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Η Cardi B επιστρέφει δυναμικά με το νέο single «Ah Ha», την πρώτη της κυκλοφορία για το 2026.

Η βραβευμένη με Grammy Cardi B εγκαινιάζει τη δισκογραφική της παρουσία για το 2026 με το ολοκαίνουργιο single «Ah Ha», το οποίο κυκλοφόρησε στις 31 Ιουλίου μέσω τηςAtlantic Records και είναι ήδη διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το τραγούδι είχε αρχίσει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον λίγες ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, όταν η Cardi B δημοσίευσε ένα σύντομο teaser στα social media, εμφανιζόμενη να περπατά σε παραλία φορώντας μπικίνι με τη σημαία της Δομινικανής Δημοκρατίας. Το απόσπασμα έγινε αμέσως viral, με τους θαυμαστές της να ζητούν την άμεση κυκλοφορία του τραγουδιού.

Αξιοποιώντας τη δυναμική που δημιουργήθηκε, η Cardi B και η Atlantic Records ανακοίνωσαν επίσημα την ημερομηνία κυκλοφορίας του «Ah Ha», το οποίο κινείται στους γνώριμους hip hop ρυθμούς της καλλιτέχνιδας, με επιθετικό flow, αιχμηρούς στίχους και έντονη αυτοπεποίθηση.

Στο νέο single, η Cardi B δεν διστάζει να εξαπολύσει αιχμές προς τους επικριτές της, ενώ περιλαμβάνει και μία ευθεία αναφορά στον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump, συνεχίζοντας την παράδοση των πολιτικών σχολίων που κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί στη μουσική και τις δημόσιες τοποθετήσεις της.

Παρότι μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσιάσει νέα προσωπική μουσική μέσα στο 2026, η χρονιά υπήρξε ιδιαίτερα δραστήρια για την καλλιτέχνιδα. Στις αρχές του έτους πραγματοποίησε την πρώτη της μεγάλη προσωπική περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, με τίτλο «Little Miss Drama Tour»,

ενώ βρέθηκε στην κορυφή της λίστας του Billboard με τις δημοφιλέστερες γυναίκες rappers για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν το «Ah Ha» αποτελεί τον προάγγελο μιας νέας δισκογραφικής εποχής ή αν πρόκειται για μια αυτόνομη κυκλοφορία. Η τελευταία ολοκληρωμένη δουλειά της, το album «Am I the Drama?», κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2025, κατακτώντας την κορυφή του Billboard 200 και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση της Cardi B ανάμεσα στις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης hip hop σκηνής.

Cardi B – AH HA

Τίτλος τραγουδιού“AH HA”

Καλλιτέχνης: Cardi B

Μουσική/Στίχοι: Cardi B, DJ SwanQo

Εταιρεία: Atlantic Records/Warner Music Group

Από το LP: single

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 31 Ιουλίου 2026

Art-Cover:

Η Cardi B επιστρέφει δυναμικά με το νέο single «Ah Ha», την πρώτη της κυκλοφορία για το 2026.
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HENRY G 31 Ιουλίου 2026
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