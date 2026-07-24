Οι James Blake και Travis Scott συνεργάζονται με τον συνθέτη Ludwig Göransson στο «When I’m Home» για το soundtrack του «The Odyssey».

μία ιδιαίτερη στιγμή. Το κομμάτι «Circe» φιλοξενεί τη Samantha Morton, η οποία εμφανίζεται στον ρόλο της μάγισσας θεάς Κίρκης, προσφέροντας μια ερμηνεία που ενισχύει τη δραματουργία και την ατμόσφαιρα της ταινίας.
Με το «When I’m Home», οι James Blake, Travis Scott και Ludwig Göransson παραδίδουν ένα τραγούδι που λειτουργεί ως ιδανικός επίλογος για το κινηματογραφικό όραμα του Christopher Nolan, συνδυάζοντας τη σύγχρονη μουσική δημιουργία με την επική αφήγηση ενός από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
James Blake, Travis Scott, Ludwig Göransson – When I’m Home (from “The Odyssey” OST)
Τίτλος τραγουδιού: “When I’m Home”
Καλλιτέχνης: James Blake, Travis Scott, Ludwig Göransson
Μουσική/Στίχοι: Christopher Nolan, James Blake, Travis Scott, Ludwig Göransson
Εταιρεία: Back Lot Music/Universal Studios Music LLLP
Από το OST: “The Odyssey”
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 17 Ιουλίου 2026
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