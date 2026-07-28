13:55 Ed Sheeran για τον Alex Warren: «Ζήλεψα το “Ordinary” και ήθελα να το τραγουδήσουμε μαζί»

Μια ξεχωριστή μουσική στιγμή χάρισαν ο Ed Sheeran και ο Alex Warren στο κοινό του Σαν Ντιέγκο, όταν εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή του Petco Park, στο πλαίσιο της περιοδείας «Loop Tour». Πριν ερμηνεύσουν το «Ordinary», ο Βρετανός σταρ αποκάλυψε πως το τραγούδι ήταν από εκείνα που τον έκαναν να εύχεται να το είχε γράψει ο ίδιος.

Απευθυνόμενος στους θεατές, ο Ed Sheeran εξήγησε πώς ξεκίνησε η γνωριμία του με τον 25χρονο Αμερικανό καλλιτέχνη.

«Γνώρισα κάποιον πέρυσι που κυκλοφόρησε ένα τραγούδι το οποίο ζήλεψα. Αγάπησα αυτό το τραγούδι».

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι επικοινώνησε ο ίδιος με τον Alex Warren για να του εκφράσει τον θαυμασμό του.

«Ήρθα σε επαφή μαζί του και του είπα: “Πρέπει να τραγουδήσουμε αυτό το τραγούδι μαζί, το λατρεύω”. Μου έστειλε ένα email χθες και με ρώτησε: “Μπορούμε εγώ και η οικογένειά μου να έρθουμε στη συναυλία σου στο Σαν Ντιέγκο;”. Και εγώ του απάντησα πως ναι, αλλά θα ήθελα να τραγουδήσουμε μαζί».

Το «Ordinary», που κυκλοφόρησε το 2025, εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε για 11 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του επίσημου chart, καταγράφοντας μία από τις σημαντικότερες επιδόσεις των τελευταίων δεκαετιών για Αμερικανό σόλο καλλιτέχνη. Παράλληλα, ισοφάρισε το ρεκόρ του «Bad Habits» του ίδιου του Ed Sheeran για τη μεγαλύτερη παραμονή στο No. 1 στη δεκαετία του 2020.

Η κοινή εμφάνιση στο Σαν Ντιέγκο δεν ήταν η πρώτη φορά που οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν. Λίγους μήνες νωρίτερα είχαν ερμηνεύσει το «Ordinary» στην αυτοσχέδια pub «The Old Phone Pub», που δημιούργησε ο Ed Sheeran στο πλαίσιο του Coachella.

Ο Alex Warren έχει ζήσει τους τελευταίους μήνες μια εντυπωσιακή πορεία, πραγματοποιώντας συνεργασίες με καλλιτέχνες που μέχρι πρόσφατα αποτελούσαν τα μουσικά του πρότυπα. Μεταξύ αυτών ήταν και η Lana Del Rey, με την οποία τραγούδησε το «Ordinary» στα παρασκήνια του Stagecoach.

«Σκεφτόμουν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τραγουδάω το “Ordinary” με τη Lana Del Rey μία εβδομάδα αφού το τραγούδησα με τον Ed Sheeran».

Όπως είχε δηλώσει στο περιοδικό Rolling Stone, δυσκολεύεται ακόμη να πιστέψει ότι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες γνωρίζουν πλέον ποιος είναι.

«Νομίζω ότι είναι απλά περίεργο. Το ότι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν ποιος είμαι είναι εντελώς παράξενο, αν αναλογιστεί κανείς ότι μεγαλώνοντας αυτοί ήταν οι άνθρωποι που με βοήθησαν πολύ με τη μουσική τους».

Ο νεαρός τραγουδιστής δεν έχει κρύψει ποτέ τον θαυμασμό του για τον Ed Sheeran, τον οποίο θεωρεί μία από τις σημαντικότερες επιρροές του.

«Ο Ed ήταν πάντα κάποιος που θαύμαζα. Ο Ed ήταν πάντα άνθρωπος που θαύμαζα πολύ… Πιστεύω ότι ως καλλιτέχνης μπορεί να πάρει μία κιθάρα και να παίξει οτιδήποτε, οποτεδήποτε και οποπουδήποτε. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ ωραίο».

«Είναι επίσης από εκείνους τους ανθρώπους που πραγματικά το αγαπούν. Δεν θεωρώ ότι το κάνει για τις διακρίσεις και τη φήμη, απλά λατρεύει αυτό που κάνει».

Η κοινή τους εμφάνιση στη σκηνή επιβεβαίωσε όχι μόνο την αμοιβαία εκτίμηση που τρέφουν ο ένας για τον άλλον, αλλά και τη δυναμική του Alex Warren, ο οποίος συνεχίζει να εδραιώνεται ως ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα της σύγχρονης pop μουσικής.