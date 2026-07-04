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Οι Take That συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι παραμένουν μία από τις πιο σταθερές και αγαπημένες pop μπάντες της Βρετανίας. Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα της περιοδείας «The Circus Live Tour», η οποία πλησιάζει πλέον στο φινάλε της, το συγκρότημα βρήκε χρόνο να ετοιμάσει και να παρουσιάσει νέο μουσικό υλικό. Το ολοκαίνουργιο single «Sweet July» κυκλοφορεί στις 3 Ιουλίου 2026 και σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο της δημιουργικής τους πορείας.

Τις ημέρες που προηγήθηκαν της κυκλοφορίας, οι Take That άρχισαν να δημιουργούν προσμονή μέσα από τους λογαριασμούς τους στα κοινωνικά δίκτυα. Σε ένα σύντομο βίντεο, οι Gary Barlow, Mark Owen και Howard Donald εμφανίζονται να περπατούν σε έναν μακρύ διάδρομο, πλαισιωμένοι από χορευτές, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τον τίτλο του νέου τραγουδιού. Μαζί με το teaser δημοσίευσαν και το μήνυμα: «Are you ready to have a Sweet July? Our new single will be yours on Friday 3rd July. We hope you love it as much as we do», προσκαλώντας τους θαυμαστές τους να υποδεχθούν τη νέα τους κυκλοφορία.

Το «Sweet July» διαδέχεται το επιτυχημένο single «You’re a Superstar», το οποίο ακούστηκε αρχικά στους τίτλους τέλους του ντοκιμαντέρ των Take That στο Netflix πριν κυκλοφορήσει επίσημα τον Μάρτιο του 2026. Το τραγούδι κατάφερε να φτάσει στο Top 10 του βρετανικού chart, επιβεβαιώνοντας ότι το συγκρότημα εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή παρουσία στη σύγχρονη pop σκηνή.

Τη σύνθεση του νέου single υπογράφουν οι Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, Bill Maybury, Mike Needle, Matt Rad και Noah Conrad,
συνδυάζοντας τη δημιουργική εμπειρία των τριών μελών του συγκροτήματος με καταξιωμένους δημιουργούς της σύγχρονης διεθνούς pop παραγωγής.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου του «Sweet July» είχε ο Matt Rad, ο οποίος ανέλαβε όχι μόνο την παραγωγή και την ηχογράφηση, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της ενορχήστρωσης. Συγκεκριμένα, έπαιξε τύμπανα, ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, μπάσο, πιάνο, όργανο, shaker και tambourine, ενώ πρόσθεσε και δεύτερα φωνητικά. Παράλληλα συμμετείχε στον προγραμματισμό μαζί με τον Dan Grech-Marguerat.

Τη μίξη του τραγουδιού επιμελήθηκε επίσης ο Dan Grech-Marguerat, με τη βοήθεια των Luke Burgoyne και Seb Maletka-Catala ως assistant mixing engineers. Την παραγωγή των φωνητικών ανέλαβε ο Ryan Carline, ενώ ο Noah Conrad συνέβαλε με πρόσθετη παραγωγή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το τελικό αποτέλεσμα.

Στο φωνητικό μέρος πρωταγωνιστούν, όπως πάντα, οι Gary Barlow, Mark Owen και Howard Donald, οι οποίοι συνεχίζουν να διατηρούν τη χαρακτηριστική χημεία που έχει συνοδεύσει την πορεία των Take That εδώ και δεκαετίες. Αν και δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το μουσικό ύφος ή τους στίχους του «Sweet July», το πρώτο teaser προϊδεάζει για ένα τραγούδι με καλοκαιρινή διάθεση, θετική ενέργεια και έντονο pop χαρακτήρα, στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα στη διαχρονική αισθητική του συγκροτήματος.

Με την περιοδεία «The Circus Live Tour» να ολοκληρώνεται σύντομα και το «Sweet July» να ανοίγει έναν νέο κύκλο κυκλοφοριών, οι Take That αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να εξελίσσονται δημιουργικά, παραμένοντας ενεργοί και επίκαιροι περισσότερα από τριάντα χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στη μουσική σκηνή.

Take That – Sweet July

Τίτλος τραγουδιού“Sweet July”

Καλλιτέχνης: Take That

Μουσική / Στίχοι: Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, Bill Maybury, Mike Needle, Matt Rad, Noah Conrad

Εταιρεία: Universal Music

Από το LP: Single

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 3 Ιουλίου 2026

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