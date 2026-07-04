Οι Take That συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι παραμένουν μία από τις πιο σταθερές και αγαπημένες pop μπάντες της Βρετανίας. Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα της περιοδείας «The Circus Live Tour», η οποία πλησιάζει πλέον στο φινάλε της, το συγκρότημα βρήκε χρόνο να ετοιμάσει και να παρουσιάσει νέο μουσικό υλικό. Το ολοκαίνουργιο single «Sweet July» κυκλοφορεί στις 3 Ιουλίου 2026 και σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο της δημιουργικής τους πορείας.

Τις ημέρες που προηγήθηκαν της κυκλοφορίας, οι Take That άρχισαν να δημιουργούν προσμονή μέσα από τους λογαριασμούς τους στα κοινωνικά δίκτυα. Σε ένα σύντομο βίντεο, οι Gary Barlow, Mark Owen και Howard Donald εμφανίζονται να περπατούν σε έναν μακρύ διάδρομο, πλαισιωμένοι από χορευτές, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τον τίτλο του νέου τραγουδιού. Μαζί με το teaser δημοσίευσαν και το μήνυμα: «Are you ready to have a Sweet July? Our new single will be yours on Friday 3rd July. We hope you love it as much as we do», προσκαλώντας τους θαυμαστές τους να υποδεχθούν τη νέα τους κυκλοφορία.

Το «Sweet July» διαδέχεται το επιτυχημένο single «You’re a Superstar», το οποίο ακούστηκε αρχικά στους τίτλους τέλους του ντοκιμαντέρ των Take That στο Netflix πριν κυκλοφορήσει επίσημα τον Μάρτιο του 2026. Το τραγούδι κατάφερε να φτάσει στο Top 10 του βρετανικού chart, επιβεβαιώνοντας ότι το συγκρότημα εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή παρουσία στη σύγχρονη pop σκηνή.

Τη σύνθεση του νέου single υπογράφουν οι Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, Bill Maybury, Mike Needle, Matt Rad και Noah Conrad,

συνδυάζοντας τη δημιουργική εμπειρία των τριών μελών του συγκροτήματος με καταξιωμένους δημιουργούς της σύγχρονης διεθνούς pop παραγωγής.