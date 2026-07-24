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Οι James Blake και Travis Scott συνεργάζονται με τον συνθέτη Ludwig Göransson στο «When I’m Home» για το soundtrack του «The Odyssey».

Με την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του «The Odyssey» να κάνει σήμερα πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες, κυκλοφόρησε ταυτόχρονα και το επίσημο soundtrack της ταινίας, το οποίο υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης Ludwig Göransson.

Το μουσικό ταξίδι ολοκληρώνεται με το ολοκαίνουργιο single «When I’m Home», μια ξεχωριστή συνεργασία του James Blake, του Travis Scott και του ίδιου του Göransson, σε στίχους που συνυπογράφει ο σκηνοθέτης Christopher Nolan.

Το «When I’m Home» αποτελεί το τελευταίο κομμάτι του soundtrack αλλά και το τραγούδι που συνοδεύει τους τίτλους τέλους της ταινίας. Η ατμοσφαιρική παραγωγή του Ludwig Göransson συναντά τη χαρακτηριστική, συναισθηματική ερμηνεία του James Blake και το ιδιαίτερο ύφος του Travis Scott, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό φινάλε που αποτυπώνει το επικό κλίμα της ιστορίας.

Η συμμετοχή του Travis Scott στο φιλμ δεν περιορίζεται μόνο στο τραγούδι. Ο Αμερικανός καλλιτέχνης εμφανίζεται και στην ίδια την ταινία, υποδυόμενος έναν βάρδο στην αρχή της αφήγησης, ενώ επιστρέφει σύντομα στον ίδιο ρόλο και αργότερα κατά τη διάρκειά της. Έτσι, η παρουσία του συνδέει μουσικά και αφηγηματικά το κινηματογραφικό σύμπαν που δημιούργησε ο Christopher Nolan.

Παρότι το «When I’m Home» είναι το μοναδικό τραγούδι του soundtrack που περιλαμβάνει συμμετοχές άλλων μουσικών, το album διαθέτει ακόμη

μία ιδιαίτερη στιγμή. Το κομμάτι «Circe» φιλοξενεί τη Samantha Morton, η οποία εμφανίζεται στον ρόλο της μάγισσας θεάς Κίρκης, προσφέροντας μια ερμηνεία που ενισχύει τη δραματουργία και την ατμόσφαιρα της ταινίας.

Με το «When I’m Home», οι James Blake, Travis Scott και Ludwig Göransson παραδίδουν ένα τραγούδι που λειτουργεί ως ιδανικός επίλογος για το κινηματογραφικό όραμα του Christopher Nolan, συνδυάζοντας τη σύγχρονη μουσική δημιουργία με την επική αφήγηση ενός από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

James Blake, Travis Scott, Ludwig Göransson – When I’m Home (from “The Odyssey” OST)

Τίτλος τραγουδιού“When I’m Home”

Καλλιτέχνης: James Blake, Travis Scott, Ludwig Göransson

Μουσική/Στίχοι: Christopher Nolan, James Blake, Travis Scott, Ludwig Göransson

Εταιρεία: Back Lot Music/Universal Studios Music LLLP

Από το OST: “The Odyssey”

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 17 Ιουλίου 2026

Art-Cover:

Οι James Blake και Travis Scott συνεργάζονται με τον συνθέτη Ludwig Göransson στο «When I’m Home» για το soundtrack του «The Odyssey».

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