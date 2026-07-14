Η Anastacia παρουσιάζει το ασπρόμαυρο music video του «Left Outside Alone (Symphonic Version)» από το νέο album «Symphonic Revolution».

Η Anastacia ανοίγει ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο στην καριέρα της, παρουσιάζοντας το επίσημο music video του «Left Outside Alone (Symphonic Version)», το οποίο συνοδεύει την επερχόμενη κυκλοφορία του νέου της album «Symphonic Revolution». Το νέο video, γυρισμένο εξ ολοκλήρου σε ασπρόμαυρη αισθητική, αποτυπώνει με λιτό αλλά ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό τρόπο τη συναισθηματική δύναμη της νέας εκτέλεσης, δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην ερμηνεία της τραγουδίστριας όσο και στη δραματικότητα της μουσικής.

Παράλληλα, η Anastacia αποκάλυψε και το επίσημο εξώφυλλο του «Symphonic Revolution», ενός album που επανασυστήνει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μέσα από τον επιβλητικό ήχο μιας πλήρους συμφωνικής ορχήστρας. Οι νέες ενορχηστρώσεις προσφέρουν διαφορετική διάσταση στα γνωστά τραγούδια της, αναδεικνύοντας λεπτομέρειες και συναισθηματικές αποχρώσεις που ίσως δεν είχαν αναδειχθεί στις αρχικές τους εκτελέσεις.

Η ίδια έχει περιγράψει το «Symphonic Revolution» ως μια γιορτή της μουσικής διαδρομής της, εξηγώντας πως η εμπειρία να ακούει τραγούδια που σημάδεψαν την καριέρα της να αποκτούν νέα ζωή μέσα από μια συμφωνική προσέγγιση ήταν μοναδική. Παράλληλα, αφήνει να εννοηθεί πως μέχρι την κυκλοφορία του album θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες εκπλήξεις για τους θαυμαστές της.

Προάγγελος του δίσκου είναι το «Left Outside Alone (Symphonic Version)», το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες.