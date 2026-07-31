Οι Swedish House Mafia παρουσιάζουν το νέο single «Happiness Is So Sad» με τη συμμετοχή της Lykke Li.

Οι Swedish House Mafia και η Lykke Li ενώνουν τις δυνάμεις τους στο ολοκαίνουργιο single «Happiness Is So Sad», μια συνεργασία που φέρνει κοντά δύο από τα σημαντικότερα μουσικά ονόματα της Σουηδίας. Το αποτέλεσμα ισορροπεί ανάμεσα στην εκρηκτική dance ενέργεια του θρυλικού τρίο και τη μελαγχολική dream-pop αισθητική της Lykke Li, δημιουργώντας ένα τραγούδι με έντονα συναισθηματικό αλλά και φεστιβαλικό χαρακτήρα.

Η χαρακτηριστική, εύθραυστη ερμηνεία της Lykke Li κυριαρχεί στο τραγούδι, αποδίδοντας στίχους που μιλούν για τη μοναξιά, την εσωτερική σύγκρουση και τη θλίψη που μπορεί να κρύβεται πίσω από την ευτυχία. Το αποτέλεσμα συνδυάζει ατμοσφαιρικά ηλεκτρονικά στοιχεία με δυναμικές κορυφώσεις, διατηρώντας τη γνώριμη ταυτότητα των Swedish House Mafia.

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη από τους Axwell, Steve Angello και Sebastian Ingrosso, με τη συμβολή των Fred again.. και PARISI στην παραγωγή. Στη σύνθεση συμμετέχουν επίσης οι Max Martin και Oscar Holter, δύο από τους πλέον επιτυχημένους δημιουργούς της σύγχρονης pop μουσικής.

Ο Max Martin, ο οποίος έχει συνυπογράψει αμέτρητες παγκόσμιες επιτυχίες τις τελευταίες δύο δεκαετίες, βρίσκεται στη δεύτερη θέση της ιστορίας του Billboard Hot 100 σε αριθμό No. 1 singles ως δημιουργός, πίσω μόνο από τον Paul McCartney. Η παρουσία τόσο του ίδιου όσο και του Oscar Holter προσδίδει στο «Happiness Is So Sad» έντονη pop μελωδικότητα, η οποία συνδυάζεται ιδανικά με τον χαρακτηριστικό dance ήχο των Swedish House Mafia.