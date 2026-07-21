Η Buika παρουσιάζει το νέο single «Bailando», προάγγελο του επερχόμενου νέου album της

Βραβευμένη με Latin Grammy και υποψήφια πολλές φορές για Grammy, έχει χτίσει μια ξεχωριστή καριέρα χάρη στη μοναδική φωνή και τη δημιουργική της προσέγγιση, η οποία συχνά συνδυάζει μέχρι και επτά διαφορετικά μουσικά είδη μέσα στην ίδια σύνθεση.
Με το «Bailando», η Buika προετοιμάζει το έδαφος για το νέο της album, επιβεβαιώνοντας πως εξακολουθεί να εξερευνά νέα μουσικά μονοπάτια, χωρίς να χάνει τη βαθιά εκφραστικότητα και την αυθεντικότητα που την έχουν καθιερώσει ως μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης παγκόσμιας μουσικής.
Buika – Bailando
Τίτλος τραγουδιού: “Bailando”
Καλλιτέχνης: Buika
Μουσική / Στίχοι: Maria Concepcion Balboa Buika
Εταιρεία: Eastcote Recordings
Από το LP: single
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 16 Ιουλίου 2026
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