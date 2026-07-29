KATSEYE: Κυκλοφόρησαν το «Animal» με υπογραφή Ed Sheeran και εμφάνιση-έκπληξη της Demi Moore

Οι KATSEYE ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία τους με το «Animal», ένα δυναμικό pop single που εξερευνά τη σύγκρουση ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και στα ένστικτα που παραμένουν κρυφά. Με τη συνθετική συμβολή του Ed Sheeran, μία απρόσμενη εμφάνιση της Demi Moore στο music video και το νέο EP «Wild» να κυκλοφορεί στις 14 Αυγούστου, το πολυεθνικό συγκρότημα συνεχίζει τη σταθερά ανοδική πορεία του.

Το «Animal» αποτελεί την πρώτη γεύση από το τρίτο EP των KATSEYE και συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικής αισθητικής music video που συνδυάζει κάμερες παρακολούθησης, καθρέφτες και έντονους συμβολισμούς γύρω από την ταυτότητα και την ανθρώπινη φύση.

Το τραγούδι συνυπογράφουν ο Ed Sheeran, ο Johnny McDaid των Snow Patrol, ο πολυβραβευμένος παραγωγός Blake Slatkin και ο Omer Fedi, με τους δύο τελευταίους να αναλαμβάνουν και την παραγωγή. Πρόκειται για δημιουργούς που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν με καλλιτέχνες όπως οι Justin Bieber, Sam Smith, The Kid LAROI και Lil Nas X.

Παρότι φέρει την υπογραφή του Ed Sheeran, το «Animal» διατηρεί τον χαρακτηριστικό ήχο των KATSEYE, συνδυάζοντας γρήγορο ρυθμό, ηλεκτρονικά στοιχεία και έντονα φωνητικά. Το επαναλαμβανόμενο ρεφρέν «Κινείσαι σαν ζώο» αποτυπώνει τη βασική ιδέα του τραγουδιού, η οποία περιστρέφεται γύρω από την αντίθεση ανάμεσα στον έλεγχο και το ένστικτο.

Οι στίχοι εξερευνούν την απόσταση ανάμεσα στην εικόνα που παρουσιάζει κάποιος δημόσια και στην πιο αυθόρμητη, ανεξέλεγκτη πλευρά του εαυτού του. Η επιθυμία, το μυστήριο και η παρόρμηση παρουσιάζονται ως στοιχεία που μπορούν να λειτουργήσουν απελευθερωτικά όταν γίνονται αποδεκτά.

Η ίδια θεματική μεταφέρεται και στο music video. Τα μέλη του συγκροτήματος κινούνται ανάμεσα σε έναν ψυχρό χώρο γραφείων και μία σκηνή λουσμένη σε κόκκινο φωτισμό, ενώ η χορογραφία, εμπνευσμένη από κινήσεις που θυμίζουν νύχια, συμβολίζει τη διαρκή σύγκρουση ανάμεσα στην πειθαρχία και το ένστικτο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του βίντεο, οι KATSEYE βρίσκονται μέσα σε έναν λαβύρινθο από αίθουσες παρακολούθησης, βενετσιάνικους καθρέφτες και διαρκώς μεταβαλλόμενες ταυτότητες. Οι ρόλοι, οι εμφανίσεις και οι εκφράσεις τους εναλλάσσονται, ενισχύοντας το κεντρικό μήνυμα του τραγουδιού γύρω από τις διαφορετικές εκδοχές του εαυτού.

Την έκπληξη επιφυλάσσει η σύντομη εμφάνιση της Demi Moore προς το τέλος του βίντεο. Η βραβευμένη ηθοποιός προσθέτει μία κινηματογραφική διάσταση στο concept, ενισχύοντας τους συμβολισμούς γύρω από την εικόνα, τη δύναμη και τη δημόσια περσόνα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Cody Critcheloe, ο οποίος έχει συνεργαστεί ξανά με το συγκρότημα στα music videos των «Touch» και «Gnarly», ενώ στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται επίσης παραγωγές όπως το «Killin’ It Girl (feat. GloRilla)» του J-Hope και το «Iconic By Mistake», τη συνεργασία των KATSEYE με τις LE SSERAFIM και ILLIT.

Οι KATSEYE δημιουργήθηκαν μέσα από τη συνεργασία της HYBE με τη Geffen Records και έκαναν το ντεμπούτο τους στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2024. Το συγκρότημα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής «Multi-home, Multi-genre» του Bang Si-hyuk, η οποία προσαρμόζει το μοντέλο εκπαίδευσης της K-pop σε ένα παγκόσμιο κοινό.

Η ανοδική τους πορεία επιβεβαιώθηκε και στα μεγάλα μουσικά βραβεία, καθώς απέσπασαν δύο υποψηφιότητες στα 68α Βραβεία Grammy και στη συνέχεια κέρδισαν τρία βραβεία στα American Music Awards 2026, μεταξύ των οποίων και εκείνο του Νέου Καλλιτέχνη της Χρονιάς.

Το «Animal» θα περιλαμβάνεται στο EP «Wild», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 14 Αυγούστου από τη HYBE x Geffen Records και διαδέχεται το επιτυχημένο «Beautiful Chaos», που μπήκε στο Top 5 του Billboard 200, ενώ το single «Gnarly» γνώρισε σημαντική διεθνή επιτυχία.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 12 Αυγούστου, θα προβληθεί σε επιλεγμένους κινηματογράφους το ντοκιμαντέρ «KATSEYE: Wild Hearts». Η παραγωγή περιλαμβάνει ανέκδοτο υλικό, προσωπικές εξομολογήσεις των μελών και στιγμές από τη δημιουργία του συγκροτήματος, λειτουργώντας ως σύνδεσμος ανάμεσα στην πρώτη περίοδο της καριέρας τους και τη νέα εποχή του «Wild».

Πίσω από το ντοκιμαντέρ βρίσκεται η δημιουργική ομάδα του «Pop Star Academy» του Netflix, με παραγωγή των Interscope Films και Boardwalk Pictures σε συνεργασία με τη HYBE x Geffen και σκηνοθεσία της Nadia Hallgren.

«Το πρώτο κινηματογραφικό γεγονός των KATSEYE τιμά την παθιασμένη κοινότητα των EYEKONS, η οποία αγκάλιασε την πορεία τους από τον σχηματισμό του συγκροτήματος μέχρι την ανάδειξή του σε ένα από τα πιο συναρπαστικά νέα διεθνή ονόματα της pop», δήλωσε η Kymberli Frueh της Trafalgar Releasing.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα φέρουμε τους θαυμαστές κοντά στις κινηματογραφικές αίθουσες όλου του κόσμου, μέσα από μία κοινή, καθηλωτική εμπειρία», πρόσθεσε η Frueh.

Η επόμενη στάση για τις KATSEYE είναι η περιοδεία «The Wildworld Tour», η οποία έγινε sold out μέσα σε μόλις 48 ώρες. Η μεγάλη ζήτηση οδήγησε στην προσθήκη επιπλέον εμφανίσεων σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες και Μεξικό, ενώ η περιοδεία ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου από το Δουβλίνο.

Με το «Animal», το επερχόμενο EP, το ντοκιμαντέρ και μία παγκόσμια περιοδεία που ξεκινά με εξαντλημένα εισιτήρια, οι KATSEYE επιχειρούν να μετατρέψουν τη μέχρι σήμερα εντυπωσιακή άνοδό τους σε μία σταθερή και μακροχρόνια παρουσία στη διεθνή pop σκηνή.