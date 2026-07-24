Οι James Blake και Travis Scott συνεργάζονται με τον συνθέτη Ludwig Göransson στο «When I’m Home» για το soundtrack του «The Odyssey».

Με την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του «The Odyssey» να κάνει σήμερα πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες, κυκλοφόρησε ταυτόχρονα και το επίσημο soundtrack της ταινίας, το οποίο υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης Ludwig Göransson.

Το μουσικό ταξίδι ολοκληρώνεται με το ολοκαίνουργιο single «When I’m Home», μια ξεχωριστή συνεργασία του James Blake, του Travis Scott και του ίδιου του Göransson, σε στίχους που συνυπογράφει ο σκηνοθέτης Christopher Nolan.

Το «When I’m Home» αποτελεί το τελευταίο κομμάτι του soundtrack αλλά και το τραγούδι που συνοδεύει τους τίτλους τέλους της ταινίας. Η ατμοσφαιρική παραγωγή του Ludwig Göransson συναντά τη χαρακτηριστική, συναισθηματική ερμηνεία του James Blake και το ιδιαίτερο ύφος του Travis Scott, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό φινάλε που αποτυπώνει το επικό κλίμα της ιστορίας.

Η συμμετοχή του Travis Scott στο φιλμ δεν περιορίζεται μόνο στο τραγούδι. Ο Αμερικανός καλλιτέχνης εμφανίζεται και στην ίδια την ταινία, υποδυόμενος έναν βάρδο στην αρχή της αφήγησης, ενώ επιστρέφει σύντομα στον ίδιο ρόλο και αργότερα κατά τη διάρκειά της. Έτσι, η παρουσία του συνδέει μουσικά και αφηγηματικά το κινηματογραφικό σύμπαν που δημιούργησε ο Christopher Nolan.

Παρότι το «When I’m Home» είναι το μοναδικό τραγούδι του soundtrack που περιλαμβάνει συμμετοχές άλλων μουσικών, το album διαθέτει ακόμη