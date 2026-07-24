Η Lido Pimienta ενώνει τις δυνάμεις της με τη Nelly Furtado στο “Hoy Por Tí”, παρουσιάζοντας μία ατμοσφαιρική μουσική σύμπραξη.

Το “Caribenya” δημιουργήθηκε κυρίως στο οικιακό στούντιο της Lido Pimienta, με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων που προσδίδουν στις συνθέσεις μια πιο λιτή και αυθεντική αισθητική σε σύγκριση με την πλούσια ορχηστρική προσέγγιση του προηγούμενου album της. Παράλληλα, οι στίχοι του δίσκου πραγματεύονται ζητήματα όπως ο έρωτας, η αυτοδιάθεση, η πολιτισμική ταυτότητα, ο ρατσισμός και οι κοινωνικές ανισότητες, χωρίς να χάνουν τον προσωπικό και βιωματικό τους χαρακτήρα.
Η συνεργασία με τη Nelly Furtado αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές του νέου έργου, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση της Lido Pimienta να χτίσει γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές και πολιτισμικές επιρροές. Μέσα από το “Hoy Por Tí”, οι δύο καλλιτέχνιδες προσφέρουν ένα τραγούδι που συνδυάζει τη σύγχρονη latin αισθητική με βαθιά συναισθηματική έκφραση, αποτελώντας χαρακτηριστικό δείγμα της δημιουργικής κατεύθυνσης που ακολουθεί το “Caribenya”.
Lido Pimienta feat. Nelly Furtado – Hoy Por Tí
Τίτλος τραγουδιού: “Hoy Por Tí”
Καλλιτέχνης: Lido Pimienta feat. Nelly Furtado
Μουσική/Στίχοι: Lido Pimienta, Nelly Furtado
Εταιρεία: Anti/Epitaph
Από το LP: “Caribenya”
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 17 Ιουλίου 2026
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