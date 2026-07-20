Η Laura Pausini, ο Robbie Williams και η Nicole Scherzinger παρουσιάσαν τη νέα εκδοχή του single «Desire»

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι τρεις καλλιτέχνες μοιράζονται τη σκηνή για το συγκεκριμένο τραγούδι. Είχαν ήδη παρουσιάσει το «Desire» κατά τη διάρκεια της κλήρωσης της τελικής φάσης του FIFA World Cup 2026 στην Ουάσινγκτον την περασμένη χρονιά, κερδίζοντας ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις.
Η τελετή λήξης ξεκίνησε περίπου ενενήντα λεπτά πριν από την έναρξη του τελικού, αποτελώντας παράλληλα έναν αποχαιρετισμό στις 48 εθνικές ομάδες που συμμετείχαν στη διοργάνωση, ύστερα από εβδομάδες αγώνων σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες
Robbie Williams, Nicole Scherzinger & Laura Pausini – Desire (Official FIFA Anthem)
Τίτλος τραγουδιού: “Desire (Official FIFA Anthem)”
Καλλιτέχνης: Robbie Williams, Nicole Scherzinger & Laura Pausini
Μουσική / Στίχοι: Laura Pausini, Karl Brazil, Owen Parker, Robert Williams, Erik Jan Grob, Martin Terefe
Εταιρεία: Robert Williams / Farrell Music Ltd / Sony Music Entertainment UK Limited
Από το LP: single
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 17 Ιουλίου 2026
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