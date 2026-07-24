Η Jorja Smith ανοίγει ένα νέο μουσικό κεφάλαιο με το “Alive”, έχοντας στο πλευρό της τον Wizkid δυναμικά.

Η Jorja Smith σηματοδοτεί την έναρξη της νέας δημιουργικής της περιόδου με την κυκλοφορία του “Alive”, του πρώτου single από το επερχόμενο τρίτο προσωπικό της album, “What Are The Odds”. Για την πρώτη γεύση από τη νέα της δισκογραφική δουλειά, η Βρετανίδα τραγουδίστρια ενώνει τις δυνάμεις της με τον Νιγηριανό superstar Wizkid, παρουσιάζοντας ένα τραγούδι που αποκαλύπτει μια πιο ανάλαφρη και χορευτική πλευρά της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Την παραγωγή του “Alive” υπογράφει εξ ολοκλήρου ο P2J, ένας από τους πιο στενούς και σταθερούς συνεργάτες της Jorja Smith. Το αποτέλεσμα συνδυάζει με φυσικό τρόπο στοιχεία από τη UK garage, τη house και τα Afrobeats, δημιουργώντας έναν σύγχρονο ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στη βρετανική ηλεκτρονική σκηνή και τις αφρικανικές μουσικές επιρροές. Οι ζωντανές κρουστές γραμμές και το θερμό, παλλόμενο μπάσο προσδίδουν στο κομμάτι μια αβίαστη ρυθμικότητα που το καθιστά ιδανικό τόσο για τα dancefloors όσο και για τις καλοκαιρινές playlists.

Η νέα αυτή κυκλοφορία αποτελεί μια αισθητή αλλαγή σε σχέση με το ύφος που καθιέρωσε την Jorja Smith τα προηγούμενα χρόνια. Η καλλιτέχνιδα έγινε γνωστή μέσα από τραγούδια με έντονη συναισθηματική φόρτιση, εσωστρεφείς στίχους και neo soul αισθητική. Στο “Alive”, ωστόσο, αφήνει στην άκρη τη μελαγχολία και επιλέγει να εκφράσει την ελευθερία, τη ζωντάνια και την αυθόρμητη απόλαυση της στιγμής, χωρίς να χάνει τη χαρακτηριστική εκφραστικότητα της φωνής της.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή του Wizkid, ο οποίος δεν