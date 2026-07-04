Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου του «Sweet July» είχε ο Matt Rad, ο οποίος ανέλαβε όχι μόνο την παραγωγή και την ηχογράφηση, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της ενορχήστρωσης. Συγκεκριμένα, έπαιξε τύμπανα, ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, μπάσο, πιάνο, όργανο, shaker και tambourine, ενώ πρόσθεσε και δεύτερα φωνητικά. Παράλληλα συμμετείχε στον προγραμματισμό μαζί με τον Dan Grech-Marguerat.
Τη μίξη του τραγουδιού επιμελήθηκε επίσης ο Dan Grech-Marguerat, με τη βοήθεια των Luke Burgoyne και Seb Maletka-Catala ως assistant mixing engineers. Την παραγωγή των φωνητικών ανέλαβε ο Ryan Carline, ενώ ο Noah Conrad συνέβαλε με πρόσθετη παραγωγή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το τελικό αποτέλεσμα.
Στο φωνητικό μέρος πρωταγωνιστούν, όπως πάντα, οι Gary Barlow, Mark Owen και Howard Donald, οι οποίοι συνεχίζουν να διατηρούν τη χαρακτηριστική χημεία που έχει συνοδεύσει την πορεία των Take That εδώ και δεκαετίες. Αν και δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το μουσικό ύφος ή τους στίχους του «Sweet July», το πρώτο teaser προϊδεάζει για ένα τραγούδι με καλοκαιρινή διάθεση, θετική ενέργεια και έντονο pop χαρακτήρα, στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα στη διαχρονική αισθητική του συγκροτήματος.
Με την περιοδεία «The Circus Live Tour» να ολοκληρώνεται σύντομα και το «Sweet July» να ανοίγει έναν νέο κύκλο κυκλοφοριών, οι Take That αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να εξελίσσονται δημιουργικά, παραμένοντας ενεργοί και επίκαιροι περισσότερα από τριάντα χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στη μουσική σκηνή.
Take That – Sweet July
Τίτλος τραγουδιού: “Sweet July”
Καλλιτέχνης: Take That
Μουσική / Στίχοι: Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, Bill Maybury, Mike Needle, Matt Rad, Noah Conrad
Εταιρεία: Universal Music
Από το LP: Single
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 3 Ιουλίου 2026