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Η Buika παρουσιάζει το νέο single «Bailando», προάγγελο του επερχόμενου νέου album της

Η πολυβραβευμένη Buika ανοίγει ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο στην πορεία της, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο single «Bailando», το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο album της, το οποίο θα κυκλοφορήσει από τις Eastcote Recordings και Gülbaba Records.

Με το «Bailando», η Buika παραμένει πιστή στη μοναδική μουσική της ταυτότητα, δημιουργώντας ένα τραγούδι που κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στο flamenco, τη latin μουσική, τη jazz, την pop και τις world επιρροές. Η χαρακτηριστική, γεμάτη πάθος ερμηνεία της συνδυάζεται με σύγχρονες ενορχηστρώσεις, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη καλλιτεχνική της προσωπικότητα.Τους στίχους και τη μουσική του τραγουδιού υπογράφει η ίδια η María Concepción Balboa Buika, ενώ συμμετέχει επίσης στον προγραμματισμό και στα synthesizers, επιβεβαιώνοντας τον πολυδιάστατο ρόλο της στη δημιουργία του νέου της έργου.

Την παραγωγή ανέλαβαν από κοινού η Buika και ο καταξιωμένος Martin Terefe, ο οποίος συμμετέχει επίσης στο ηλεκτρικό μπάσο και στη μίξη του τραγουδιού. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν ακόμη ο Dave Okumu στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Dan See στα τύμπανα και ο Nikolaj Torp Larsen στα synthesizers. Τη μίξη ολοκλήρωσαν οι Martin Terefe και George Murphy, ενώ το mastering υπογράφει ο Dyre Gormsen. Τη μουσική έκδοση του τραγουδιού έχει αναλάβει η Kensaltown Music Publishing.

Η Buika συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια στις σημαντικότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Βραβευμένη με Latin Grammy και υποψήφια πολλές φορές για Grammy, έχει χτίσει μια ξεχωριστή καριέρα χάρη στη μοναδική φωνή και τη δημιουργική της προσέγγιση, η οποία συχνά συνδυάζει μέχρι και επτά διαφορετικά μουσικά είδη μέσα στην ίδια σύνθεση.

Με το «Bailando», η Buika προετοιμάζει το έδαφος για το νέο της album, επιβεβαιώνοντας πως εξακολουθεί να εξερευνά νέα μουσικά μονοπάτια, χωρίς να χάνει τη βαθιά εκφραστικότητα και την αυθεντικότητα που την έχουν καθιερώσει ως μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης παγκόσμιας μουσικής.

Buika – Bailando

Τίτλος τραγουδιού“Bailando”

Καλλιτέχνης: Buika

Μουσική / Στίχοι: Maria Concepcion Balboa Buika

Εταιρεία: Eastcote Recordings

Από το LP: single

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 16 Ιουλίου 2026

Art-Cover:

Η Buika παρουσιάζει το νέο single «Bailando», προάγγελο του επερχόμενου νέου album της

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