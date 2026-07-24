Η Lido Pimienta ενώνει τις δυνάμεις της με τη Nelly Furtado στο “Hoy Por Tí”, παρουσιάζοντας μία ατμοσφαιρική μουσική σύμπραξη.

Η βραβευμένη Κολομβιανοκαναδή τραγουδοποιός και παραγωγός Lido Pimienta παρουσιάζει τη νέα της συνεργασία με τη Nelly Furtado στο τραγούδι “Hoy Por Tí”, ένα από τα κομμάτια που ξεχωρίζουν μέσα από το νέο της album “Caribenya”. Η κυκλοφορία σηματοδοτεί ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο για την καλλιτέχνιδα, η οποία επιλέγει να απομακρυνθεί από τη συμφωνική και τελετουργική αισθητική του προηγούμενου δίσκου “La Belleza”, στρέφοντας το ενδιαφέρον της σε έναν πιο ρυθμικό και χορευτικό μουσικό κόσμο.

Ο τίτλος “Caribenya” προκύπτει από τη σύνθεση των λέξεων “Caribe” και “Enya”, αποτυπώνοντας τη φιλοδοξία της Lido Pimienta να δημιουργήσει ένα προσωπικό, αυτόνομο ηχητικό σύμπαν. Μέσα από το έργο της εξερευνά τη σύγχρονη ταυτότητα της Καραϊβικής, απορρίπτοντας στερεοτυπικές κατηγοριοποιήσεις, όπως εκείνη της “world music”, και επιλέγοντας να εκφραστεί με απόλυτη ελευθερία μέσα από τις πολιτισμικές της ρίζες.

Στο “Hoy Por Tí”, η χαρακτηριστική φωνή της Lido Pimienta συναντά τη ζεστή και αναγνωρίσιμη ερμηνεία της Nelly Furtado, δημιουργώντας έναν αρμονικό διάλογο που αναδεικνύει τον συλλογικό χαρακτήρα του album. Οι δύο καλλιτέχνιδες συνδυάζουν τις φωνές τους σε μια σύνθεση που ισορροπεί ανάμεσα στην ευαισθησία και τη δύναμη, ενισχύοντας τη συναισθηματική διάσταση του τραγουδιού.

Η παραγωγή του δίσκου υπογράφεται από τον Chancha Vía Circuito, ο οποίος διαμορφώνει ένα ηχητικό περιβάλλον όπου οι παραδοσιακοί ρυθμοί της κούμπια και του ντέμποου συνυπάρχουν με διακριτικές ενορχηστρώσεις εγχόρδων και σύγχρονες ηλεκτρονικές υφές. Το αποτέλεσμα είναι ένας οργανικός και άμεσος ήχος, σχεδιασμένος να μεταφέρει συναίσθημα αλλά και να παρακινεί τον ακροατή στην κίνηση.