Η Anastacia παρουσιάζει το ασπρόμαυρο music video του «Left Outside Alone (Symphonic Version)» από το νέο album «Symphonic Revolution».

Η νέα εκδοχή διατηρεί την ένταση και το συναισθηματικό φορτίο του πρωτότυπου τραγουδιού, ενώ ο πλούσιος ήχος της ορχήστρας προσθέτει κινηματογραφικό χαρακτήρα και νέα δυναμική στη σύνθεση, δημιουργώντας μια διαφορετική εμπειρία ακρόασης ακόμη και για όσους γνωρίζουν το τραγούδι εδώ και χρόνια.
Το αυθεντικό «Left Outside Alone» κυκλοφόρησε στις 15 Μαρτίου 2004 ως το πρώτο single από το album «Anastacia», αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της. Το τραγούδι γράφτηκε από την Anastacia μαζί με τους Dallas Austin και Glen Ballard και είναι εμπνευσμένο από τη δύσκολη σχέση της τραγουδίστριας με τον αποξενωμένο πατέρα της. Η προσωπική αυτή θεματολογία, σε συνδυασμό με τη σκοτεινή μουσική ατμόσφαιρα και τη χαρακτηριστική ερμηνεία της, συνέβαλαν καθοριστικά στη διαχρονική επιτυχία του, ενώ αρκετοί μουσικοκριτικοί είχαν συγκρίνει το ιδιαίτερο ύφος των εισαγωγικών φωνητικών της με εκείνο της Amy Lee των Evanescence.
Η εμπορική πορεία του τραγουδιού υπήρξε εντυπωσιακή. Το «Left Outside Alone» κατέκτησε την πρώτη θέση των charts σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελβετία, ενώ βρέθηκε στο Top 10 δεκατριών ακόμη χωρών, εξελισσόμενο σε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά hits του 2004. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε μέχρι το Νο. 3, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη επιτυχία της Anastacia στη συγκεκριμένη αγορά, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες το remix του Jason Nevins γνώρισε σημαντική επιτυχία στα dance charts του Billboard, κατακτώντας την κορυφή του Dance Singles Sales και φτάνοντας μέχρι το Νο. 5 του Dance Club Play.
Με το «Left Outside Alone (Symphonic Version)», η Anastacia αποδεικνύει πως ακόμη και μία από τις πιο εμβληματικές επιτυχίες της μπορεί να αποκτήσει νέα πνοή, διατηρώντας αναλλοίωτη τη συναισθηματική της δύναμη και προσφέροντας στο κοινό μια διαφορετική, πιο μεγαλειώδη μουσική εμπειρία ενόψει της κυκλοφορίας του «Symphonic Revolution».
Anastacia – Left Outside Alone (Symphonic Revolution)
Τίτλος τραγουδιού: “Left Outside Alone (Symphonic Revolution)”
Καλλιτέχνης: Anastacia
Μουσική / Στίχοι: Anastacia, Glen Ballard, Dallas Austin
Σκηνοθεσία: N/A
Εταιρεία: Stars by Edel/Edel Music & Entertainment GmbH
Από το LP: “Symphonic Revolution”
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 26 Ιουνίου 2026