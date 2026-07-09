Ο will.i.am επιστρέφει με το νέο single «Sick Ass Foos», τιμώντας τις ρίζες του στο East Los Angeles.

Ο επτά φορές βραβευμένος με Grammy και πολυπλατινένιος will.i.am παρουσιάζει το νέο single «Sick Ass Foos», με τη συμμετοχή του Lil Mr. E από τους Foos Gone Wild και της ανερχόμενης Toxica. Η νέα κυκλοφορία, που διατίθεται μέσω της Epic Records, αποτελεί έναν καλοκαιρινό ύμνο αφιερωμένο στις ρίζες του καλλιτέχνη στο East Los Angeles, συνδυάζοντας ηλεκτρονικούς ρυθμούς, χιούμορ και έντονη πολιτισμική ταυτότητα.

Το «Sick Ass Foos» δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη hip-hop τραγούδι, αλλά έναν φόρο τιμής στην κουλτούρα των Chicanos και σε όλους όσοι παραμένουν περήφανοι για τον τόπο από τον οποίο προέρχονται. Μέσα από τους στίχους και την αισθητική του, το single αποτίει φόρο τιμής στις γειτονιές που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα του will.i.am, αναγνωρίζοντας τη σημασία της κοινότητας και της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Η έμπνευση προέρχεται και από το φαινόμενο των Foos Gone Wild, το οποίο έχει γνωρίσει τεράστια απήχηση στα social media, στη μουσική και στη μόδα, σατιρίζοντας αλλά και τιμώντας την καθημερινότητα στις λατινοαμερικανικές συνοικίες. Για τον will.i.am, που μεγάλωσε στο συγκρότημα κατοικιών Estrada Courts της περιοχής Boyle Heights, το τραγούδι αποτελεί μια προσωπική επιστροφή στις ρίζες του, συνδέοντας τις εμπειρίες του με την ιστορία της West Coast rap σκηνής.

Την παραγωγή υπογράφει ο ίδιος ο will.i.am, δημιουργώντας έναν ήχο που βασίζεται σε δυνατά kick drums, κοφτά πλήκτρα, καθαρά hi-hats και ένα ιδιαίτερα πιασάρικο synth μοτίβο. Το αποτέλεσμα παντρεύει τη νοσταλγία της δεκαετίας του ’80 με μια σύγχρονη παραγωγική προσέγγιση, προσφέροντας έναν δυναμικό και άμεσα αναγνωρίσιμο ήχο.