Ο will.i.am επιστρέφει με το νέο single «Sick Ass Foos», τιμώντας τις ρίζες του στο East Los Angeles.

Στο τραγούδι, ο Lil Mr. E αφηγείται με χιούμορ μια καθημερινή ιστορία, διατηρώντας τον αυθεντικό δρόμο της αφήγησης που χαρακτηρίζει τους Foos Gone Wild, ενώ ο will.i.am ακολουθεί με προσωπικούς στίχους που αναφέρονται στις γειτονιές όπου μεγάλωσε, μετατρέποντας το «Sick Ass Foos» σε μια μουσική εξομολόγηση γεμάτη εικόνες και αναφορές στη ζωή του στο East L.A..
Η νέα αυτή κυκλοφορία αποτελεί φυσική συνέχεια του περσινού single «East LA», στο οποίο συμμετείχε ο Taboo, μέλος των Black Eyed Peas. Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2025 ως απάντηση στις επιχειρήσεις της ICE που επηρέασαν μεταναστευτικές κοινότητες στο Λος Άντζελες, επαναπροσεγγίζοντας δημιουργικά το κλασικό «Maria Maria» των Santana και συνοδευόμενο από music video σε σκηνοθεσία των will.i.am και Sterling Hampton IV.
Λίγους μήνες αργότερα, ο will.i.am και ο Taboo παρουσίασαν το single «We LA (East LA Remix)», αφιερωμένο στην κατάκτηση του World Series από τους Los Angeles Dodgers. Το τραγούδι εξελίχθηκε σε έναν ανεπίσημο ύμνο της πόλης, συνδυάζοντας latin επιρροές με τον χαρακτηριστικό ήχο της Δυτικής Ακτής.
Το 2026 συνεχίστηκε με ακόμη μία σημαντική διάκριση για τους Black Eyed Peas, καθώς οι will.i.am, Taboo, apl.de.ap και Fergie παρέλαβαν το βραβείο Best Throwback Song στα 52α American Music Awards για τη μεγάλη επιτυχία «Rock That Body» του 2010. Στη συνέχεια, το συγκρότημα πραγματοποίησε ευρωπαϊκή περιοδεία σε φεστιβάλ και αρένες, ολοκληρώνοντας ακόμη μία επιτυχημένη περιοδεία.
Παρά τη συνεχή ενασχόλησή του με τη μουσική, την τεχνολογία και την καινοτομία, ο will.i.am αποδεικνύει με το «Sick Ass Foos» ότι παραμένει βαθιά συνδεδεμένος με τις ρίζες και τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν την προσωπικότητα και την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Το νέο single λειτουργεί ως ένας αυθεντικός φόρος τιμής στο Los Angeles, μεταφέροντας ένα μήνυμα υπερηφάνειας, σεβασμού και ενότητας μέσα από έναν σύγχρονο West Coast ήχο.
will.i.am feat. Lil Mr. E, Toxica – Sick Ass Foo’s
Τίτλος τραγουδιού: “Sick Ass Foo’s”
Καλλιτέχνης: will.i.am feat. Lil Mr. E, Toxica
Μουσική/Στίχοι: William Adams, Steven Anthony Martinez, Tony Butler, Steven Hill
Εταιρεία: Epic Records/Sony Music Entertainment
Από το LP: Single
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 3 Ιουλίου 2026