Η Cardi B επιστρέφει δυναμικά με το νέο single «Ah Ha», την πρώτη της κυκλοφορία για το 2026.

ενώ βρέθηκε στην κορυφή της λίστας του Billboard με τις δημοφιλέστερες γυναίκες rappers για το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν το «Ah Ha» αποτελεί τον προάγγελο μιας νέας δισκογραφικής εποχής ή αν πρόκειται για μια αυτόνομη κυκλοφορία. Η τελευταία ολοκληρωμένη δουλειά της, το album «Am I the Drama?», κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2025, κατακτώντας την κορυφή του Billboard 200 και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση της Cardi B ανάμεσα στις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης hip hop σκηνής.
Cardi B – AH HA
Τίτλος τραγουδιού: “AH HA”
Καλλιτέχνης: Cardi B
Μουσική/Στίχοι: Cardi B, DJ SwanQo
Εταιρεία: Atlantic Records/Warner Music Group
Από το LP: single
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 31 Ιουλίου 2026
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