Η LP επιστρέφει με το νέο single “Best In Life”, προτείνοντας μια αισιόδοξη μουσική ματιά στις δυσκολίες της καθημερινότητας.

επιτυχημένη δημιουργός τραγουδιών για άλλους καλλιτέχνες, προτού γνωρίσει τη διεθνή αναγνώριση με τις προσωπικές της κυκλοφορίες. Η ξεχωριστή αισθητική της και η ικανότητά της να συνδυάζει έντονο συναίσθημα με εμπορική απήχηση την έχουν καταστήσει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της σύγχρονης alternative pop σκηνής.
Το “Best In Life” έρχεται να προστεθεί στη δισκογραφία της ως ένα ακόμη τραγούδι που αναδεικνύει τη συνέπεια της LP στον προσωπικό της ήχο. Χωρίς να επιδιώκει εντυπωσιακές αλλαγές κατεύθυνσης, η δημιουργός επιλέγει να εξελίξει τη μουσική της μέσα από την αυθεντικότητα και τη συναισθηματική της έκφραση. Πρόκειται για ένα single που απευθύνεται τόσο στους παλιούς θαυμαστές της όσο και σε όσους αναζητούν σύγχρονη pop μουσική με ουσιαστικό περιεχόμενο.
LP – Best In Life
Τίτλος τραγουδιού: “Best In Life”
Καλλιτέχνης: LP
Μουσική / Στίχοι: Laura Pergolizzi, Mike Del Rio, Andrew Berkeley Martin
Εταιρεία: Music For Now
Από το LP: Single
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 22 Ιουλίου 2026
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