Η Jorja Smith ανοίγει ένα νέο μουσικό κεφάλαιο με το “Alive”, έχοντας στο πλευρό της τον Wizkid δυναμικά.

Στιχουργικά, το “Alive” περιστρέφεται γύρω από την αξία του να ζει κανείς το παρόν, να αφήνεται στις εμπειρίες και να απολαμβάνει τις στιγμές χωρίς υπερβολικές σκέψεις ή αναστολές. Το αισιόδοξο αυτό μήνυμα αντικατοπτρίζεται και στη μουσική κατεύθυνση του τραγουδιού, η οποία αποπνέει ελευθερία, θετική ενέργεια και αυτοπεποίθηση.Παρότι η ημερομηνία κυκλοφορίας του album “What Are The Odds” δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, το “Alive” λειτουργεί ως μια ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων για τη νέα εποχή της Jorja Smith. Η τραγουδίστρια δείχνει διατεθειμένη να διευρύνει τον ήχο της, χωρίς να απομακρύνεται από την προσωπική της αισθητική, ενώ η συνεργασία με τον Wizkid επιβεβαιώνει τη διάθεσή της να εξερευνήσει δημιουργικά διαφορετικές μουσικές κουλτούρες.
Με το “Alive”, η Jorja Smith παρουσιάζει μια πιο φωτεινή και εξωστρεφή εκδοχή του εαυτού της, εγκαινιάζοντας μια νέα δισκογραφική περίοδο που δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για το “What Are The Odds” και όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.
Jorja Smith feat. Wizkid – Alive
Τίτλος τραγουδιού: “Alive”
Καλλιτέχνης: Jorja Smith feat. Wizkid
Μουσική/Στίχοι: Jorja Smith, Richard Isong, Ayodeji Ibrahim Balogun, Clementine Douglas, Austin Jnr Iornongu Iwar, Joel Baely
Εταιρεία: FAMM
Από το LP: Single
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 2 Ιουλίου 2026