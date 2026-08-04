  • STAR FM 88.8
  • 2661081888
  • info@star888.gr
Facebook Instagram Youtube X-twitter
MENU

LISTEN NOW

Justin και Hailey Bieber: Χαλαρές βόλτες στις Σπέτσες

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Ελλάδα συνεχίζουν να απολαμβάνουν ο Justin και η Hailey Bieber, οι οποίοι αυτές τις ημέρες βρίσκονται στην Αργολίδα, έχοντας επιλέξει το Κρανίδι ως βάση για την παραμονή τους.

Μετά τις πρώτες εμφανίσεις τους στην περιοχή, το διάσημο ζευγάρι επισκέφθηκε τις Σπέτσες, όπου πέρασε χαλαρές στιγμές μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. Οι δυο τους περπάτησαν στα γραφικά σοκάκια του νησιού και απόλαυσαν τη βόλτα τους, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Παρά τη διεθνή τους αναγνωρισιμότητα, ο Justin και η Hailey Bieber επέλεξαν να κινηθούν διακριτικά, χωρίς υπερβολές, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα του νησιού και την ελληνική φιλοξενία.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι γευμάτισε σε εστιατόριο δίπλα στη θάλασσα, επιλέγοντας να χαλαρώσει με θέα το Αιγαίο. Στιγμιότυπα από την επίσκεψή τους κυκλοφόρησαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί χρήστες σχολίασαν την παρουσία τους στις Σπέτσες.

Justin και Hailey Bieber: Χαλαρές βόλτες στις Σπέτσες
Οι Bieber είχαν επισκεφθεί και στο παρελθόν την Ελλάδα, επιλέγοντας προορισμούς στις Κυκλάδες. Αυτή τη φορά, ωστόσο, προτίμησαν την πιο ήρεμη πλευρά της Αργολίδας, αποφεύγοντας την πολυκοσμία και απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

RELATED POSTS
MUSIC NEWS
DAVID DEEJAY feat. DONY “SEXY THING (BREZZILLA REMIX)

Το “Sexy Thing” του David Deejay αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά dance κομμάτια των late 2000s, που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη. Κυκλοφόρησε το 2009 και κατάφερε να

Περισσότερα»
HENRY G 6 Αυγούστου 2026
MUSIC NEWS
Οι Bob Sinclar και BESH. ενώνουν δυνάμεις στο «Tequila & Ibiza», βασισμένο στο κλασικό «Sobre Las Olas» των Latin Brothers.

Ο Bob Sinclar επιστρέφει με το νέο καλοκαιρινό single «Tequila & Ibiza», αυτή τη φορά σε συνεργασία με τον ανερχόμενο Γάλλο παραγωγό BESH.. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 31 Ιουλίου

Περισσότερα»
HENRY G 4 Αυγούστου 2026
HOME PAGE
STAR PRODUCERS
BROADCASTS
STAR NEWS
STAR PROGRAM
TOP 40
ABOUT STAR
CONTACT