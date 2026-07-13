Η Gianna Nannini επαναφέρει το ιστορικό “America” με τον Marracash, δίνοντας στο εμβληματικό τραγούδι μια σύγχρονη και δυναμική διάσταση.

Η Gianna Nannini παρουσιάζει μια νέα εκδοχή του εμβληματικού τραγουδιού της “America”, αυτή τη φορά με τίτλο “America inc.” και τη συμμετοχή του κορυφαίου Ιταλού rapper Marracash. Το single κυκλοφόρησε από την EMI / Universal Music Italia και αποτελεί μια δημιουργική επανερμηνεία ενός από τα σημαντικότερα τραγούδια της πολύχρονης καριέρας της Ιταλίδας rock τραγουδοποιού.

Το αυθεντικό “America”, που περιλαμβανόταν στο album “California” του 1979, αποτέλεσε σημείο καμπής για την πορεία της Gianna Nannini. Το τραγούδι συνέβαλε καθοριστικά στην εμπορική της επιτυχία, οδηγώντας την στις πρώτες θέσεις των charts όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά και στη Γερμανία και σε αρκετές χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Με τη νέα αυτή εκδοχή, η καλλιτέχνιδα επιχειρεί να μεταφέρει το μήνυμα του τραγουδιού στη σύγχρονη εποχή, διατηρώντας τον δυναμισμό του αλλά προσαρμόζοντάς το στις σημερινές κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες.

Η παραγωγή του “America inc.” υπογράφεται από την ίδια τη Gianna Nannini σε συνεργασία με τον καταξιωμένο παραγωγό Dardust. Παράλληλα, η συμμετοχή του Marracash προσθέτει έναν διαφορετικό μουσικό χαρακτήρα, παντρεύοντας τον διαχρονικό rock ήχο της Nannini με τη σύγχρονη αισθητική της ιταλικής rap σκηνής. Οι δύο καλλιτέχνες ερμηνεύουν μαζί το τραγούδι, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα μουσική συνύπαρξη που αναδεικνύει τις διαφορετικές τους καταβολές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η νέα εικαστική ταυτότητα του single.