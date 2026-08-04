Justin και Hailey Bieber: Χαλαρές βόλτες στις Σπέτσες

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Ελλάδα συνεχίζουν να απολαμβάνουν ο Justin και η Hailey Bieber, οι οποίοι αυτές τις ημέρες βρίσκονται στην Αργολίδα, έχοντας επιλέξει το Κρανίδι ως βάση για την παραμονή τους.

Μετά τις πρώτες εμφανίσεις τους στην περιοχή, το διάσημο ζευγάρι επισκέφθηκε τις Σπέτσες, όπου πέρασε χαλαρές στιγμές μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. Οι δυο τους περπάτησαν στα γραφικά σοκάκια του νησιού και απόλαυσαν τη βόλτα τους, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Παρά τη διεθνή τους αναγνωρισιμότητα, ο Justin και η Hailey Bieber επέλεξαν να κινηθούν διακριτικά, χωρίς υπερβολές, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα του νησιού και την ελληνική φιλοξενία.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι γευμάτισε σε εστιατόριο δίπλα στη θάλασσα, επιλέγοντας να χαλαρώσει με θέα το Αιγαίο. Στιγμιότυπα από την επίσκεψή τους κυκλοφόρησαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί χρήστες σχολίασαν την παρουσία τους στις Σπέτσες.



Οι Bieber είχαν επισκεφθεί και στο παρελθόν την Ελλάδα, επιλέγοντας προορισμούς στις Κυκλάδες. Αυτή τη φορά, ωστόσο, προτίμησαν την πιο ήρεμη πλευρά της Αργολίδας, αποφεύγοντας την πολυκοσμία και απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.