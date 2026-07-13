Η Gianna Nannini επαναφέρει το ιστορικό “America” με τον Marracash, δίνοντας στο εμβληματικό τραγούδι μια σύγχρονη και δυναμική διάσταση.

Η διασκευή επαναπροσεγγίζει το διάσημο artwork του αρχικού “America”, όπου το Άγαλμα της Ελευθερίας κρατούσε έναν δονητή αντί για δάδα, μια εικόνα που είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Στη νέα εκδοχή, το άγαλμα εμφανίζεται να λιώνει, συμβολίζοντας, σύμφωνα με την καλλιτέχνιδα, τη διάψευση του αμερικανικού ονείρου και τη μεταμόρφωσή του στη σημερινή πραγματικότητα.
Η ίδια η Gianna Nannini δήλωσε πως θέλησε να “φρεσκάρει” το “America”, επανηχογραφώντας το και προσκαλώντας τον Marracash να συμμετάσχει, υπογραμμίζοντας ότι το όνειρο που άλλοτε εξέφραζε το τραγούδι έχει πλέον αλλάξει μορφή. Από την πλευρά του, ο Marracash χαρακτήρισε τη συνεργασία τους “μυθική”, τονίζοντας πως η Gianna Nannini αποτελεί διαχρονικό σύμβολο του rock και του φεμινισμού. Όπως ανέφερε, τόσο η rock όσο και η rap μουσική μοιράζονται την ίδια ανάγκη για αυθεντικότητα και άμεση έκφραση, χωρίς να ωραιοποιούν την πραγματικότητα.
Η κυκλοφορία του “America inc.” σηματοδοτεί την έναρξη του φιλόδοξου πρότζεκτ “GiannaGold”, μιας επετειακής πρωτοβουλίας που θα εκτείνεται σε διάστημα δύο ετών, με νέες μουσικές κυκλοφορίες και ζωντανές εμφανίσεις, με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων από την πρώτη δισκογραφική παρουσία της Gianna Nannini.
Παράλληλα, το νέο single προετοιμάζει το έδαφος για την επανέκδοση του ιστορικού album “California”, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά το 1979 και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους δίσκους της καριέρας της. Η νέα έκδοση θα διατεθεί σε συλλεκτική, αριθμημένη έκδοση περιορισμένων αντιτύπων, τυπωμένη σε μαύρο και χρυσό splatter βινύλιο και θα συνοδεύεται από κάρτα με την υπογραφή της καλλιτέχνιδας, αποτελώντας έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής σε έναν δίσκο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ευρωπαϊκής rock μουσικής.
Gianna Nannini & Marracash – AMERICA INC.
Τίτλος τραγουδιού: “AMERICA INC.”
Καλλιτέχνης: Gianna Nannini & Marracash
Μουσική/Στίχοι: Gianna Nannini, Fabio Bartolo Rizzo, Mauro Paoluzzi
Εταιρεία: Universal Music Italia
Από το LP: “GiannaGold”
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 2 Ιουλίου 2026