Η Beyoncé επιστρέφει με νέο τραγούδι, εγκαινιάζοντας τον εορτασμό για τα 20 χρόνια του εμβληματικού album «B’DAY».

Με αφορμή την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, η Beyoncé χάρισε στους θαυμαστές της το ολοκαίνουργιο single «MORNING DEW (DONK)», σηματοδοτώντας παράλληλα την έναρξη μιας αντίστροφης μέτρησης 60 ημερών έως την κυκλοφορία της επετειακής έκδοσης του ιστορικού album «B’DAY», που συμπληρώνει φέτος είκοσι χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία.

Το «MORNING DEW (DONK)» αποτελεί την πρώτη νέα προσωπική κυκλοφορία της Beyoncé εδώ και δύο χρόνια και θα συμπεριληφθεί στην 20th Anniversary Edition του album. Το τραγούδι συνυπογράφουν οι Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream και Darius Dixon, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν η ίδια η Beyoncé μαζί με τον Pharrell Williams. Η νέα αυτή δημιουργία αποτελεί ένα ξεχωριστό «ευχαριστώ» προς το πιστό κοινό της, το γνωστό BeyHive, ενόψει της μεγάλης επετείου.

Η κυκλοφορία συνοδεύεται από ένα lyric video σε σκηνοθεσία του μακροχρόνιου συνεργάτη της Cliff Watts, το οποίο αξιοποιεί αρχειακό οπτικό υλικό από παλαιότερες φωτογραφίσεις και εμφανίσεις της τραγουδίστριας. Ο Cliff Watts ήταν, μεταξύ άλλων, και ο φωτογράφος της εμβληματικής εμφάνισης της Beyoncé στο εξώφυλλο του Sports Illustrated Swimsuit Issue, λίγο πριν από τα 25α γενέθλιά της.

Το album «B’DAY», που κυκλοφόρησε στις 4 Σεπτεμβρίου 2006 παγκοσμίως και μία ημέρα αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτέλεσε το δεύτερο συνεχόμενο Νο. 1 album της Beyoncé. Την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του πούλησε περισσότερα από 541.000 αντίτυπα, κατακτώντας την κορυφή του Billboard 200, ενώ σημείωσε αντίστοιχη επιτυχία και σε πολλές διεθνείς αγορές, μεταξύ αυτών και η Ιαπωνία, όπου βρέθηκε στην κορυφή του International Album Chart μέσα σε λιγότερες από τρεις ημέρες.