza», αυτή τη φορά σε συνεργασία με τον ανερχόμενο Γάλλο παραγωγό BESH.. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 31 Ιουλίου και ήδη ξεκίνησε να λαμβάνει ραδιοφωνική υποστήριξη στη Γαλλία, με την πρώτη του καταγραφή από το RadioMonitor να πραγματοποιείται την ίδια ημέρα της κυκλοφορίας του.

Το «Tequila & Ibiza» αντλεί έμπνευση από το διαχρονικό latin classic «Sobre Las Olas» των Latin Brothers, που κυκλοφόρησε το 1985, μεταφέροντας το χαρακτηριστικό groove του σε ένα σύγχρονο house και dance περιβάλλον, ιδανικό για τα φετινά καλοκαιρινά dancefloors.

Πίσω από το project βρίσκεται ο Clément Bassegoda, γνωστός ως BESH., ένας DJ και παραγωγός από τη νότια Γαλλία που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει διεθνή παρουσία. Γεννημένος το 1996 στο Aubenas και μεγαλωμένος στο Privas, ξεκίνησε τη μουσική του πορεία με κλασικές σπουδές πιάνου πριν στραφεί στην ηλεκτρονική μουσική. Από το 2016 εμφανίζεται σε clubs και festivals σε όλο τον κόσμο, με τη συνεργασία του με τον Bob Sinclar να αποτελεί μέχρι σήμερα το σημαντικότερο βήμα της καριέρας του.

Ο ίδιος δήλωσε πως η συνεργασία με έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γαλλικής house σκηνής είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, παραδεχόμενος χαρακτηριστικά ότι «δεν έχει ακόμη προσγειωθεί» μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού.

Με latin επιρροές, house ρυθμό και έντονη καλοκαιρινή διάθεση, το «Tequila & Ibiza» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα dance soundtrack του φετινού καλοκαιριού, ενώ παράλληλα συστήνει στο ευρύτερο κοινό τον BESH., έναν παραγωγό που φαίνεται να βρίσκεται σε ανοδική πορεία στη διεθνή ηλεκτρονική σκηνή.