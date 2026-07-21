Η Pixie Lott επιστρέφει στις δυναμικές pop ρίζες της με το νέο single “Dance Like No One’s Watching”, γεμάτο ενέργεια.

Η επιστροφή σε έναν πιο έντονο και εξωστρεφή ήχο μοιάζει απόλυτα φυσική για μια καλλιτέχνιδα που έχει συνδέσει το όνομά της με επιτυχίες όπως τα “Mama Do (Uh Oh, Uh Oh)”, “Boys and Girls”, “Turn It Up” και “All About Tonight”. Με το “Dance Like No One’s Watching”, η Pixie δείχνει την πρόθεσή της να επανασυνδεθεί με αυτή τη μουσική ταυτότητα, διατηρώντας παράλληλα μια πιο ώριμη καλλιτεχνική προσέγγιση.
Pixie Lott – DANCE LIKE NO ONE’S WATCHING
Τίτλος τραγουδιού: “DANCE LIKE NO ONE’S WATCHING”
Καλλιτέχνης: Pixie Lott
Μουσική / Στίχοι: Pixie Lott, Jacob Attwooll, Bryn Christopher
Εταιρεία: crazycatsforever
Από το LP: Single
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 9 Ιουλίου 2026
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