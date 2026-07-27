Shakira: Η συγκινητική κίνηση προς τους Ghetto Kids μετά το ιστορικό halftime show

Μια ξεχωριστή στιγμή εκτός σκηνής ήρθε να επισφραγίσει τη συνεργασία της Shakira με τη χορευτική ομάδα Ghetto Kids, μετά την εμφάνισή τους στο halftime show του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της εντυπωσιακής εμφάνισής τους στο γήπεδο, οι υπεύθυνοι του σταδίου ζήτησαν από τα μέλη της ομάδας να αποχωρήσουν από τον χώρο, καθώς δεν διέθεταν εισιτήρια για την παρακολούθηση του αγώνα. Η Shakira, ωστόσο, παρενέβη άμεσα προκειμένου να τους επιτρέψει να παραμείνουν στο γήπεδο, αγοράζοντας εισιτήρια για όλη τη χορευτική ομάδα.

Η Κολομβιανή σταρ δεν έμεινε μόνο σε αυτή την κίνηση. Λίγο αργότερα ανακοίνωσε πως οι Ghetto Kids θα αποτελέσουν το επίσημο special guest dance crew της παγκόσμιας περιοδείας της. Παράλληλα, τους προσέφερε δωρεάν εισιτήρια για όλες τις μελλοντικές συναυλίες της, ενώ ανέλαβε και τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής τους, συμπεριλαμβανομένων των γευμάτων τους, στα ταξίδια από την Ουγκάντα προς τις εμφανίσεις της.

Επιπλέον, η Shakira προχώρησε σε δωρεά ύψους 500.000 δολαρίων προς το ίδρυμα των Ghetto Kids στην Καμπάλα της Ουγκάντα, με στόχο τη δημιουργία ενός κέντρου εκμάθησης χορού. Το νέο αυτό εγχείρημα θα περιλαμβάνει επαγγελματίες δασκάλους χορού, οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης και περισσότερες ευκαιρίες εμφάνισης για τα παιδιά που συμμετέχουν στη δομή.

Οι Ghetto Kids δημιουργήθηκαν ως κοινωνική πρωτοβουλία με στόχο να προσφέρουν στα παιδιά από φτωχές συνοικίες της Ουγκάντας μια διαφορετική προοπτική μέσα από τον χορό, τη μουσική και το θέατρο. Πολλά από τα μέλη της ομάδας είναι ορφανά ή προέρχονται από οικογένειες που αντιμετωπίζουν δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Μέσα από το πρόγραμμα, τα παιδιά απέκτησαν όχι μόνο έναν τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά και πρόσβαση σε εκπαίδευση, ιατρική φροντίδα, στέγη και ένα πιο ασφαλές περιβάλλον ανάπτυξης.

Η δημοτικότητα της ομάδας εκτοξεύτηκε μέσα από τα social media, καθώς τα βίντεό τους με εντυπωσιακές χορογραφίες σε γνωστά τραγούδια έγιναν viral στο YouTube, το Instagram και το TikTok. Η ενέργεια, ο συγχρονισμός και η μοναδική παρουσία τους τους μετέτρεψαν σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παιδικά dance groups παγκοσμίως.

Η συνεργασία με τη Shakira

Η συνεργασία των δύο πλευρών ξεκίνησε όταν η Shakira κάλεσε χορευτές από όλο τον κόσμο να δημιουργήσουν χορογραφίες για το τραγούδι «Dai Dai», το οποίο συνδέθηκε με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι Ghetto Kids συμμετείχαν στην πρόκληση με ένα δικό τους βίντεο, το οποίο σύντομα έγινε viral και κέντρισε την προσοχή της τραγουδίστριας. Η Shakira εντυπωσιάστηκε από το ταλέντο και την ενέργειά τους και αποφάσισε να τους προσκαλέσει να βρεθούν μαζί της στη σκηνή για το ιστορικό halftime show του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η κίνησή της προς τα παιδιά των Ghetto Kids ανέδειξε όχι μόνο τη δύναμη της μουσικής και του χορού να ενώνουν ανθρώπους από διαφορετικά μέρη του κόσμου, αλλά και τη σημασία της στήριξης νέων ταλέντων που χρησιμοποιούν την τέχνη ως μέσο αλλαγής.