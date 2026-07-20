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Η Laura Pausini, ο Robbie Williams και η Nicole Scherzinger παρουσιάσαν τη νέα εκδοχή του single «Desire»

Η νέα εκδοχή του single «Desire» κυκλοφόρησε επίσημα λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό του FIFA World Cup 2026, φέρνοντας ξανά κοντά τον Robbie Williams, τη Nicole Scherzinger και τη βραβευμένη με Grammy Ιταλίδα τραγουδίστρια Laura Pausini. Το τραγούδι αποτελεεσε τον επίσημο ύμνο της διοργάνωσης και επιστρέψε σε μια ανανεωμένη μορφή, με την προσθήκη της Laura Pausini, η οποία έχει προσαρμόσει τους στίχους του και στα ισπανικά, προσδίδοντας ακόμη πιο διεθνή χαρακτήρα στη σύνθεσή του.

Η κοινή τους εμφάνιση πραγματοποιηθηκε την Κυριακή κατά την τελετή λήξης του FIFA World Cup 2026, που θα φιλοξενηθηκε στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, λίγο πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Η παρουσία της Laura Pausini αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς μεταφέρει την ιταλική μουσική σκηνή σε μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις του πλανήτη, πλαισιώνοντας ένα εντυπωσιακό καλλιτεχνικό σχήμα στο οποίο συμμετέχουν επίσης ο Robbie Williams, η Nicole Scherzinger, ενώ ειδική εμφάνιση θα πραγματοποιήσει και ο Tom Cruise. Πριν από την έναρξη του αγώνα, τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών θα ερμηνεύσει η Jennifer Hudson.

Το single «Desire», που έχει συνθέσει ο Robbie Williams, δημιουργήθηκε για να εκφράσει το πάθος, την αποφασιστικότητα και την ενότητα που χαρακτηρίζουν το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η νέα εκδοχή αξιοποιεί τη διαφορετική χροιά και προσωπικότητα των τριών καλλιτεχνών, συνδυάζοντας τη χαρακτηριστική pop ενέργεια του Robbie Williams, τη δυναμική ερμηνεία της Nicole Scherzinger και τη συναισθηματική εκφραστικότητα της Laura Pausini. Η ισπανική προσαρμογή των στίχων από την Ιταλίδα σταρ ενισχύει ακόμη περισσότερο τον πολυπολιτισμικόχαρακτήρα του τραγουδιού, απευθυνόμενη σε ένα παγκόσμιο κοινό και αναδεικνύοντας το μήνυμα της συνεργασίας και της κοινής γιορτής που συνοδεύει τη διοργάνωση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι τρεις καλλιτέχνες μοιράζονται τη σκηνή για το συγκεκριμένο τραγούδι. Είχαν ήδη παρουσιάσει το «Desire» κατά τη διάρκεια της κλήρωσης της τελικής φάσης του FIFA World Cup 2026 στην Ουάσινγκτον την περασμένη χρονιά, κερδίζοντας ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις.

Η τελετή λήξης ξεκίνησε περίπου ενενήντα λεπτά πριν από την έναρξη του τελικού, αποτελώντας παράλληλα έναν αποχαιρετισμό στις 48 εθνικές ομάδες που συμμετείχαν στη διοργάνωση, ύστερα από εβδομάδες αγώνων σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες

Robbie Williams, Nicole Scherzinger & Laura Pausini – Desire (Official FIFA Anthem)

Τίτλος τραγουδιού“Desire (Official FIFA Anthem)

Καλλιτέχνης: Robbie Williams, Nicole Scherzinger & Laura Pausini

Μουσική / Στίχοι: Laura Pausini, Karl Brazil, Owen Parker, Robert Williams, Erik Jan Grob, Martin Terefe

Εταιρεία: Robert Williams / Farrell Music Ltd / Sony Music Entertainment UK Limited

Από το LP: single

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 17 Ιουλίου 2026

Art-Cover:

Η Laura Pausini, ο Robbie Williams και η Nicole Scherzinger παρουσιάσαν τη νέα εκδοχή του single «Desire»

 

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